Итог турнира в Сент-Луисе: у Каспарова одну победа и три поражения

В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам, в котором после 12-летнего перерыва сыграл Гарри Каспаров.

13-й чемпион мира выиграл только одну партию, проиграл три и поделил 8-10-е места среди десяти участников. Россиянин Ян Непомнящий занял 4-е место (10 очков), еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин поделил 6-7-е места (8 очков).

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА И ПОДАРЕННАЯ ПОБЕДА

Специально для «Советского спорта» итог выступлению Гарри Каспарова подвел гроссмейстер Владимир ФЕДОСЕЕВ.

- В партии 7-го тура против Навары у Каспарова были очень большие шансы на первую победу, даже наибольшие за весь турнир. Гарри добился абсолютно выигранной позиции, но затем случилось невероятное – он, видимо, переволновался и не смог сделать ход, который просто вел к выигрышу. А в концовке Навара нашел очень сильный ход и получил выигранный эндшпиль. После вынужденного размена белого ферзя (белыми играл Каспаров) на черную ладью, черная пешка по линии «f» проходит в ферзи. Гарри Кимович вынужден был признать такое обидное поражение.

После такого нервного стресса – проиграть абсолютно выигранную партию - Каспаров вновь сел за доску. По тому, как протекала партия с Ле Куанг Льемом было видно, что Гарри Кимович не пришел в себя окончательно. Он уже начиная с 13-го хода стал тратить много времени на обдумывание. В результате быстро угодил в очень сильный цейтнот. В концовке получилась равная позиция, возможно, вьетнамец без всяких на то оснований рассчитывал победить. Но его расчет мог строиться разве что на остром цейтноте Каспарова. Однако затем соперники стали повторять ходы, и тут произошло невероятное для турниров такого уровня: Ле в один ход подставил ладью и тут же сдался.

(Интересно, что у Каспарова в этот момент на часах осталось 23 секунды, у его соперника почти семь минут. Правда, в рапиде добавляется по 10 секунд на каждый ход, поэтому Гарри наверняка спокойно реализовал бы лишнюю ладью. – Прим. ред.).

Это Каспарову вернула должок Фортуна, которая отвернулась от него в партии 7-го тура против Навары. И не только за это, а вообще за хорошую игру, которую Каспаров здесь показывал.

СКАЗАЛАСЬ ОБЩАЯ НЕУВЕРЕННОСТЬ КАСПАРОВА

Заключительную партию в 9-м туре Каспаров играл черными против Фабиано Каруаны. Позиция долгое время была абсолютно равной, но затем Каспаров стал ошибаться: ход за ходом его позиция ухудшалась и закономерный итог – третье поражение на турнире.

Чувствуется, что Каспарову не хватило практики. После 12-летнего перерыва тяжело играть в турнире с таким составом участников. Если партия получалась напряженная и долгая, как правило, в концовках он проваливался. Плюс часто попадал в цейтноты и еще из-за этого испытывал дополнительные проблемы.

Но если брать в целом игру Каспарова, то по выходе из дебюта он почти всегда получал очень неплохие позиции. В свои лучшие годы, будучи в хорошей форме, он в таких позициях соперников дожимал. Но сейчас сказалась его общая неуверенность. Без многолетней соревновательной практики в наше время трудно показывать хорошие спортивные результаты.

Статистика

Рапид

Результаты 7-го тура. Карякин – Аронян 0-1, Каспаров – Навара 0-1, Каруана – Непомнящий, Накамура – Домингес, Ле Куанг Льем – Ананд ничьи.

Результаты 8-го тура. Каспаров – Ле Куанг Льем 1-0, Навара – Домингес 0-1, Непомнящий – Карякин, Аронян – Накамура, Ананд – Каруана ничьи.

Результаты 9-го тура. Накамура – Непомнящий 1-0, Домингес – Аронян 0-1, Каруана – Каспаров 1-0, Ле Куанг Льем – Навара 0-1, Карякин – Ананд 1-0.

Итоги. 1. Аронян (Армения) – 12; 2-3. Каруана, Накамура (оба – США) – по 11; 4. Непомнящий (Россия) – 10; 5. Домингес (Куба) – 9; 6-7. Ле Куанг Льем (Вьетнам), Карякин (Россия) – по 8; 8-10. Каспаров (Россия), Ананд (Индия), Навара (Чехия) – по 7.

Теперь участники сыграют двухкруговой блиц-турнир, который пройдет 17-18 августа.

Регламент

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка.

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.



