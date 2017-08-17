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«Класико» без «Барселоны». «Реал» будет доминировать в этом сезоне (видео)

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карим Бензема
Карим БенземаФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» – о победе «Реала» в ответном матче Суперкубка Испании над «Барселоной» (2:0).

БЕЗ РОНАЛДУ

Самым обсуждаемым событием до начала игры была дисквалификация лидера «Реала» Криштиану Роналду. Нападающий вынужден пропустить пять матчей за толчок арбитра после своего удаления в первой игре.

Тем удивительнее, что Зинедин Зидан оставил в запасе Гарета Бэйла, а пару Кариму Бензема составил Лукас Васкес. С первых минут также вышел отбывший дисквалификацию Лука Модрич и Марко Асенсио, сыгравший ключевую роль в этом Суперкубке.

Эрнесто Вальверде тоже попытался «тряхнуть» состав, но ни Хавьер Маскерано, ни Андре Гомеш ощутимой пользы не принесли.

БЕЗ ИНТРИГИ

Сама игра превратилась в пустую формальность уже на 4-й минуте, когда Асенсио забил очередной свой гол-красавец. Марк-Андре тер Штеген превратился в зрителя, наблюдая за полетом мяча с 25 метров. Вратарь «Барселоны» за эти два матча буквально из первого ряда наблюдал, как в мадридском клубе рождается новая суперзвезда.

Преимущество «Реала» в стартовые минуты было настолько подавляющим, что неискушенный болельщик мог предложить – встречаются команды из разных лиг. Лишь к середине первого тайма «Барселона» смогла прийти в себя. До ощутимых угроз дело не дошло, а за шесть минут до перерыва каталонцы пропустили очередной гол.

Марсело с левого фланга выполнил прострел вдоль штрафной, где Бензема ловко развернул Самуэля Юмтити. Дело Жереми Матье продолжает жить. Затем нападающий «Реала» подработал мяч и пробил в нижний гол, превратив второй тайм в пустую формальность.

БЕЗ БАРСЕЛОНЫ

На протяжении всей игры не покидал вопрос: «Где Лионель Месси?» Он же вроде вышел в стартовом составе, но большую часть матча аргентинец и Луис Суарес скучали по Неймару, а наладить взаимодействие без него просто не могли. Первый момент звездные форварды создали в начале второго тайма, когда Месси угодил в перекладину. Через 15 минут удар Суареса отразила штанга.

Поняв, что с игры мяч в ворота не летит, уругваец даже попытался повторить трюк из первого матча. Суарес вновь нарвался на Кейлора Наваса. Но этот раз остался без пенальти.

В действиях «Реала» чувствовалось хладнокровие, а ведь мадридский клуб играл без своих лидеров. Лидеры «Барселоны» были на месте, но это им никак не помогало. Финального штурма «Сантьяго Бернабеу» не увидел.

Представляется, что проблемы «Барселоны» куда более глобальные, нежели просто потеря Неймара. Херард Деулофеу явно не стал заменой бразильцу. Да и от Паулиньо этого ждать не стоит.

Понимая серьезность ситуации, болельщики «Барселоны» объявили войну руководству. Хэштег #BartomeuDimiteYa (Бартомеу в отставку) стал самым популярным в «Твиттере» в день после первого «класико». Популярным он будет и после второй игры.

Матч

Реал - Барселона - 2:0 (2:0)

Голы

Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90

Место и дата

16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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