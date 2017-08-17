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Чемпионат России стартует 2 ноября в Кирове и Нижнем Новгороде

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чемпионат России стартует 2 ноября в Кирове и Нижнем Новгороде

Комитет по проведению соревнований утвердил календарь игр первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2017 — 2018 годов.

Чемпионат стартует в четверг, 2 ноября, матчами в Н. Новгороде и Кирове. Заключительный тур кругового турнира первого этапа — 2 марта 2018 г.

Напомним, в этом сезоне было решено вернуться к классической схеме проведения соревнований: предварительный этап в виде двухкругового турнира, а затем – плей-офф.

Календарь игр первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2017 – 2018 годов

Сроки проведения: 2 ноября 2017 г. – 2 марта 2018 г.

Участвующие команды:

1. «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск

2. «Байкал-Энергия» г. Иркутск

3. «Енисей» г. Красноярск

4. «Водник» г. Архангельск

5. «Уральский Трубник» г. Первоуральск

6. «Волга» г. Ульяновск

7. «Кузбасс» г. Кемерово

8. «Сибсельмаш» г. Новосибирск

9. «Динамо-Казань» г. Казань

10. «Динамо» г. Москва

11. «Старт» г. Нижний Новгород

12. «Родина» г. Киров

13. «Строитель» г. Сыктывкар

14. «Зоркий» г. Красногорск

2 ноября (четверг)

1. «Старт» - «Байкал-Энергия»

2. «Родина» - «СКА-Нефтяник»

4 ноября (суббота)

3. «Строитель» - «Сибсельмаш»

4. «Динамо» - «Уральский Трубник»

5. «Волга» - «Зоркий»

6. «Водник» - «Динамо-Казань»

7. «Кузбасс» - «Енисей»

5 ноября (воскресенье)

8. «Старт» - «СКА-Нефтяник»

9. «Родина» - «Байкал-Энергия»

7 ноября (вторник)

10. «Строитель» - «Уральский Трубник»

11. «Динамо» - «Сибсельмаш»

12. «Волга» - «Водник»

11 ноября (суббота)

13. «СКА-Нефтяник» - «Волга»

14. «Байкал-Энергия» - «Динамо-Казань»

15. «Енисей» - «Уральский Трубник»

16. «Сибсельмаш» - «Кузбасс»

17. «Зоркий» - «Динамо»

18. «Водник» - «Строитель»

19. «Родина» - «Старт»

14 ноября (вторник)

20. «СКА-Нефтяник» - «Динамо-Казань»

21. «Байкал-Энергия» – «Волга»

22. «Енисей» - «Сибсельмаш»

23. «Кузбасс» - «Уральский Трубник»

24. «Строитель» - «Зоркий»

25. «Динамо» - «Водник»

18 ноября (суббота)

26. «Уральский Трубник» - «Родина»

27. «Сибсельмаш» - «Старт»

28. «Волга» - «Енисей»

29. «Динамо-Казань» - «Кузбасс»

30. «Зоркий» - «СКА-Нефтяник»

31. «Водник» - «Байкал-Энергия»

32. «Строитель» - «Динамо»

21 ноября (вторник)

33. «Уральский Трубник» - «Старт»

34. «Сибсельмаш» – «Родина»

35. «Волга» - «Кузбасс»

36. «Динамо-Казань» - «Енисей»

37. «Зоркий» - «Байкал-Энергия»

38. «Водник» - «СКА-Нефтяник»

25 ноября (суббота)


39. «Енисей» - «Зоркий»

40. «Кузбасс» - «Водник»

41. «Родина» - «Волга»

42. «Старт» - «Динамо-Казань»

26 ноября (воскресенье)

43. «СКА-Нефтяник» - «Динамо»

44. «Байкал-Энергия» - «Строитель»

28 ноября (вторник)


45. «Енисей» - «Водник»

46. «Кузбасс» - «Зоркий»

47. «Уральский Трубник» - «Сибсельмаш»

48. «Волга» - «Старт»

49. «Динамо-Казань» - «Родина»

29 ноября (среда)

50. «СКА-Нефтяник» - «Строитель»

51. «Байкал-Энергия» – «Динамо»

5 декабря (вторник)

52. «Динамо-Казань» - «Зоркий»

13 декабря (среда)

53. «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия»

54. «Зоркий» - «Уральский Трубник»

55. «Водник» - «Сибсельмаш»

56. «Родина» - «Кузбасс»

57. «Старт» - «Енисей»

58. «Динамо» - «Волга»

59. «Строитель» - «Динамо-Казань»

16 декабря (суббота)

60. «Волга» - «Строитель»

61. «Динамо-Казань» - «Динамо»

62. «Зоркий» - «Сибсельмаш»

63. «Водник» - «Уральский Трубник»

64. «Родина» - «Енисей»

65. «Старт» - «Кузбасс»

19 декабря (вторник)

66. «Енисей» - «СКА-Нефтяник»

67. «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»

