Дмитрий Булыкин: «Утрехт» не топ-клуб. «Зенит» должен спокойно его проходить

По мнению Дмитрия Булыкина, "Зенит" Роберто Манчини должен с легкость проходить голландский "Утрехт" Фото: ФК «Зенит»

Экс-игрок амстердамского «Аякса», чемпион Голландии Дмитрий Булыкин высказал «Советскому спорту» свое мнение о предстоящей игре «Зенита» против «Утрехта».

- Вы соперничали с «Утрехтом» в Голландии, играя при этом за разные команды. Что это за соперник?

- В мое время «Утрехт» был середняком и серьезного сопротивления не представлял. Сейчас он тоже не входит в тройку топ-клубов Голландии, поэтому у «Зенита» проблем возникнуть не должно.

- Тем не менее был прецедент с «Бней Йегудой», и питерцы умудрились проиграть. То, что «Утрехт» играет в квалификации, все-таки говорит о том, что у команды есть результаты во внутреннем первенстве?

- Результаты есть, но они не сопоставимы с «Зенитом». Голландский футбол в принципе атакующий, и очень много футболистов бегут в атаку. Так что за счет этого, если, конечно, «Зенит» будет играть дисциплинировано, он сможет наказать соперника.

В данном матче все зависит от «Зенита»: как они будут настроены. Просто бывают случаи, когда ты расслабляешься, как это было с «Бней Йегудой», и очень тяжело потом играть. На «Зенит» будут настраиваться всегда, потому что это топ-клуб, и каждый игрок у соперника захочет проявить себя, особенно против такой команды, как «Зенит».

- Исходя из вашего прогноза, можно предположить, что «Зенит» отдаст инициативу и будет ловить «Утрехт» на контратаках?

- Я думаю, им не стоит так действовать. Наоборот, надо показать, что это топ-клуб и решить исход игры не в концовке, а так, чтобы уже в середине был понятен исход матча. Я верю, что у «Зенита» получится пройти, если они отнесутся с полной ответственностью к этой игре. «Утрехт» не топ-клуб, и «Зениту» нужно проходить его, поэтому, я думаю, проблем возникнуть не должно. Если петербуржцы правильно настроятся на матч, то они смогут реализовать свои моменты. Учитывая хорошую форму Кокорина, я думаю, все должно получиться.

- «Зенит» в нынешнем его виде вам лично нравится?

- Сейчас они неплохо смотрятся, состав у них идеальный, и борьба будет за чемпионство. И я даже не знаю, сможет ли кто-нибудь составить им конкуренцию. «Зенит» сделал серьезную заявку на чемпионство как составом, так и результатами игр в нынешнем чемпионате.

- Можете вспомнить какие-то детали, когда вы играли против «Утрехта»?

- Когда я играл в Голландии, я помню, что в одной игре мог двушку забить. Но сравнивать, что было тогда и что сейчас, наверное, неэтично. Тогда и состав был другой и много чего еще.

- Атмосфера на стадионе «Галгенвард» какая?

- Везде в Голландии есть атмосфера и футболисты все неплохие, с некоторыми я еще играл.

- Могут ли быть повторения сценария этой игры, как это было вчера в матче «Янг Бойз» - ЦСКА?

- Такие голы частенько случаются. «Армейцы» хорошо смотрелись. Жаль, что им не удалось забить с игры. Однако то, что выиграли, это, без сомнения, плюс. Но думаю, что будет все решаться во второй игре.