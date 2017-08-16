Обойма есть – «Магнитка» еще выстрелит!

Финалист Кубка Гагарина прошлого года, «Металлург», этим летом пока не балует своих болельщиков результатами. Однако совершенно не стоит раньше времени посыпать голову пеплом. И вот – почему.

Мемориал Ромазана традиционно звучит финальным аккордом в предсезонной подготовке «Металлурга». Состав «Магнитки» этим летом изменился серьезно, впервые за время, прошедшее с первого чемпионства команды в КХЛ.



В НХЛ отправился Алексей Береглазов. За океан перебрался и Виктор Антипин, команду покинул Крис Ли, ушел Данис Зарипов – по сути, половина ударного, первого звена. Добавьте к этому уход опытных Дмитрия Казионова и Войтека Вольски, чтобы ощутить всю серьезность вызова, вставшего перед Ильей Воробьевым накануне 10-го сезона КХЛ. При этом нельзя не отметить грамотную менеджерскую работу, которая в «Магнитке» ведется в тесном тандеме с тренерским штабом. «Металлург», в отличие от некоторых других клубов Континентальной лиги (как в том мультике: «Не будем называть, кто, но это был слоненок»), не стала скупать всех, кто «блестит» и блещет. Подписали ровно тех, кто нужен.



– Ник Шаус – атакующий защитник, чем-то похожий по манере игры на Ли, – объяснял Геннадий Величкин журналистам. – Денис Денисов – опытный игрок обороны. Мэтт Элиссон – входит в топ бомбардиров за всю историю КХЛ. Между прочим, они оба были капитанами в своих прошлых клубах. Это профессионалы, каждый из которых решает свои задачи. Да, где-то болельщикам придется потерпеть, команду ждет определенная перестройка. Но самых высоких целей никто не отменял!



– Мы верим в новичков, иначе бы их не брали, – говорит Илья Воробьев. – В том числе подписали контракты с молодыми и перспективными игроками. Приведу пример. Пять лет назад в команду пришел молодой Виктор Антипин. Взяли его тогда восьмым защитником. Никто даже и близко не думал, что он с ходу попадёт в основной состав. Месяцем позже Витя уже играл в одной пятерке с Малкиным, Кулеминым, Мозякиным и Гончаром, постоянно выходил в большинстве.

Таких, как Антипин, мало, но мы будем стараться их искать, находить и доводить до ума. Ведь с неба они не валятся.



Главный вопрос, над которым крепко ломают голову тренеры: кто заменит Зарипова в первом звене. На турнире в Сочи попробовали Ярослава Косова. Форвард добавил тройке мощи, но очевидно, что здесь требуется еще и глубокая игровая мысль. Которая есть у Томаша Филиппи – он играл в первом звене на мемориале Ромазана.



– Здесь тоже нюанс, – отмечает Воробьев. – Томаш – хороший центр. А центральный нападающий в пятерке – как позвоночник в организме человека. И «терять» его в этом смысле тоже не хотелось. Будем работать!



Настраивать нужно и большинство. Пока у «Магнитки» с розыгрышем лишнего не слишком клеится. За весь мемориал Ромазана «Металлург» забил в расстановке «5 на 4» всего однажды. Но сразу четверо праворуких игроков в одной пятерке

– уникальная для хоккея история. И потом, кто сказал, что явно данная защитникам установка Воробьева заряжать от синей линии не заработает? Денисов, Шаус, Терещенко… Людей, способных хорошо щелкнуть издалека в «Магнитке» достаточно.



– Насколько я понял, здесь принята североамериканская модель, – еще на сборах в Германии отмечал Денис Денисов. – Каждый должен уметь играть с каждым, универсальность и взаимозаменяемость во главе угла.



И в таком разрезе позитивным моментом выглядит увеличение глубины состава «Магнитки» в межсезонье – за счет перспективных приглашенных игроков ВХЛ и местной молодежи.



Обойма у Ильи Воробьева есть. И грамотно заполнить патронташ – это вопрос времени. И «Магнитка» еще выстрелит, в этом можно не сомневаться. И не надо придавать большого значения именно счетам летних матчей – правильно сделанные выводы из поражений в августе помогут избежать фиаско в апреле. А это куда важнее.