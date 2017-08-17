Шансы на проход «Зенита» – лишь 40 процентов

В 11-й раз в истории еврокубков российский клуб в первой встрече проиграл на выезде со счетом 0:1. Вероятность в такой ситуации уступить по сумме двух матчей повыше, чем выйти в следующий раунд.



На первый взгляд, минимальный проигрыш на поле соперника – не самый плохой вариант. Однако столь «скользкий» счет почти не оставляет в ответной игре возможности для маневра. Во-первых, побеждать в любом случае необходимо с перевесом в два мяча. Сыграешь 1:0 – отправишься испытывать судьбу в дополнительное время или же и вовсе придется провести лотерейную серию пенальти. Выиграешь в один мяч с другим счетом – будешь «в пролете». Во-вторых, ни в коем случае нельзя пропускать на своем поле. Если это все-таки происходит, то забивать нужно минимум 3 гола. Что сделать не так-то просто в матче с соперником, который уже один раз отстоял «на ноль». Пусть и в домашней игре.

Первой нашей командой, которой досталось подобное испытание, стало «Торпедо» в Кубке УЕФА-1996/97. И оно сдюжило: в 1-м квалификационном раунде добилось домашней победы над хорватским «Хайдуком» - 2:0. Без нервотрепки, разумеется, не обошлось: решающий второй гол черно-белые забили лишь с пенальти на 82-й минуте – его на свой счет записал Борис Востросаблин.

«Локомотиву» в том же сезоне в 1/8 финала Кубка кубков повезло куда меньше. Хотя дома с «Бенфикой» он дважды выходил вперед. Но во второй раз – всего на 4 минуты. А под занавес встречи португальский клуб и вовсе забил победный гол (2:3).

Впрочем, «Локо» смог сделать правильные выводы. И в следующий раз, когда решалось быть ли красно-зеленым среди участников группового этапа Лиги чемпионов-2003/04, с поставленной задачей справился. Хотя, как и «Торпедо», не без приключений. Дома с «Шахтером» он после первого тайма вел 2:0, но, пропустив во втором, оказался на грани вылета из турнира. И железнодорожникам тоже повезло с назначенным пенальти, который на 85-й минуте реализовал Сергей Игнашевич – 3:1.

А вот в трех следующих случаях российские клубы не отыгрались. Больше всех, конечно, начудили «Крылья Советов», которые в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы-2009/10 за 20 минут до финального свистка в ответной игре со скромным «Сент-Патрикс Атлетик» вели 3:0. Но затем свои ворота поразил Антон Бобер, а еще через 5 минут ирландцы отыграли и второй гол. В итоге 3:2 – и за счет мячей, пропущенных на своем поле, самарцы сделали еврокубку ручкой.

В том же сезоне не спасся и ЦСКА. Единственный раз армейцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, однако в нем дважды со счетом 0:1 проиграли «Интеру». Шансов у команды Леонида Слуцкого не было никаких: в ответной игре она пропустила уже на 6-й минуте. Впрочем, проиграть тогда миланцам было не зазорно: в той Лиге чемпионов «Интер» стал победителем.

Куда обиднее было в своем пока последнем еврокубковом противостоянии «Анжи». В 1/8 финала Лиги Европы-2013/14 махачкалинцы оказались точно в такой же ситуации, как нынче «Зенит»: со счетом 0:1 в гостях уступили другому скромному голландскому клубу – «Алкмаару». А затем в Раменском тщетно пытались забить хотя бы один гол. Не смогли, так и завершив встречу нулевой ничьей.

Зато август 2014 года был отмечен двойным триумфом наших команд. В течение двух суток благодаря крупным домашним победам со счетом 3:0 «Зенит» прошел в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» - Лиги Европы. Впрочем, безоговорочную победу одержал только питерский клуб. Он добился разгромного счета в игре с бельгийским «Стандардом» еще в первые 15 минут второго тайма, когда дубль оформил Халк. Краснодарцы же свой разгром над испанским «Реал Сосьедадом» что называется «выстрадали». В первые 70 минут ответного матча счет не был открыт, пока, наконец, это с пенальти не сделал Жоаузиньо. А крупную победу «Быки» оформили лишь в концовке: на 88-й минуте забил Маурисио Перейра, на 90-й – Ари.

Думаете, благодаря 3:0 в ответных встречах эти два российских гранда научились выпутываться из подобных ситуаций? Ну, да, конечно, ждите. В следующем сезоне-2015/16 дружно оконфузились оба. И тоже фактически в одни и те же сроки! «Краснодар» в феврале 2016 года дважды уступил «Спарте» в 1/16 финала Лиги Европы. Но если в Праге – минимально, то на своем поле – по максимуму (0:3). Это поражение до сих пор остается для краснодарцев единственным крупным домашним в еврокубках.

«Зенит» последовал за «собратом» менее, чем через две недели – в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во второй раз российский клуб после 0:1 на выезде не смог справиться с «Бенфикой». Хотя на «Петровском» благодаря мячу Халка хозяева повели на 69-й минуте. Только вместо того, чтобы дожать соперника, «Зенит» в заключительной 5-минутке пропустил дважды, уступив со счетом 1:2.

Вот и гадай после этого, действительно ли шансы питерцев на попадание в групповой этап Лиги Европы составляют 40 процентов (справились ведь наши команды только в 4 случаях из 10)? Или же они гораздо меньше, ибо трижды спасение пришло в виде пенальти в концовке, которого вполне может и не быть? Безоговорочно же после 0:1 в гостях российский клуб отыгрался лишь однажды. Правда, не стоит забывать, что клубом этим оказался сам «Зенит».