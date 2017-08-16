«Каспаров проиграл, потому что не уверен в себе»

Сегодня ночью по московскому времени на турнире по быстрым шахматам в Сент-Луисе 13-й чемпион мира Гарри Каспаров проиграл белыми 27-летнему российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему. Гарри Кимович сдался в виду неизбежного мата.

Напомним, что Каспаров вернулся после 12-летнего перерыва в большую игру. Но вернулся только на один этот турнир. 54-летний великий чемпион уже заявил, что после Сент-Луиса больше не намерен играть в турнирах даже по быстрым шахматам. О том, что в классику он вообще не собирается возвращаться, Каспаров говорил уже не раз.

Итак, вернемся в Сент-Луис. Каспаров провел три партии, две сыграл вничью (с Левоном Ароняном и Виши Анандом), а Яну Непомнящему проиграл.

Мы попросили экспертов прокомментировать игру Каспарова.

Владимир ФЕДОСЕЕВ, гроссмейстер, победитель «Аэрофлот опена»-2017 (рейтинг 2731)

– Все три партии у Каспарова получились содержательными и во всех у него были шансы на победу. Но не хватило какого-то огонька в глазах, желания побеждать. Мне кажется, пока Гарри Кимович проявляет чрезмерное уважение к соперникам и очень боится за себя. Некую неуверенность можно почувствовать в его игре. Но на отдельных отрезках Каспаров переигрывал всех трех своих вчерашних соперников. Так что, ждем сегодня последнего дня. Одну партию он должен выиграть. Я этого жду.

Что касается проигрыша, то Ян блестяще провел партию, ему удалось запутать соперника, а в концовке провести красивую комбинацию. Каспаров сам сказал, что в какой-то момент он просчитался в варианте, он это не умоляет заслуги Непомнящего.

Если же сравнить партии Каспарова, которые я смотрел в детстве, то по сравнению с нынешними чувствуется неуверенность. Очевидно, что Каспаров несколько скован в своих действиях. Но если ему удастся раскрепоститься, то может начать выигрывать.

Сергей СМАГИН, гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы.

– Сегодняшние партии показали, что природу не обманешь, молодые считают быстрее и точнее. В современных шахматах все решает тяжелый и сложный счет. За счет своего понимания игры, колоссального опыта он может получить лучшую позицию, вытащить эндшпиль, но когда начинается конкретная счетная игра, ему крайне тяжело соперничать с нынешним поколением. Партия с Непомнящим это показала. У Яна вся игра строится на короткой тактике, на счете. Каспарову с таким соперником тяжело играть.

Главный вопрос, которым задавались специалисты перед этим турниром: что важнее для результата – конкретная компьютерная игра или широкий шахматный кругозор, дает ответ в пользу первого варианта. Все нынешнее поколение именно так и играет. Положительный спортивный результат сейчас на 80 процентов зависит от того, насколько шахматист умеет далеко и точно считать. Выигрывать только на глубоком понимании шахмат, как это делал в 60 лет Василий Смыслов, сейчас невозможно.

Эльмира МИРЗОЕВА, гроссмейстер, спортивный журналист

– Каспаров всегда был сильным конкретным шахматистом, тем, кто четко и безошибочно может считать варианты. Именно такой шахматист Ян Непомнящий. Многолетнее отсутствие игровой практики сказалось – Каспарову уже тяжело всю партию выдерживать с такими же конкретными игроками, каким он сам был когда-то.

Гарри Кимович играл агрессивнее, чем в первый день, он все же есть ощущение, что он чувствует некую психологическую неуверенность.

СТАТИСТИКА

Результаты 4-го тура. Навара – Карякин 1-0, Домингес – Ле Куанг Льем 1-0, Аронян – Каспаров, Накамура – Каруана, Непомнящий – Ананд ничьи.

Результаты 5-го тура. Каруана – Домингес 1-0, Каспаров – Непомнящий 0-1, Ле Куанг Льем – Аронян 1-0, Ананд – Навара 1-0, Карякин – Накамура ничья.

Результаты 6-го тура. Аронян – Каруана 1-0, Навара – Накамура 0-1, Непомнящий – Ле Куанг Льем, Ананд – Каспаров, Домингес – Карякин ничьи.

Положение после 6 туров.1. Непомнящий – 8; 2-5. Каруана, Ле Куанг Льем, Аронян, Накамура – по 7; 6. Домингес – 6; 7-9. Карякин, Каспаров, Ананд – по 5; 10. Навара – 3.

Прим. Сегодня в Сент-Луисе будут сыграны три заключительных тура по быстрым шахматам. Затем состоится двухкруговой блиц-турнир.

РЕГЛАМЕНТ

10 гроссмейстеров сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка.



Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Состав: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Виши Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).

Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.



Игровые дни: рапид – 14-16 августа, блиц – 17, 18 августа.



Начало игры в 21.00 мск.