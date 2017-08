Покорить «Королевскую» публику. Бывший игрок Карпина феерит за «Реал» (видео)

«Советский спорт» рассказывает об одном из самых талантливых игроков сборной Испании, который вновь забил великолепный гол в ворота «Барселоны».

1 июля 2015 года мадридский «Реал» подписал контракт с молодым полузащитником Марко Асенсио. Тогда никому неизвестный мальчик выступал за «Мальорку» под руководством Валерия Карпина. Казалось, что это очередной трансфер «сливочных», который, как обычно, потеряется среди тысячи других.

Для многих экспертов трансфер игрока в «Эспаньол» не стал сюрпризом – где же найти место на поле еще никому неизвестному парню, да еще и в таком клубе?

К удивлению многих любителей примеры, молодой Асенсио превратился в лидера «попугаев» – сыграв 37 матчей за каталонский клуб, футболист забил 4 гола и отдал 15 голевых передач.

Через год главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан посчитал, что испанец готов к игре за основу «Реала» и вернул его в Мадрид.

Конечно, когда у тебя в конкурентах Гарет Бэйл, сложно выиграть место в стартовом составе. Хотя бы потому, что валлийца пригласили за большие деньги. Это сейчас 101 млн евро за одного футболиста не кажется космической ценой. Но мы говорим не о Бэйле. Гарету в этом сезоне итак придется тяжело – его партнер дал понять, что придется доказывать свою состоятельность. И это не просто слова. Никакой ценник больше не поможет.

Зидан, в свою очередь, уже давно продемонстрировал свои сильные стороны, как тренер. Француз умеет постепенно идти к поставленной цели. Так случилось и с Марко Асенсио, которому Зидан давал сыграть по 20-30 минут. В матчах с аутсайдерами хавбек выходил в основе. В матчах Лиги чемпионов Асенсио появлялся реже, но всякий раз приносил пользу.

Первый серьезный матч в стартовом составе испанец провел в августе прошлого года. Тогда «Реал» нанес поражение «Севилье» за Суперкубок УЕФА, а молодой Асенсио забил великолепный гол.

Можно еще долго перечислять яркие матчи этого игрока в рамках чемпионата Испании. Особенно по последнему сезону. Но 13 августа этот молодой парень опять заставил говорить о себе – Асенсио расстроил «Барселону» в первой игре за «Суперкубок» страны:

Superb goal from Marco Asensio vs Barcelona 👏 #SupercopadeEspana pic.twitter.com/rYBbrvY2CG

А сегодня испанец заставил Георгия Черданцева покричать в микрофон от изумления, открыв счет в ответном матче:

Marco Asensio goal from the stands of Santiago Bernabeu #SuperCopa Real Madrid vs Barcelona pic.twitter.com/7bjxSw27IY