68. «Уральский Трубник» - «Волга»

69. «Сибсельмаш» - «Динамо-Казань»

70. «Динамо» - «Родина»

71. «Строитель» - «Старт»

22 декабря (пятница)

72. «Енисей» - «Байкал-Энергия»

73. «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник»

74. «Уральский Трубник» - «Динамо-Казань»

75. «Сибсельмаш»- «Волга»

76. «Зоркий» - «Водник»

77. «Родина» - «Динамо»

78. «Старт» - «Строитель»

25 декабря (понедельник)


79. «Енисей» - «Динамо»

80. «Кузбасс» - «Строитель»

81. «Родина» - «Зоркий»

82. «Старт» - «Водник»

26 декабря (вторник)

83. «СКА-Нефтяник» - «Уральский Трубник»

84. «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш»

28 декабря (четверг)


85. «Енисей» - «Строитель»

86. «Кузбасс» - «Динамо»

87. «Волга» - «Динамо-Казань»

88. «Зоркий» – «Старт»

89. «Водник» - «Родина»

29 декабря (пятница)

90. «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш»

91. «Байкал-Энергия» - «Уральский Трубник»

05 января 2018 г. (пятница)

92. «Уральский Трубник» - «СКА-Нефтяник»

93. «Сибсельмаш» - «Байкал-Энергия»

94. «Динамо-Казань» - «Волга»

95. «Родина» - «Водник»

96. «Старт» - «Зоркий»

97. «Динамо» - «Енисей»

98. «Строитель» - «Кузбасс»

8 января 2018 г. (понедельник)

99. «Уральский Трубник» – «Байкал-Энергия»

100. «Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник»

101. «Динамо» - «Кузбасс»

102. «Строитель» - «Енисей»

103. «Водник» - «Старт»

104. «Зоркий» - «Родина»

11 января 2018 г. (четверг)

105. «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»

106. «Енисей» - «Родина»

107. «Кузбасс» - «Старт»

108. «Уральский Трубник» - «Зоркий»

109. «Сибсельмаш» – «Водник»

110. «Волга» - «Динамо»

111. «Динамо-Казань» - «Строитель»

14 января 2018 г. (воскресенье)

112. «Енисей» - «Старт»

113. «Кузбасс» - «Родина»

114. «Уральский Трубник» - «Водник»

115. «Сибсельмаш» - «Зоркий»

116. «Динамо» - «Динамо-Казань»

117. «Строитель» - «Волга»

18 января 2018 г. (четверг)

118. «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс»

119. «Байкал-Энергия» - «Енисей»

120. «Волга» – «Уральский Трубник»

121. «Динамо-Казань» - «Сибсельмаш»

122. «Родина» - «Строитель»

123. «Старт» - «Динамо»

21 января 2018 г. (воскресенье)

124. «СКА-Нефтяник» - «Енисей»

125. «Байкал-Энергия» - «Кузбасс»

126. «Волга» – «Сибсельмаш»

127. «Динамо-Казань» - «Уральский Трубник»

128. «Водник» - «Зоркий»

129. «Динамо» - «Старт»

130. «Строитель» - «Родина»

8 февраля 2018 г. (четверг)

131. «СКА-Нефтяник» - «Зоркий»

132. «Байкал-Энергия» - «Водник»

133. «Енисей» - «Волга»

134. «Кузбасс» - «Динамо-Казань»

135. «Родина» – «Уральский Трубник»

136. «Старт» - «Сибсельмаш»

11 февраля 2018 г. (воскресенье)

137. «Динамо» - «Строитель»

138. «СКА-Нефтяник» - «Водник»

139. «Байкал-Энергия» - «Зоркий»

140. «Енисей» - «Динамо-Казань»

141. «Кузбасс» - «Волга»

142. «Родина» - «Сибсельмаш»

143. «Старт» - «Уральский Трубник»

14 февраля 2018 г. (среда)

144. «Кузбасс» - «Сибсельмаш»

145. «Уральский Трубник» – «Енисей»

146. «Волга» - «СКА-Нефтяник»

147. «Динамо-Казань» - «Байкал-Энергия»

148. «Зоркий» - «Строитель»

149. «Водник» - «Динамо»

150. «Старт» - «Родина»

17 февраля 2018 г. (суббота)

151. «Уральский Трубник» - «Кузбасс»

152. «Сибсельмаш» – «Енисей»

153. «Волга» - «Байкал-Энергия»

154. «Динамо-Казань» - «СКА-Нефтяник»

155. «Динамо» - «Зоркий»

156. «Строитель» - «Водник»

20 февраля 2018 г. (вторник)

157. «Енисей» - «Кузбасс»

158. «Уральский Трубник» - «Динамо»

159. «Сибсельмаш» - «Строитель»

160. «Зоркий» - «Волга»

161. «Динамо-Казань» - «Водник»

21 февраля 2018 г. (среда)

162. «СКА-Нефтяник» - «Родина»

163. «Байкал-Энергия» - «Старт»


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