Вы видели, как умирал «Зенит»? Сезон для Питера перестает быть томным

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о неожиданном поражении «Зенита» от «Утрехта».

О как. За такое даже «Спартаку» надавали бы горячих. А тут оконфузился его свежеиспеченный сменщик в позиции российского флагмана. Проходной вроде бы отборочный матч с голландским провинциалом открыл массу неожиданного. И, быть может, заставил посмотреть на происходящее в «Зените» другими глазами.

Провинциалы-то, если назвать вещи своими именами, на «Зените» потоптались всласть. Десяток проникающих атак на ворота Лунева! Против редких и робких попыток пробить издалека или отправить в отрыв Кокорина или Смольникова. А в игре широкого формата Питеру было нечего ловить.

Только не говорите, что «Зениту» Лига Европа ни к чему; так, сбоку припека. Или скажите это господину Миллеру, жаждущему европейской славы пестуемого клуба. Вон Роберто Манчини в предыдущем раунде против совсем уж неказистых израильтян попробовал применить обильную ротацию, получил дома нештатные 0:1 – и на сем был вынужден прекратить манипуляции с составом. К слову, в концовке матча с голландцами он нервно теребил бумажку в руке, верно, предчувствуя: за такой пассаж начальство по голове не погладит.

По первому впечатлению от игры я вот что скажу: Виктор Гончаренко справляется с режимом «два матча в неделю» пока значительно успешнее, чем Манчини. Хотя у белоруса и ротации-то кот наплакал, а итальянец волен ее использовать в нужных ему дозах.

Конкретно: «Зенит» в отсутствие скоростей, к которым мы уже стали привыкать, – практически пустышка. Тогда как ЦСКА – отнюдь нет. В матче с «Утрехтом» какую-то живинку в ногах нащупал один Кокорин, но и его маневр хозяева вытеснили за линию своей штрафной. Остальные были, ну, точно полумертвые…

А если вспомнить другой матч, сыгранный Питером посреди недели, – с «Уралом», то и там он, за вычетом 10-минутного штурмового отрезка, не убедил в своем превосходстве. Просто «Утрехт» оказался покрепче «Урала».

Так что первый вопрос уже вынырнул на поверхность: а не форсировал ли тренерский штаб «Зенита» подготовку к сезону?

Второй злободневный вопрос – про ротацию. Собственно, ротационную замену в Утрехте я обнаружил единственную: Краневиттер вместо Кузяева – парню, рванувшему в сезоне с места в карьер, Манчини дал передышку. Еще Жирков вышел в позиции Шатова – но здесь тренер, похоже, захотел разобраться, кто из них лучше, – к Шатову-то у него были претензии.

Иными словами, – ротация не работает. И игроки, выходящие из резерва, такое чувство, – из другой, низшей лиги. Тренируются они, что ли, у Манчини по разным программам? И Жирков неубедителен, и уж совсем разобранным сделался Дзюба – даже по сравнению с матчем против «Тосно», когда он за место в основе еще сражался. Всего пять минут Манчини выделил Дзюбе, хотя свежий форвард требовался остро… И в этом – знак, что их дальнейшие пути расходятся.

И теперь в ответке с «Утрехтом» предстоит биться и тратиться без оглядки на экономию сил. Притом перед «Утрехтом» у «Зенита» путешествие в Пермь, где хозяевам пора отовариваться каким-то очками. А после – «Ростов», самый, пожалуй, мобильный на сегодня в премьер-лиге. Сезон перестает быть томным.

«Зенит» нарвался на мощных красно-белых. У Манчини большие проблемы в Европе