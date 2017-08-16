Игорь Есмантович: Думаю, мы покажем Марченко уже на Кубке мэра

Сегодня ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Алексеем Марченко. Этот трансферный ход и не только специально для «Советского спорта» прокомментировал президент армейского хоккейного клуба Игорь Есмантович.

– Игорь Вячеславович, это тот самый классный защитник, которым вы заинтриговали болельщиков в интервью накануне Кубка мэра?

– Да, тот самый.

– Еще не была поставлена подпись под контрактом, как некоторые эксперты скептически оценили этот трансфер. Мол, ЦСКА подписывает кота в мешке. Возможности Марченко и его перспективы в сборной неизвестны.

– А этим экспертам известно, что Марченко играл на Кубке мира в Торонто в первой паре? И на домашнем чемпионате мира в 2016 году?

Наши скауты очень внимательно следили за Алексеем в НХЛ. Отличный защитник. С классным катанием, броском. К тому же правым хватом клюшки. Разве Игорь Никитин, работающий со сборной, не знает его возможностей? Да дело даже не только в этом. Мы возвращаем в олимпийский сезон своего воспитанника. Парня, который в НХЛ зарабатывал 1 миллион 700 тысяч долларов. Рад, что удалось убедить его вернуться в ЦСКА, в КХЛ. Не забывайте, что Алексей обладатель Кубка Харламова в «Красной Армии». Наш человек!

– В системе ЦСКА Марченко перенес две сложнейшие операции. Нет ли опасений, связанных с его здоровьем?

– Отвечу искренне: да, были операции. Но Алексей под тщательным присмотром наших врачей прошел медобследование, тесты. Он готов играть уже сейчас, хотя и не проходил с ЦСКА предсезонку, не ездил с командой на сборы в Финляндию и Швейцарию. Его физическую форму оценили процентов на 70.

– Стало быть, мы имеем шанс увидеть Марченко в оставшихся двух матчах Кубка мэра?

– Это вопрос к тренерскому штабу. Но думаю, Игорь Никитин покажет болельщикам новичка. Хотя какого новичка? Для ЦСКА Алексей родной.

– Марченко стал 13-м защитником красно-синих. Не перебор? Ведь в обойме еще и молодые, «лимитчики» – тот же Никита Макеев, который во вторник сыграл против «Спартака».

– Нет, не перебор. Ведь этот сезон – особенный, олимпийский. Уверен, многим в нашей команде придется воевать на два фронта. И надо сохранить форму и силы для кульминации сезона – плей-офф. Сами знаете, какая задача поставлена перед ЦСКА.

– На матч со «Спартаком» в заявке оказалось только шесть защитников и один «лимитчик» – Макеев 1998 года рождения. Никитин сказал, что уже моделирует игру в чемпионате КХЛ…

– Хотите спросить, хватит ли у Марченко сил? Думаю, хватит. Но на этот вопрос вам лучше ответят тренеры.

– В СМИ уже мелькают суммы контракта Марченко – с восемью нулями. Сообщают, что за три года он заработает 300 миллионов рублей. Это правда?

– Должен сказать, что все, что пишется и говорится на эту деликатную тему, надо делить два, а то и на три. Иногда даже на десять. В силу профессиональной этики я не имею права разглашать и даже обсуждать с вами финансовую сторону контрактов игроков. Поймите меня правильно.

– Подписанием Марченко ЦСКА ставит точку в летней трансферной кампании?

– Подводим некую черту. Ведь селекционная работа в нашем клубе не останавливается ни на секунду.