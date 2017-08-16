Исторические кадеты

Фото Марины Майоровой

Перелетев через океан в другую часть света, иное полушарие, иной часовой пояс и даже в иное время года, российские кадеты в чилийской столице Сантьяго на первенстве мира завоевали шесть наград (2–1–3) в личных состязаниях и выиграли золото первого в истории командного турнира среди смешанных сборных.

Каждый день пятого в истории юношеского первенства мира (проводятся они раз в два года, начиная с 2009-го) приносил российской сборной награды. Первой порадовала Марина Воробьева, что стала сильнейшей в наилегчайшем весе – до 40 кг. В чилийском финале светлоглазая хрупкая блондинка техничным удушающим, оплетя ногами соперницу Николич из Черногории, добилась чистой победы. Не случайно конкретизирую – ногами, поскольку из-за ноги Воробьева могла на мир вообще не поехать. За пару недель до старта она на тренировке серьезно травмировала палец.

– Если бы не было так заметно, что я хромаю и палец синий, я, наверное, никому не сказала, потерпела бы. А так – пришлось, – призналась чемпионка. – Очень уж не хотелось терять шанс побороться на мире. Я усиленно готовилась, настраивалась и рада, что все получилось. На достигнутом останавливаться не собираюсь. В юношеской команде буду еще два года, так что есть шанс повторить успех и еще больше порадовать тренера и сделать счастливым папу, который всегда мечтал, чтобы я стала чемпионкой.

Превзошел свои прошлые достижения в Чили один из самых титулованных российских кадетов – обладатель золота ЧЕ-2017 и бронзы ЧМ-2015 Казбек Нагучев, ярко выигравший все встречи в категории 60 кг. И если папа Воробьевой переживал за дочь дома, у экрана телевизора, то отец Казбека Джанболет не жалел нервов на трибунах в Чили. Сыновья, а в сборной России в Сантьяго награды завоевал не только Казбек, но и младший – Абрек, ставший бронзовым призером в весе 55 кг, дали ему повод гордиться.

Порадовали своих вторых отцов и матерей – тренеров сборной России Владимира Гладченко (юноши) и Ирину Родину (девушки), завоевавшие в личном турнире бронзовые медали Армен Агаян (73) и Саид Гаджиев (90) и серебряную – Давид Бабаян (+90), а также все участники командных состязаний стенка на стенку, прошедших в микс-формате. Турнир, в котором принимают участие одновременно представители сильной и прекрасной половин человечества, будет включен в программу Игр-2020, но первыми его опробовали кадеты в Чили. Наши ребята и девушки стали в Сантьяго историческими триумфаторами. Обыграв аргентинцев, казахов, монголов и грузин в полуфинале, россияне в главном матче дня проявили свои лучшие качества. При счете 3:3 принципиальный, четвертый, балл, одолев габаритную бразильянку, принесла Дарья Владимирова. Передав на краю татами удачу из рук в руки супертяжу Давиду Бабаяну, Владимирова через четыре минуты вместе со всей сборной и болельщиками на трибунах уже прыгала от радости общей победы.

– На всех сборах и соревнованиях мы всегда вместе – юноши и девушки, тренеры обеих команд, – рассказал наставник сборной Владимир Гладченко. – У нас единая, дружная сборная, вместе радуемся победам и расстраиваемся поражениям. Из Чили мы уезжаем с красивым командным золотом и большой радостью на душе.