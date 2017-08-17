Деньги от Европы: сколько можно заработать на еврокубках?
УЕФА
поделился схемой распределения доходов между участниками Лиги чемпионов в
сезоне-2017/2018. Александр Чистяков, автор блога «Цифровое измерение»
комментирует финансовую составляющую турнира.
Сколько зарабатывает УЕФА на еврокубках?
Валовый доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА оценивается
в 2,35 миллиардов евро. Чтобы узнать чистую прибыль, нужно вычесть 12%, которые
пойдут на покрытие административных и организационных нужд и еще 8,5%,
предназначенных для выплат солидарности ассоциациям, входящим в УЕФА, для
распределения между клубами. Оставшаяся сумма в 1,86 миллиарда евро «похудеет»
еще на 8%, эти деньги будут отведены на повседневные нужды европейского
футбола.
В итоге получается 1,72 миллиарда евро – таков общий фонд Лиги
чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Эти деньги будут распределены
непосредственно между клубами-участниками.
3,3 к 1 – вот ключевая ставка УЕФА, о которой вы должны знать
и которая красноречиво подчеркивает разницу в успешности между Лигой чемпионов
и Лигой Европы. В такой пропорции будут распределены доходы между участниками
двух турниров, естественно, в пользу «старшей сестры». Таким образом, 1,32
миллиарда евро – общий призовой фонд Лиги чемпионов, а Лиге Европы достанется
только 399,8 миллионов евро.
Фиксированные выплаты и маркетинговый пул
Еще одна ключевая пропорция – 60% на 40%. Так соотносятся
фиксированные выплаты клубам и заработки клубов из маркетингового пула. Таким
образом, маркетинговый пул берет на себя почти 500 млн евро, которые
распределяются в зависимости от итогового места команды в предшествующем
еврокубковому сезону чемпионате своей страны, позиции национальной ассоциации в
рейтинге УЕФА, количества матчей в Лиге чемпионов, числа клубов из той или иной
федерации в турнире и успешности каждого конкретного телевизионного рынка. Ниже
– подсчет только фиксированных (гарантированных) выплат в зависимости от
результатов.
Как распределяются выплаты в еврокубках?
12,7 миллиона евро полагается каждому участнику
группового раунда Лиги чемпионов. Выиграв РФПЛ в мае, «Спартак» положил эти деньги
себе в карман, даже если проиграет шесть из шести матчей на групповой стадии,
как ему пророчат «доброжелатели» в основном из числа болельщиков ЦСКА и
«Зенита». Призовой фонд каждого осеннего матча основной сетки Лиги чемпионов –
1,5 миллиона евро. Эти деньги забирает победитель, в случае ничьей команды
берут по 500 тысяч евро, а еще полмиллиона идут во временный фонд, который
будет распределен между участниками по итогам группового раунда в зависимости
от количества одержанных ими побед.
Дальше – больше. Выход в плей-офф Лиги чемпионов принесет клубу
дополнительные 6 миллионов евро. Попадание в четвертьфинал оценивается в 6,5
миллионов, в полуфинал – 7,5. Между финалистами будет распределена сумма в 26,5
миллионов евро, из которых 15,5 достанется победителю. Таким образом,
максимальная сумма фиксированной выплаты победителю составит 57,2 миллиона
евро – при условии шести побед в шести матчах на групповом этапе. В
прошлом сезоне, когда схема распределения призовых была аналогичной, «Ростов»
обеспечил себе фиксированных выплат на 17,2 (с учетом раунда плей-офф) миллиона
евро, а ЦСКА – на три миллиона меньше.
Если представить, что «Спартак» выиграет два матча на групповой
стадии и дважды сыграет вничью, а восьми очков хватит для финиша на втором
месте, то это будет означать прибавку в 10 миллионов к изначальной сумме 12,7
млн. евро – 4 за результаты и 6 бонусных миллионов за попадание в плей-офф.
Есть ради чего стараться.
Сравните порядок цифр с Лигой Европы, где за участие в основной
сетке турнира дают всего лишь 2,6 миллиона евро, за победу в групповом турнире
– 360 тысяч евро, а за ничью – 120 тысяч. Чтобы отбить только стартовый
лигочемпионский бонус, «Зениту», «Краснодару» и «Локомотиву» нужно дойти до
четвертьфинала или полуфинала Лиги Европы – в зависимости от локальных
результатов.
Сколько получили российские клубы по итогам предыдущего
евросезона?
К каждой приведенной ниже сумме нужно добавлять «не менее», потому
что доходы из телевизионного пула здесь не учтены, для «Ростова» и ЦСКА это
суммы в районе от 3 до 5 миллионов евро, для «Зенита» и «Краснодара» - от 500
тысяч до 1,5 миллионов.
«Ростов» – 18,45 миллионов евро. Донской
клуб заработал больше всех полпредов РФПЛ в еврокубках. К 12,7 миллионам евро
добавляем 2 за успешное выступление в двух квалификационных раундах и еще 2,5
за результаты на групповой стадии (победа над «Баварией», две ничьи с ПСВ). Еще 1,25 миллионов принесло выступление в Лиге Европы, где «Ростов»
преодолел стадию 1/16 финала.
ЦСКА – 14,2 миллиона евро. 12,7 за участие, еще 1,5
миллиона за три ничьих на групповом этапе.
«Зенит» – 5,5 миллионов евро. 2,6
миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги Европы, 1,8 млн. за пять побед,
а также полумиллионный бонус за выход в плей-офф и еще 0,6 млн. за первое место
в квартете.
«Краснодар» – 4,99 миллиона евро. 2,6 за
участие, 720 тысяч за две победы и еще 120 тысяч за ничью на групповой стадии,
не забываем трехсоттысячное вознаграждение за второе место в квартете, а также
1,25 миллиона за участие в плей-офф, где «быки» дошли до 1/8 финала.
Кто заработает больше всех из наших клубов в нынешнем сезоне?
У ЦСКА и «Спартака» серьезная фора перед остальными из-за разницы
в оплате Лиги чемпионов и Лиги Европы, а у армейцев, в свою очередь, будет
двухмиллионное преимущество над соседями, если они благополучно сыграют и в
ответном матче с «Янг Бойз». Вероятно, кто-то из них двоих и окажется на
вершине местного рейтинга финансовой успешности, хотя не будем сбрасывать со
счетов и «Зенит», который намерен выиграть Лигу Европы. В этом случае
«сине-бело-голубые» соберут самый богатый урожай.