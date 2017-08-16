Главред vs лишний вес. Часть 10 нашего реалити-шоу

Главный редактор «Советского спорта» продолжает свой батл против лишнего веса.

Вы можете спросить, куда подевался герой реалити-шоу, который вроде как худеть собрался? Неужто пал жертвой разных сладостей, нервных срывов в виде ночных посещений холодильника и т.п.? Нет, вовсе нет! Даже приключившийся некоторое время назад отпуск не вынудил свернуть с пути истинного и переключиться на мучное и поедание прочей снеди.

Тренер из World Class – тот самый Дмитрий, что усиленно мучил меня в тренажерном зале – давал напутствия, как делать правильно зарядку во время отпуска:

– В отпуске выполняйте утром приседания, отжимания и скручивания на пресс на полу. Хотя бы 3-4 подхода по 15 раз. Каждое утро. В качестве зарядки!

Честно скажу, что не всегда, но почти всегда получалось.

Вернулся – встал на умные весы от Garmin: все, оказывается, идет в заданном векторе. Как это приятно, когда трехзначные цифры на весах сменяются двузначными. Вот график от программы за неделю:





Вот с начала проекта «Метамофозы».





Вместо 103-104 кг – теперь всегда 97-98 кг. То есть к предновогодним 90 кг должно, в принципе, получиться.

Умные часы от Garmin – дело тоже хорошее, расслабиться не дают вовсе. Только сядешь пописать статью, отредактировать текст-то кого-то из коллег или провести совещание или планерку, как тут же умный гаджет фиксирует и, назойливо вибрируя, пишет: «Вперед!» Типа хватит уже сидеть. Так планерку прерываешь и начинаешь приседать 15 раз. Все уже привыкли, не смеются.

Ну, и конечно, новый партнер в деле правильного и сбалансированного питания – Eat&Train. Сеты, которые доставляют, сбалансированны по белкам, жирам и углеводам.





Питание довольно разнообразное. Вот, например, что принесли сегодня:

Завтрак (07:00-08:00)

Гранола

Творожный десерт с лимонным курдом

Ланч (10:00-11:00)

Чипсы из апельсина в шоколаде

Обед 1 (13:00-14:00)

Куриное филе, запеченнное с помидорами и моцареллой, яркий булгур

Обед 2 (16:00-17:00)

Шашлык из куриного филе с лобио из красной фасоли

Ужин (19:00-20:00)

Тайский beef-салат

Не буду утомлять перечислением белков-жиров-углеводов – все это приводится к каждому блюду отдельно.

Если спортом не занят, то обед 2 и ланч можно менять местами. А вот ланч и ужин, несмотря на то, что имеют похожую калорийность, простя не менять местами, так как в ланче содержание углеводов выше. На ужине же они сведены к минимуму.

Очень удобные контейнеры – идеально подходят для разогрева в СВЧ. Так что в ближайшее время буду подробно и внимательно изучать, чем кормят в Eat&Train. На этой неделе напишу обо всех принципах здорового питания подробнее.