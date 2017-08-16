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«У меня гордость за нашего героя Сашу Овечкина…» Ушла из жизни Вера Глаголева

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«У меня гордость за нашего героя Сашу Овечкина…» Ушла из жизни Вера Глаголева
Фото: Instagram

Шокирующая новость – на 62-м году скончалась великая актриса и режиссер Вера Глаголева, мама жены Александра Овечкина.

Сообщается, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание, и до последнего дня Вера Глаголева находилась на лечении в США.

Слухи ходили не первый месяц, и в мае этого года Вера Витальевна их опровергла: «Ничего вообще по этому поводу не знаю. К счастью, я отлично себя чувствую»…

Одна из последних фотографий мамы с ее дочерью Анастасией Шубской была сделана 22 июня. Настя написала в инстаграме: «С моей самой-самой на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля».

Теперь под этим сообщением – сотни горестных отзывов:

«Шок… Крепись, девочка».

«Примите искренние соболезнования. Пусть земля будет пухом».

«Не верится, что она ушла так рано. Очень любила эту актрису».

«Талантливая и обаятельная женщина была ваша мама, она мне всегда нравилась своей искренностью и простотой. Очень жаль…»

Вера Глаголева в юности занималась стрельбой из лука, стала мастером спорта. Выступала за юношескую сборную Москвы и не думала о карьере актрисы.

В кино снялась в 1974 году – сразу после окончания школы. В фильм «На край света…» попала случайно, но быстро выучила текст, вела себя очень естественно и была утверждена на главную роль.

Потом у Глаголевой, как у актрисы, были еще 47 фильмов, включая «Выйти замуж за капитана», «Искренне ваш…», «Воскресный папа»…

Еще шесть фильмов как у режиссера, сценариста, продюсера. Вера Витальевна была очень талантливым творческим человеком.

Вера Глаголева не любила давать интервью, но о муже своей дочери Александре Овечкине рассказывала с удовольствием (интервью «МК» перед своим юбилеем):

«Я очень рада за Настю, потому что Саша Овечкин очень достойный человек. Его же называют Александр Великий. Я считаю, что он действительно уникальный хоккеист – и при этом настолько искренний, в нем нет вообще никакой звездности. Совсем нет! Все наши дети, внуки безумно его любят. Он как-то здорово вписался в нашу семью. И я счастлива, что у них с Настей такие неподдельные отношения. Я даже сглазить не боюсь, честно вам скажу.

Мы часто летаем все вместе в Америку, большой семьей, ходим на все матчи «Вашингтон Кэпиталз». Мы теперь болельщики от мала до велика, потому что маленькие тоже сидят на трибуне в красных майках с фамилией «Овечкин» на спине и с Сашиным номером восемь. Внуки на всех играх были.

Наша группа поддержки 💪🏼👍🏽#letsgocaps

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

А здесь, в Москве, у меня уже условный рефлекс выработался: в три часа ночи встаем и смотрим хоккей. У них-то это семь вечера. А когда нет матчей и не надо просыпаться, думаешь: ох, как жалко! Когда Саша забивает невероятные шайбы, а весь зал встает, и все болельщики — в красных майках, мне это очень нравится. Гордость какая-то за героя нашего».

Этим летом Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу в Москве. Вера Витальевна еще успела это увидеть…

«Советский спорт» выражает искренние соболезнования всем родным и близким Веры Глаголевой. Вечная память.

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