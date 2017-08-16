«Не все золото, что блестит». Но это точно не про них!

Много ли мы знаем о любительском регби? Пожалуй, что нет. Но любительское регби богато на таланты и самобытные коллективы. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает о самой необычной команде – «Московских драконах»!

Зачастую любительские команды в различных видах спорта разительно отличаются от профессиональных клубов. Но учитывая, что регби юнион сам по себе полностью вышел на уровень мастеров лишь в 1995-м году, количество любительских коллективов больше в разы. Одним из представителей непрофессионального регби в России является клуб «Московские Драконы». Удивительно, но при тесном знакомстве с командой создается впечатление, что они уже давно встали на профессиональные рельсы. Чем же так притягателен регбийный коллектив со странным для России названием?

Когда «Брив» брал Кубок Хайнекен

Двадцать лет назад, в 1997 году, на стадионе «Кардифф Армс Парк» в финале Кубка Хайнекен французский «Брив» разметал по полю английский «Лестер Тайгерс» со счетом 28-9. Много воды утекло с тех давних пор. Но именно в тот успешный для французского клуба год в далекой Москве зародилась скромная команда «Московские Драконы». Изюминкой нового коллектива стала его многонациональность. Инициаторами появления регбийного клуба стали иностранцы, приехавшие в столицу на работу по контракту. Стоит ли говорить, что «новые русские» регбисты из Англии, Южной Африки, Аргентины и Франции задали высокую планку с самого начала.

Найди свое место!

Наличие в составе легионеров отнюдь не означает, что за их счет «Московские Драконы» поднимаются на вершину. Стимул играть есть у всех, и как говорят сами игроки: «В нашей команде найдется место каждому». Желающих и вправду хоть отбавляй! Не так давно пришлось пойти на радикальные перемены и создать второй, дублирующий состав «Московских Драконов». На этом развитие не остановилось. Регби - игра для всех, а ее популярность среди представительниц прекрасного пола – одно из главных тому подтверждений. И тут москвичи не остались в стороне. Совсем недавно свет увидела женская команда по регби. Что впереди: детская школа и сборная ветеранов? Ну чем не самоорганизация на уровне профессионального спорта?

Я покину причал, если ты не откроешь секрет!

Так что же за тайну хранит в себе коллектив «Московских Драконов»? Чем эта команда притягивает все новых и новых членов клуба? Ответ прост как дважды два: семья! Да, именно на этом принципе построены взаимоотношения в коллективе и около него. В помощь команде существует так называемая Конституция. Именно в ней описаны все принципы работы сугубо некоммерческого коллектива. Примечательно, что эта Конституция не менялась ни разу с момента основания клуба! А это уже добрых 20 лет!

Люди разные важны

«Несмотря на наш успех, яркость и лидерство, мы остаемся любительским клубом, который играет ради того, чтобы играть и побеждать. Занятие регби – не наша основная история, как у профессионалов. Мы зарабатываем другим образом. Регби – это неотъемлемая часть нашей жизни, которую мы просто очень любим», - рассказывает PR-менеджер команды Тимур Соколов. В команде достаточно организаторских должностей: от президента клуба до социального секретаря. Разумеется, никакая заработная плата за труды не предусмотрена – сугубо энтузиазм и любовь к игре с овальным мячом. Главная награда для коллектива – победы, коих у «Московских Драконов» набралось достаточно. Москвичи по праву являются лидерами любительского регби нашей страны. А клуб «Московских Драконов» пополняется все новыми членами от года к году. Ведь любой может стать болельщиком команды или даже начать тренироваться с основным составом.

На досуге

Регбийная семья и атмосфера «Московских Драконов» распространяется далеко за пределы стадионов. Чего только стоит ежегодный бал или традиционные мероприятия, на которых собирается более 300 участников! Старая «новая» субкультура? Возможно. И познакомиться с ней можно будет уже совсем скоро на празднике 26 августа на стадионе «Слава», где «драконы будут отмечать свое 20-летие.

Как говорят «драконы», те, кто отправляются на выездные игры не с командой, называются «сплитисты» и наказываются интересным ритуалом – «драконовская текила». Из опасения попасть под огнедышащий гнев «Московских Драконов» и слыть «сплитистом» не упущу возможности познакомиться с самобытной любительской командой поближе, чего и вам советую.