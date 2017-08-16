Вой волков. Кому Слуцкий проиграл в чемпионшипе

«Халл» под руководством Леонида Слуцкого впервые проиграл в официальном матче. «Советский спорт» рассказывает, как это могло случиться.

Приключения Леонида Слуцкого в чемпионшипе продолжаются. Российский специалист оказался в новом футбольном измерении и сейчас для него многое происходит впервые. Леонид Викторович буквально на ходу собирал команду в межсезонье, в авральном режиме готовился к дебюту в гостях у мощной «Астон Виллы», но, тем не менее, его «Халл» стартовал очень бодро.

Радость от уверенной победы «тигров» над «Бертон Альбион» со счетом 4:1 во втором туре помогла болельщикам на время забыть о проблемах команды. На трибунах «Кей Си Стэдиум» распевали чанты, посвященные Слуцкому, а местные футбольные эксперты отмечали качественную работу российского специалиста.

Впрочем, если внимательно посмотреть на игру «Халла» и отбросить эмоциональные оценки в сторону, становится понятно, что для выхода в премьер-лигу Леониду Викторовичу понадобится не только его тренерское мастерство в полном объеме, но и, скорее всего, сила земли.

ГОЛОДНЫЕ ВОЛКИ

Чемпионшип кишит злыми и амбициозными коллективами, которые и на трансферном рынке и на футбольном поле выглядят гораздо мощнее, чем «Халл». Среди них, например, «Вулверхэмптон», вставший на пути «тигров» в третьем туре. Клуб из Западного Мидленда уже второй год принадлежит китайской компании «Фосун Груп» и денег эти ребята не жалеют.

В прошлом сезоне менеджмент «волков» ошибся примерно во всем: начиная от главного тренера, заканчивая мойщиком полов на клубной базе. «Вулверхэмптон» был бесконечно далек от премьер-лиги и занял лишь 15 место, что не могло никого не устроить. Пол Ламберт вместе со своим штабом отправился в бессрочный отпуск, а китайские владельцы быстренько подыскали авторитетного консультанта, с помощью которого провели основательную перестройку команды.

Разумеется, фамилия этого советника держится в строжайшем секрете и официально нигде не озвучивается, но даже поверхностный анализ приобретений и назначений в стане «волков» позволяет понять, что китайцев консультирует один из самых влиятельных агентов мира Жорже Мендеш.

Так, например, на посту главного тренера «Вулверхэмптона» оказался его протеже, имеющий неоднозначную репутацию, Нуну Эшприту Санту, а на ключевые позиции в команду приобрели португальских игроков: Родерика Миранду из «Риу Аве», дорогущего Рубена Невеша из «Порту» и Жоту из мадридского «Атлетико». Прибавьте к этому Рубена Винагре и Элдера Кошту, которые перешли в клуб из Западного Мидленда в прошлом сезоне, получите португальскую колонию. А это уже отличительная черта практически всех команд тренера Нуну.

Стартовал «Вулверхэмптон» при нем очень прилично. Победы над вчерашним резидентом премьер-лиги «Мидлсбро» и бескомпромиссным «Дерби Каунти» были одержаны при весьма убедительной игре. Нуну использует современную модель «Челси», которую в прошлом сезоне внедрил Антонио Конте: 3-4-2-1 с тремя центральными защитниками, агрессивными фулбэками и двумя десятками. При этом у португальца стабильный состав, который он получил в распоряжение практически к самому началу подготовительного периода, так что перед матчем с «Халлом» Слуцкого у «волков» было преимущество примерно во всем.

НЕСТАБИЛЬНЫЕ ФЛАНГИ

4-2-2-2, которые пытается внедрить Леонид Викторович в атакующей фазе, на данный момент смотрятся куда менее основательно и, тем не менее, его «Халл» сумел дать команде Нуну достойный отпор. При этом у «тигров» отчетливо вырисовывается проблема стартовых отрезков. Игроки «Халла» очень медленно входят в игру и допускают огромное количество индивидуальных ошибок – «Астон Вилла» поразила ворота Макгрегора на седьмой минуте, а «Вулверхэмптон» - на шестой.

Иногда складывается ощущение, что им мешают эмоциональные заряды, которые они получают от тренерского штаба в раздевалке. В составе «Халла» достаточно много молодых игроков, которых «штормит» на старте матчей. К середине первого тайма «тигры», как правило, выравнивают игру и начинают создавать моменты. Так было и в противостоянии с «Вулверхэмптоном». Получив на старте матча оплеуху в виде дальнего удара от Невеша, к тридцатой минуте «тигры» запрессовали соперника в штрафную и душили до тех пор, пока Майкл Доусон не сравнял счет.

Но стоило им немного ослабить давление, как тут же последовало наказание. Уже не в первый раз «Халл» подводят крайние защитники. Ола Айна и Макс Кларк талантливы, но пока не способны показывать стабильную игру. Именно их ошибки привели ко второму и третьему голам в ворота Макгрегора.

При этом «Халл» проявил волевые качества и забил второй мяч с пенальти в компенсированное время, но от поражения команду Слуцкого это не спасло. Мало того, под конец матча тяжелую травму получил лучший нападающий «тигров» Абель Эрнандес, отгрузивший трешку в ворота «Бертона» во втором туре. Есть подозрения, что уругваец порвал ахилл, но клубные врачи пока молчат. И для Слуцкого это гораздо страшнее проигрыша «Вулверхэмптону», потому что забивать в его команде больше некому.