10:1 и драка стенка на стенку! Почему детей в нашем хоккее не учат кодексу чести

Юные игроки красноярского «Сокола» не стерпели унизительного счета в матче со сверстниками из Челябинска и взяли «реванш».

А ведь сезон даже еще не начался! Под Челябинском проходил обычный детский турнир для игроков 2005 года рождения и младше. Шел поединок между командами «Сокола» и «Трактора». Конечно, счет 10:1 – в любом возрасте из ряда вон. Адреналин от таких цифр на табло резко подскакивает.

На площадке между соперниками сперва началась словестная перепалка, которая быстро переросла в массовую драку. Вот, полюбуйтесь.

И вот, что характерно! Давно заметил, что в нашем детском хоккее напрочь отсутствует даже само понятие о кодексе чести. Вот казалось бы, поражение 10:1. Конечно, обидно! Но разве в нем виноват соперник? Какой смысл на нем срываться? После таких фиаско не о воспитании мужского характера, наверное, надо думать. А больше - о технической подготовке и тактике внутри звеньев. Ведь они, крупные и безоговорочные поражения, сразу высвечивают твои слабые сторона, показывают, где надо прибавить. Учат, иными словами.

У нас же сразу в драку! И ладно бы «один на один». Такое бывает во всех возрастных категориях хоккеистов. Ведь трус не играет в хоккей и все такое. И есть запрещенные фолы, невидимые судьям, но бьющие больно в кость, за которые надо соперника наказать.

Но, что интересно, в детском хоккее гораздо «популярнее» не поединки, а именно массовые драки. Ведь и в потасовке юных челябинцев с красноярцами участвовали обе команды в полном составе.

Дрались не только две пятерки и вратари. На лед, помахать кулаками, вывалили и другие звенья, и даже запасные…

Детей потом разнимали взрослые. Никто серьезно не пострадал. И, слава Богу! Потому что понятно, что разнять игроков удалось не сразу. А массовая драка в хоккее – это опасно.

Потому что это свалка тел на льду. И профессионально наточенные коньки – в неконтролируемой близости от детских лиц, шей, ладошек…

У меня создается впечатление, что о страшных последствиях вот таких потасовок никто всерьез не задумывается. Потому что… «Трус не играет в хоккей!».

И я почти уверен, что паренька после потасовки родители подбодрят: «Молодец, показал себя бойцом». Еще и будут потом знакомым хвастаться: «Мой-то как одного там приложил...».

И тренер за драку не будет ругать. Он, конечно, потом разнимал. Но когда пацаны вылетали со скамейки на лед, тоже их не останавливал. А, может, сам еще и подтолкнул, чтоб заступились за своих?

Почему я так думаю? Да потому что хоккей – это в любом случае в первую очередь игровая дисциплина. И пацаны тренеру буквально в рот смотрят годами. И привыкают к этому. И если бы наставник им сказал, видя, что команда заводится: «Никаких драк!». То драк бы и не было…

Но зачем ему это? Ведь теперь все говорят о массовой потасовке. А почему счет 10:1 и кто за него должен отвечать… Это уже как бы на втором плане. Зато – молодцы, парни, показали характер.

Какой уж тут кодекс чести на льду? Кому он в детском хоккее нужен? Куда популярнее: Наших бьют! И самозабвенная драка стенка на стенку под двузначным счетом на табло…