Обойма есть – «Магнитка» еще выстрелит!
Финалист Кубка Гагарина прошлого года, «Металлург», этим летом пока не балует своих болельщиков результатами. Однако совершенно не стоит раньше времени посыпать голову пеплом. И вот – почему.
Мемориал
Ромазана традиционно звучит финальным
аккордом в предсезонной подготовке
«Металлурга». Состав «Магнитки» этим
летом изменился серьезно, впервые за
время, прошедшее с первого чемпионства
команды в КХЛ.
В
НХЛ отправился Алексей Береглазов. За
океан перебрался и Виктор Антипин,
команду покинул Крис Ли, ушел Данис
Зарипов – по сути, половина ударного,
первого звена. Добавьте к этому уход
опытных Дмитрия Казионова и Войтека
Вольски, чтобы ощутить всю серьезность
вызова, вставшего перед Ильей Воробьевым
накануне 10-го сезона КХЛ. При этом нельзя
не отметить грамотную менеджерскую
работу, которая в «Магнитке» ведется в
тесном тандеме с тренерским штабом.
«Металлург», в отличие от некоторых
других клубов Континентальной лиги
(как в том мультике: «Не будем называть,
кто, но это был слоненок»), не стала
скупать всех, кто «блестит» и блещет.
Подписали ровно тех, кто нужен.
– Ник
Шаус – атакующий защитник, чем-то похожий
по манере игры на Ли, – объяснял Геннадий
Величкин журналистам. – Денис Денисов
– опытный игрок обороны. Мэтт Элиссон
– входит в топ бомбардиров за всю историю
КХЛ. Между прочим, они оба были капитанами
в своих прошлых клубах. Это профессионалы,
каждый из которых решает свои задачи.
Да, где-то болельщикам придется потерпеть,
команду ждет определенная перестройка.
Но самых высоких целей никто не отменял!
– Мы верим в новичков, иначе бы их не брали, – говорит Илья Воробьев. – В том числе подписали контракты с молодыми и перспективными игроками. Приведу пример. Пять лет назад в команду пришел молодой Виктор Антипин. Взяли его тогда восьмым защитником. Никто даже и близко не думал, что он с ходу попадёт в основной состав. Месяцем позже Витя уже играл в одной пятерке с Малкиным, Кулеминым, Мозякиным и Гончаром, постоянно выходил в большинстве.
Таких, как Антипин, мало,
но мы будем стараться их искать, находить
и доводить до ума. Ведь с неба они не
валятся.
Главный вопрос, над которым
крепко ломают голову тренеры: кто заменит
Зарипова в первом звене. На турнире в
Сочи попробовали Ярослава Косова.
Форвард добавил тройке мощи, но очевидно,
что здесь требуется еще и глубокая
игровая мысль. Которая есть у Томаша
Филиппи – он играл в первом звене на
мемориале Ромазана.
– Здесь тоже
нюанс, – отмечает Воробьев. – Томаш –
хороший центр. А центральный нападающий
в пятерке – как позвоночник в организме
человека. И «терять» его в этом смысле
тоже не хотелось. Будем работать!
Настраивать нужно и большинство. Пока у «Магнитки» с розыгрышем лишнего не слишком клеится. За весь мемориал Ромазана «Металлург» забил в расстановке «5 на 4» всего однажды. Но сразу четверо праворуких игроков в одной пятерке
– уникальная для хоккея
история. И потом, кто сказал, что явно
данная защитникам установка Воробьева
заряжать от синей линии не заработает?
Денисов, Шаус, Терещенко… Людей, способных
хорошо щелкнуть издалека в «Магнитке»
достаточно.
– Насколько я понял,
здесь принята североамериканская
модель, – еще на сборах в Германии
отмечал Денис Денисов. – Каждый должен
уметь играть с каждым, универсальность
и взаимозаменяемость во главе угла.
И
в таком разрезе позитивным моментом
выглядит увеличение глубины состава
«Магнитки» в межсезонье – за счет
перспективных приглашенных игроков
ВХЛ и местной молодежи.
Обойма у Ильи Воробьева есть. И грамотно заполнить патронташ – это вопрос времени. И «Магнитка» еще выстрелит, в этом можно не сомневаться. И не надо придавать большого значения именно счетам летних матчей – правильно сделанные выводы из поражений в августе помогут избежать фиаско в апреле. А это куда важнее.