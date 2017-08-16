«Хаддерсфилд» – не первый! К чему приводили крупные победы новичков в истории

В минувшее воскресенье новички премьер-лиги одержали крупную победу над «Кристал Пэлас». Это не первый случай в истории АПЛ, когда команда, заработавшая повышение в классе, громит крепкого середняка. Вспомним другие подобные прецеденты.

«Болтон Уондерерс», сезон-2001/2002

В первом же матче коллектив Сэма Эллардайса расправился в гостях с «Лестер Сити» - 5:0! Состав на ту игру, поностальгируйте поклонники «рысаков» и премьер-лиги в целом:

Яааскелайнен, Барнесс, Бергссон (Маршалл, 76), Уитлоу, Чарльтон, Нолан, Уархерст (Сауфэлл, 71), Франдсен, Гарднер (Педерсен, 66), Хансен, Рикеттс.

Голы: Нолан, 15 (0:1). Рикеттс, 33 (0:2). Нолан, 41 (0:3). Франдсен, 45 (0:4). Франдсен, 83 (0:5).

Вы только посмотрите: Яааскелайнен, Брегссон, Нолан, Гарднер, по ходу сезона так же присоединился 30-летний Бруно Н'Готти, поигравший на тот момент в «Милане», «ПСЖ», «Марселе» и сборной Франции. А тренером всей этой славной братии был никто иной, как Big Sam - Сэм Эллардайс.

И все бы хорошо в этой победе, да только была одна традиция в «Болтоне», по крайней мере была тогда. Каждый раз, когда команда кого-то громила, футболисты, тренеры и весь персонал ели на обед... бараньи яйца. Возможно, именно поэтому «рысаки» не так часто громят своих соперников.

В итоге команда заняла 16 место в том сезоне, а «лисы» попрощались с высшим дивизионом Англии на целый год.

«Блэкпул», сезон-2010/2011

Здесь был повержен в гостях «Уиган Атлетик» с нескромным счетом 4:0. Болельщики «мандариновых» еще не знали, какой сумасшедший сезон ожидает их команду, и уж тем более не знали, что будет с командой буквально через 3 года (когда в межсезонье на контракте с клубом находились всего 8 человек). Посмотрим на состав «приморцев» в том матче:

Гилкс, Баптист, Кэзкарт, Эватт, Крейни, Гранден, Воан, Адам, Тейлор-Флетчер (Юэлл, 79), Ормерод (Сильвестр, 59), Хервуд (Бэшэм, 60).

Голы: Тейлор-Флетчер, 16 (0:1). Хервуд, 38 (0:2). Хервуд, 43 (0:3). Баптист, 75 (0:4).

Главной «звездой» команды был без сомнения Чарли Адам, который по итогам чемпионата заработал контракт с «Ливерпулем», а затем закрепился в «Сток Сити».

«Блэкпул» того сезона являлся одной из самых интересных, безбашенных и «романтичных» команд за всю историю АПЛ. Вылет в чемпионшип по итогам турнира с 55 забитыми мячами - невероятно! Для сравнения: столько же у «Тоттенхэма», финишировавшего пятым.

Гостевые победы над «Ливерпулем» и «Ньюкаслом», домашняя над «Тоттенхэмом», 3:5 с «Эвертоном» и еще куча сверхрезультативных матчей. 78 пропущенных мячей и поражение в последнем туре со счетом 2:4 от «МЮ» не позволили команде, ведомой Ианом Хэллоуэйем, сохранить прописку в премьер-лиге.

А что «Уиган»? «Латикс» закончили чемпионат на 16 месте, а через 2 года выиграли кубок Англии и вылетели во вторую по силе лигу страны. Сейчас обе команды играют в Лиге 1.

Что будет с «Хаддерсфилдом»? Покажет время. Нам остается с интересом наблюдать за самобытными парнями Давида Вагнера и надеяться, что судьба «Блэкпула» их не настигнет.