18-летний бомбардир и бывший «ястреб». Кем будет удивлять «Йокерит»

Накануне своего юбилейного сезона клуб из Финляндии сохранил лидеров и наполовину обновил состав. Есть и знакомые, и выскочка.

Самая финская кампания

Второе межсезонье подряд Юкка Ялонен приглашает в команду много новых игроков. В этом году их 15, причем 10 – это только финны. В прошлые годы «Йокерит» не так активно подписывал местных игроков. Исключение – лето 2014-го, когда клуб переехал из финского чемпионата в КХЛ, и для дебюта в российской лиге команду собирали заново. В этом году у «Йокерита» другой праздник: клубу исполняется 50 лет.

Правда, половина имен нынешних новичков ничего не скажет российскому болельщику. Чтобы узнать про Юлиуса Рантаэсколу и Нико Нурмиканту, придется пользоваться поисковиками. 18-летний нападающий Ээли Толванен тоже мало кому знаком, но приглядеться к нему уже стоит. Финн вернулся домой после двухлетней поездки в хоккейную лигу США: в составе «Су-Сити Мускетерс» он набрал 101 очков за 115 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф USHL. Таким же результативным Толванен был на юниорском чемпионате мира-2016. Финны тогда выиграли турнир, а Ээли стал лучшим бомбардиром (9 очков) и снайпером (7 голов) соревнований.

Средний показатель «одно очко за игру» Толванен показывает и в межсезонье: три гола и один результативный пас в шести матчах. Ялонен ставит юниора в первой тройке вместе с двумя датчанинами: капитаном команды Петером Регином и другим новичком Никласом Йенсеном, приехавшим из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Без главного новичка

Среди финского пополнения «Йокерита» главное имя – Карри Рамо. Бывший вратарь «Авангарда» уехал из КХЛ в 2013 году и отправился на три сезона в «Калгари». Финн стабильно проводил по половине матчей в регулярном чемпионате, пока в феврале 2016-го его не выбила из игры травма колена. После завершения сезона «Флеймз» не предложили Рамо новый контракт, и голкипер, восстановившись к концу года, попытался закрепиться в «Торонто». Финну дали пробный контракт в фарм-клубе «Мейпл Лифс», но этот этап карьеры закончился в феврале после трех сыгранных матчей в АХЛ. Тогда же Рамо вернулся в Финляндию и доиграл сезон в составе «Пеликанз».

В «Йокерите» Карри рассчитывает вернуться на топ-уровень, только этот камбэк рискует затянуться из-за травмы колена. Рамо сыграл в межсезонье два матча и даже поехал с командой на турнир имени Пучкова, но вместо него на игры выходили Райан Запольски и Юхо Ратилайнен. Американец провел свой матч в Петербурге удачно: «Йокерит» победил «СКА-Неву». 19-летний Ратилайнен пропустил две шайбы от «Северстали», и команда потерпела поражение со счетом 1:2.

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Защитники-бомбардиры

В прошлые годы «Йокерит» без проблем расставался со своими бомбардирами. И Стив Мозес, и Брэндон Козун провели в команде по сезону, а затем переехали в другие клубы. Прошлогодние бомбардиры Петер Регин и Брайан О’Нилл не стали ничего менять. Датчанин вообще продлил контракт до 2020 года и сохранил капитанскую нашивку. У американца он действует до конца предстоящего сезона.

А лучший по результативности среди защитников променял Хельсинки на Тольятти – на такое решился Чарльз Геноуэй. Канадец был очень неплох в большинстве: из семи голов четыре он забил именно в неравных составах. На первый взгляд, его заменой должен стать американец Майк Ландин. С 2013 по 2016 годы он был важным игроком в «Барысе» и отвечал там как раз за большинство вместе с Кевином Даллмэном, Найджелом Доусом, Брендоном Боченски и Дастином Бойдом. Из 22 голов, забитых за казахстанский клуб, 13 пришлись на игру «5 на 4».

Пока в «Йокерите» Ландин не так хорош, а самый результативный защитник в межсезонье – Сами Леписте, уехавший к Ялонену от главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда. Высоки ставки на уже упоминавшегося Никласа Йенсена: его наигрывают и в первом звене, и в большинстве. В прошлом сезоне датчанин был лучшим бомбардиром в фарм-клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» («Хартфорд Вулф Пэк» – Прим.ред.), но эта высокая результативность не помогла ему получить приличное игровое время в НХЛ.

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Джокеры удачи

Ялонен получил интересных новичков, но пока игра команды неидельна. На том же турнире имени Пучкова «Йокерит» проиграл «Северстали», для которой та игра была второй за 24 часа. Во вторник вечером подопечные Александра Гулявцева играли против «СКА-Невы», а в среду днем их ждали финские джокеры. Череповчане за первый период заработали 20 штрафных минут, из них 12 получил возвращающийся в хоккей Виталий Вишневский. Однако подопечные Ялонена реализовали лишь одну попытку, а в дальнейшем сами удалялись чаще соперника.

При нелучшей игре «Йокерит» пролез в финал петербургского турнира. Финны вместе с «Северсталью» и «СКА-Невой» набрали по три очка. В личных встречах у команд было равенство, а разница шайб была одинаковой только у «Йокерита» и армейцев. В итоге между этими командами бросили жребий, и в нем победили джокеры. 17 августа они сыграют в финале с победителем матча СКА – сборная Канады.