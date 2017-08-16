«Краснодар» всегда проходил 4-й раунд Лиги Европы, «Црвена Звезда» – никогда

«Советский спорт» представляет 10 фактов, которые полезно знать перед первым матчем 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда».



1. На данный момент в рейтинге клубов УЕФА соперников разделяет почти 150 мест. «Краснодар» (23,500 баллов) расположился на 56-й строчке – аккурат между португальскими «Спортингом» (24,000) и «Брагой» (23,000). «Црвена Звезда» (4,500) делит скромную 204-ю позицию с венгерским «Видеотоном», албанским «Кукеси» и тбилисским «Динамо».

2. «Црвена Звезда» является обладателем предпоследнего Кубка чемпионов – она выиграла его в сезоне-1990/91. Краснодарцы в своей короткой международной истории (нынешний розыгрыш Лиги Европы – четвертый для клуба) уже один раз встречались с бывшим победителем главного еврокубка. Это дортмундская «Боруссия», которая выиграла Лигу чемпионов-1996/97. И хотя соперники играли на групповом этапе, по сумме двух матчей «Краснодар» превзошел титулованный немецкий клуб. В Лиге Европы-2015/16 он сначала уступил в Дортмунде (1:2), а затем взял реванш на своем поле (1:0). В обоих матчах тогда забил Павел Мамаев.



3. «Црвена Звезда» является единственным сербским клубом, которому удалось обыграть россиян в еврокубках. Случилось это во 2-м квалификационном раунде Кубка УЕФА-1998/99, в котором на тот момент еще югославская команда дважды с одинаковым счетом 2:1 взяла верх над «Ротором». Это было самое первое противостояние российских и сербских/югославских клубов.



4. Но с тех пор команды двух стран провели 10 очных встреч, в которых россияне не потерпели ни одного поражения! Начало положил «Спартак», который в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-1999/00 дважды обыграл «Партизан» (2:0 дома и 3:1 в гостях). В сезоне-2004/05 наши клубы дважды прошли сербов в Кубке УЕФА: «Зенит» поквитался с «Црвеной Звездой» за «Ротор» в 1-м основном раунде (4:0 на своем поле и 2:1 в Белграде), а ЦСКА по дороге к победе в турнире прошел в 1/8 финала «Партизан» (1:1 на выезде и 2:0 дома). На групповом этапе Лиги Европы-2012/13 «Партизану» в третий раз досталось от россиян: «Рубин» взял верх в родных стенах (2:0) и добился гостевой ничьей (1:1). Наконец, те же казанцы спустя год в том же турнире во 2-м квалификационном раунде дважды обыграли «Ягодину» (3:2 в Сербии и 1:0 на своем поле).



5. «Краснодар» всегда проходил 4-й квалификационный раунд Лиги Европы. В розыгрыше-2014/15 он одолел испанский «Реал Сосьедад» (0:1 в гостях и 3:0 дома), в сезоне-2015/16 – финский ХИК (5:1 на своем поле и 0:0 на выезде), год назад – албанский «Партизан» (4:0 в Краснодаре и вновь нулевая ничья на поле соперника).



6. Поражение от «Реал Сосьедада» остается для краснодарцев единственным в квалификационных раундах. За выход в групповой этап они провели 16 матчей, из которых выиграли 12 (мячи 45-9!).



7. Всего же в Лиге Европы «Краснодар» сыграл 40 встреч и победил ровно в половине. На своем поле «Быки» уступили всего 4 раза – немецким «Вольфсбургу» (2:4) и «Шальке» (0:1), пражской «Спарте» (0:3) и испанской «Сельте» (0:2).



8. В последний раз «Црвена Звезда» добиралась до группового этапа ровно 10 лет назад: в Кубке УЕФА-2007/08 она проиграла в группе все 4 матча с общим счетом 2:9. С тех пор белградцы участвовали в еврокубках каждый год (кроме розыгрыша-2014/15), но неизменно выбывали из борьбы в квалификационных раундах: 6 раз из Лиги Европы, один – из Кубка УЕФА, а в прошлом сезоне успели вылететь и из Лиги чемпионов, и из Лиги Европы.



9. В отличие от «Краснодара», «Црвена Звезда» никогда не преодолевала «раунд плей-офф» (4-й квалификационный раунд) Лиги Европы. В розыгрыше-2009/10 она уступила пражской «Славии» (0:3 в гостях и 2:1 дома), через год – французскому «Ренну» (1:2 на своем поле и 0:4 на выезде), в сезоне-2012/13 – еще одному французскому клубу «Бордо» (0:0 в Белграде и 2:3 на чужом поле), а в прошлом – итальянскому «Сассуоло» (0:3 в гостях и 1:1 дома).



10. В сезоне-2017/18 «Црвена Звезда» успела провести 11 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения (9 побед и 2 ничьи, мячи 28-5)! В Лиге Европы она успешно преодолела все три предварительных раунда, выбив из борьбы мальтийскую «Флориану» (3:0 дома и 3:3 в гостях), казахский «Иртыш» (1:1 в Павлодаре и 2:0 в Белграде) и чешскую «Спарту» (2:0 на своем поле и 1:0 на чужом). А в чемпионате Сербии стартовала с 5 побед с общим счетом 16:1 (!), трижды выиграв с крупным счетом и неизменно забивая как минимум два мяча.