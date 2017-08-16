«Зенит» нарвался на мощных красно-белых. У Манчини большие проблемы в Европе

«Утрехт» создал «Зениту» гораздо больше проблем, чем «Спартак» и другие соперники по чемпионату России.

Как Лунев исправился за все

«Утрехт» начал с настолько свободного и смелого комбинационного футбола, на который в России вообще мало кто способен. Даже сам «Зенит» на лучших отрезках разгромных побед над «Спартаком» и «Ахматом» все делал проще.

Зенитовцы смотрели на это пятнадцать минут, показали кое-что похожее, но все равно первыми допустили супермомент в своей штрафной. Андрей Лунев в воскресенье уничтожал сам себя за неуверенную игру в матче на ноль и ошибку с игрой рукой за штрафной, а в одном голландском эпизоде исправился за все. За три секунды нападающий «Утрехта» Дессерс пробил из штрафной и почти с линии вратарской – а Лунев оба раза среагировал.

Этот момент получился из-за точного паса с фланга через половину штрафной точно в зону между защитниками «Зенита» и Матиасом Краневиттером. Когда на поле этот аргентинец, Роберто Манчини доверяет ему всю опорную зону и выдвигает Ерохина с Паредесом вперед. Вернуться настолько глубоко Краневиттер не успел, а упустили зенитовцы в этот момент нападающего Сирилла Десерса – хотя Бранислав Иванович честно признал, что это самый опасный футболист «Утрехта».

Кого Манчини выбрал вместо Дзюбы

Этот «Зенит» был очень похож на самый успешный еврокубковый вариант, которым управлял Андре Виллаш-Боаш: он выиграл пять матчей подряд в Лиге чемпионов за счет не особо зрелищного футбола на контратаках. В Голландии самый опасный момент петербуржцев в первом тайме возник, когда Паредес увидел перспективный разбег Игоря Смольникова из обороны до позиции форварда – вовремя подсуетился вратарь.

Александр Кокорин бил из-за штрафной, Бранислав Иванович – из, после углового. Но в правильные 4-3-3 играл именно «Утрехт», а не «Зенит».

Хотя точное название схемы «Зенита», которую выбрал Роберто Манчини, вряд ли вообще существует. Потому что, например, Юрий Жирков не был ни классическим левым полузащитником, ни тем более фланговым форвардом. И он по ситуации бывал на разных позициях, и Кокорин отключался от атак даже в не самые сложные для «Зенита» моменты.

Когда «Зенит» выходил на голландскую тренировку, Доменико Кришито, видимо, шутил над Артемом Дзюбой: актуальный капитан прикладывал руку под нос – изображал усы. Главный тренер «Зенита» усов не носит, а Дзюбу почти не использует. В середине второго тайма, когда Манчини понадобилось обновить атаку, он выбрал Дмитрия Полоза. Но это не очень помогло: «Утрехт» все равно давил резче и точнее, тому же Кришито приходилось добегать до правого края своей штрафной, чтобы выбивать из-под ног в подкате на угловой.

«Зенит» впервые в сезоне такими долгими отрезками был хуже соперника и настолько часто ошибался не сам, а именно под давлением. Защитники снова оставляли Дессерса одного в штрафной, Ерохин терял в середине – хотя потом сам же возвращал, а Паредес из трех разбегающихся по разным сторонам партнеров зачем-то выбирал игрока «Утрехта».

Откуда у «Зенита» проблемы с выходом в группу Лиги Европы

По ходу матча так ни разу и не пришло ощущение, что «Зенит» хоть что-то контролирует. «Утрехт» поставил себя так, что даже когда петербуржцы контролировали мяч в центре, это выглядело пунктом голландского сценария.

Конечно, в их идеальном раскладе был и гол, потому что 0:0 при любом содержании оставляли бы «Зенит» фаворитом за место в группе Лиги Европы. Лунев, нерешительность Дессерса и пожарные усилия зенитовцев в нескольких эпизодах оставляли нули до последней пятнадцатиминутки. Но второй раз вратарь «Зенита» не смог спасти дважды за эпизод, и «Утрехт» забил логичный мяч – головой на добивании с нескольких метров.

Перед скамейками команд на голландском стадионе стоят рекламные щиты. Чтобы выйти к полю, тренерам нужно проходить через узкую дорожку между. Роберто Манчини так и делал, выходил в тесную техническую зону и пытался подсказать игрокам, где такая калитка у «Утрехта». Зенитовцы найти ее не смогли и скорее нарывались на 0:2, чем пытались добиться приемлемой результативной ничьей.

Теперь дома, после полета в Пермь, «Зениту» хорошо бы вернуть стиль вдохновенных крупных побед. Иначе с проходом в группу Лиги Европы могут быть серьезные проблемы. В Голландии они уже начались.