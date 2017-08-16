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«Хочу, чтобы Алекс остался». Венгер рассказывает о возможных трансферах клуба

Источник:  ESPN FCКомментарии
Арсен Венгер и Алекс Окслейд-Чемберлен на тренировке "Арсенала"
Арсен Венгер и Алекс Окслейд-Чемберлен на тренировке "Арсенала"Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер лондонского «Арсенала» ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Сток Сити» во 2-м туре АПЛ.

Первым делом рулевой «пушкарей» исключил возможный трансфер Алекса Окслейд-Чемберлена. Согласно СМИ, хавбек «канониров» договорился о переходе в «Челси».

«Высоко оцениваю возможности этого игрока. Он находится на правильном пути. В прошлом сезоне Алекс серьезно прибавил, и я хочу, чтобы он остался в «Арсенале». Убежден, что он станет одним из лучших игроков в истории английского футбола», – заявил специалист.

Также Венгер рассказал о планах на полузащитника Джека Уилшера, который минувший сезон провел на правах аренды в «Борнмуте».

«Этот сезон он проведет в «Арсенале», а дальше будет видно». 

Не могли журналисты пройти мимо Алексиса Санчеса, который ведет переговоры о новом контракте с января этого года.

«Здесь очень много нюансов. Если у игрока остался один год по контракту, это не значит, что он обязательно покинет клуб. Мы работаем над тем, чтобы продлить соглашение с ним. В его ситуации все просто – мы должны сделать выбор между деньгами и пользой игрока. Если мы сумеем придти к общему знаменателю, будет еще лучше. Лично я считаю, что Алексис принесет пользу «Арсеналу».

«Я затянул с принятием решения». Венгер – о главной ошибке прошлого сезона

Вообще, я доволен ситуацией в команде. Никто из игроков не просил меня отпустить его в другой клуб. Это позитивно сказывается на атмосфере в раздевалке. Мы постоянно общаемся. Мои футболисты знают, чего я хочу, а я в курсе их планов на завтрашний день».

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