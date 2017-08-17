«Желаю удачи Кудряшову и готов к бою с топ-боксерами». Ответ Власова на критику

Максим Власов (справа)

Последнее интервью российского боксера первого тяжелого веса Максима Власова произвело большой эффект в интернете и вызвало бурную дискуссию об участниках Всемирной боксерской суперсерии.

Максим счел нужным разъяснить некоторые моменты из своего интервью, но при этом не отступил о своей позиции. Этот текст Власов написал сам.

«Всегда интересно читать комментарии. Меня удивило влияние пиара на общественное мнение. Очень странно, что если ты в своем суждении хоть немного отходишь от устоявшегося шаблона, люди принимают его в штыки.

Сразу хочу подчеркнуть, что не имею ничего против любого из боксеров. Я уважаю каждого лишь за то, что он выходит в ринг и дерется. Но мне совершенно не нравятся современные способы раскрутки отдельных боксеров. Их ставят высоко не за счет качественных боев, а за счет безграничного и незаслуженного пиара. Из-за него картина мира меняется с ног на голову, черное начинают называть белым, а белое – черным.

Многие сейчас могут сказать, что Власов и сам не имел достаточно хороших соперников. Но меня никто и не пиарит! Я иду своей дорогой. И я всегда стремился к качественной оппозиции. Но, к сожалению, пока мне не везет с промоутерами. У меня нет возможности выбирать соперников, а от боев я отказываться не могу. Мне нужно зарабатывать на жизнь.

В интервью про суперсерию я достаточно прямо и, наверное, немного жестко выразил свое мнение, но не считаю, что сказал что-то оскорбительное, как многим показалось.

Не имеет значения, каких высот я добился в боксе на данный момент, чтобы давать оценки другим боксерам. Я в этом спорте без малого 20 лет и, наверное, научился разбираться в нем не хуже тех, кто просто сидит на форумах. И все равно спасибо вам, что вы любите бокс и мое мнение не оставляет вас равнодушным. В отличие от многих специалистов я не пытаюсь приукрасить реальность.

В своем интервью я пытался быть объективным ко всем с точки зрения бокса, а не патриотизма. Я говорил о боксерских навыках, а не о человеческих качествах.

Хочу еще раз пояснить свою позицию относительно Дмитрия Кудряшова. Я уважаю его за труд, который он делает. Наверняка, он хороший парень, хотя близко мы не знакомы. Но я вижу очевидные недостатки в боксе, который он показывает. Явное отсутствие технических навыков, в первую очередь защитных, а лишь копирование манеры работы корпусом Дмитрия Пирога.

Отсутствие технического арсенала приводит к предсказуемости и однообразию. И это вскрывается в боях с агрессивными боксерами. Что, например, показал Оланреваджу Дуродола. Сейчас многие восхищаются тем, что Кудряшов его победил в реванше, но ведь это Дуродола сделал себе имя на Дмитрии, а не наоборот.

Бесспорно, у Кудряшова есть сильные качества: сумасшедшая физическая одаренность и сильный удар! Но этого недостаточно для борьбы на высшем уровне. Разовый нокаутирующий удар работает только с соперниками более низкого уровня. Выступая на высшем уровне, нужно уметь боксировать, а не только бить. В любом случае, желаю Дмитрию удачи и успехов!

Относительно Мурата Гассиева то же самое. У него слабый технический арсенал. Мурат работает преимущественно одиночными ударами и много пропускает. Я убежден, что Кшиштоф Влодарчик создаст ему проблемы в бою, так как он более опытный и искушенный боксер. Но, всё же, Мурат чемпион и, несомненно, заслужил место в турнире.

Наверное, стоит объяснить, почему я не считаю Марко Хука и Майка Переса достойными суперсерии. Таким боксерам как Хук не место на элитном уровне. Он чрезмерно «грязный» и «корявый» боксер, «вытянутый за уши» знаменитым немецким промоушеном.

Перес, возможно, неплохой боксер, но после поражения нокаутом от Александра Поветкина в супертяжелом весе, он провел один непонятный бой в «крузерах». Разве этого достаточно, чтобы участвовать в суперсерии? Убежден, что нет.

Согласен, возможно, и я так же еще недостаточно сделал для участия в этом турнире, но никто не поспорит с тем, что я боксирую ярко и интересно. И мой бой с любым из участников был бы настоящим зрелищем. Именно этого и хотят все зрители. Но организаторы руководствуются другим: им нужен раскрученный боксер. Я пока не настолько известен. Но у меня нет никакой обиды, как некоторым могло показаться. У каждого свой путь. В заключении хочу сказать, что я готов к бою с любым из топовых боксеров».