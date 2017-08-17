Чемпионат России стартует 2 ноября в Кирове и Нижнем Новгороде
Комитет по проведению соревнований утвердил календарь игр первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2017 — 2018 годов.
Чемпионат стартует в четверг, 2 ноября, матчами в Н. Новгороде и Кирове. Заключительный тур кругового турнира первого этапа — 2 марта 2018 г.
Напомним, в этом сезоне было решено вернуться к классической схеме проведения соревнований: предварительный этап в виде двухкругового турнира, а затем – плей-офф.
Календарь игр первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2017 – 2018 годов
Сроки проведения: 2 ноября 2017 г. – 2 марта 2018 г.
1. «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
2. «Байкал-Энергия» г. Иркутск
3. «Енисей» г. Красноярск
4. «Водник» г. Архангельск
5. «Уральский Трубник» г. Первоуральск
6. «Волга» г. Ульяновск
7. «Кузбасс» г. Кемерово
8. «Сибсельмаш» г. Новосибирск
9. «Динамо-Казань» г. Казань
10. «Динамо» г. Москва
11. «Старт» г. Нижний Новгород
12. «Родина» г. Киров
13. «Строитель» г. Сыктывкар
14. «Зоркий» г. Красногорск
2 ноября (четверг)
1. «Старт» - «Байкал-Энергия»
2. «Родина» - «СКА-Нефтяник»
4 ноября (суббота)
3. «Строитель» - «Сибсельмаш»
4. «Динамо» - «Уральский Трубник»
5. «Волга» - «Зоркий»
6. «Водник» - «Динамо-Казань»
7. «Кузбасс» - «Енисей»
5 ноября (воскресенье)
8. «Старт» - «СКА-Нефтяник»
9. «Родина» - «Байкал-Энергия»
7 ноября (вторник)
10. «Строитель» - «Уральский Трубник»
11. «Динамо» - «Сибсельмаш»
12. «Волга» - «Водник»
11 ноября (суббота)
13. «СКА-Нефтяник» - «Волга»
14. «Байкал-Энергия» - «Динамо-Казань»
15. «Енисей» - «Уральский Трубник»
16. «Сибсельмаш» - «Кузбасс»
17. «Зоркий» - «Динамо»
18. «Водник» - «Строитель»
19. «Родина» - «Старт»
14 ноября (вторник)
20. «СКА-Нефтяник» - «Динамо-Казань»
21. «Байкал-Энергия» – «Волга»
22. «Енисей» - «Сибсельмаш»
23. «Кузбасс» - «Уральский Трубник»
24. «Строитель» - «Зоркий»
25. «Динамо» - «Водник»
18 ноября (суббота)
26. «Уральский Трубник» - «Родина»
27. «Сибсельмаш» - «Старт»
28. «Волга» - «Енисей»
29. «Динамо-Казань» - «Кузбасс»
30. «Зоркий» - «СКА-Нефтяник»
31. «Водник» - «Байкал-Энергия»
32. «Строитель» - «Динамо»
21 ноября (вторник)
33. «Уральский Трубник» - «Старт»
34. «Сибсельмаш» – «Родина»
35. «Волга» - «Кузбасс»
36. «Динамо-Казань» - «Енисей»
37. «Зоркий» - «Байкал-Энергия»
38. «Водник» - «СКА-Нефтяник»
25 ноября (суббота)
39. «Енисей» - «Зоркий»
40. «Кузбасс» - «Водник»
41. «Родина» - «Волга»
42. «Старт» - «Динамо-Казань»
26 ноября (воскресенье)
43. «СКА-Нефтяник» - «Динамо»
44. «Байкал-Энергия» - «Строитель»
28 ноября (вторник)
45. «Енисей» - «Водник»
46. «Кузбасс» - «Зоркий»
47. «Уральский Трубник» - «Сибсельмаш»
48. «Волга» - «Старт»
49. «Динамо-Казань» - «Родина»
29 ноября (среда)
50. «СКА-Нефтяник» - «Строитель»
51. «Байкал-Энергия» – «Динамо»
5 декабря (вторник)
52. «Динамо-Казань» - «Зоркий»
13 декабря (среда)
53. «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия»
54. «Зоркий» - «Уральский Трубник»
55. «Водник» - «Сибсельмаш»
56. «Родина» - «Кузбасс»
57. «Старт» - «Енисей»
58. «Динамо» - «Волга»
59. «Строитель» - «Динамо-Казань»
16 декабря (суббота)
60. «Волга» - «Строитель»
61. «Динамо-Казань» - «Динамо»
62. «Зоркий» - «Сибсельмаш»
63. «Водник» - «Уральский Трубник»
64. «Родина» - «Енисей»
65. «Старт» - «Кузбасс»
19 декабря (вторник)
66. «Енисей» - «СКА-Нефтяник»
67. «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»
68. «Уральский Трубник» - «Волга»
69. «Сибсельмаш» - «Динамо-Казань»
70. «Динамо» - «Родина»
71. «Строитель» - «Старт»
22 декабря (пятница)
72. «Енисей» - «Байкал-Энергия»
73. «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник»
74. «Уральский Трубник» - «Динамо-Казань»
75. «Сибсельмаш»- «Волга»
76. «Зоркий» - «Водник»
77. «Родина» - «Динамо»
78. «Старт» - «Строитель»
25 декабря (понедельник)
79. «Енисей» - «Динамо»
80. «Кузбасс» - «Строитель»
81. «Родина» - «Зоркий»
82. «Старт» - «Водник»
26 декабря (вторник)
83. «СКА-Нефтяник» - «Уральский Трубник»
84. «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш»
28 декабря (четверг)
85. «Енисей» - «Строитель»
86. «Кузбасс» - «Динамо»
87. «Волга» - «Динамо-Казань»
88. «Зоркий» – «Старт»
89. «Водник» - «Родина»
29 декабря (пятница)
90. «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш»
91. «Байкал-Энергия» - «Уральский Трубник»
05 января 2018 г. (пятница)
92. «Уральский Трубник» - «СКА-Нефтяник»
93. «Сибсельмаш» - «Байкал-Энергия»
94. «Динамо-Казань» - «Волга»
95. «Родина» - «Водник»
96. «Старт» - «Зоркий»
97. «Динамо» - «Енисей»
98. «Строитель» - «Кузбасс»
8 января 2018 г. (понедельник)
99. «Уральский Трубник» – «Байкал-Энергия»
100. «Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник»
101. «Динамо» - «Кузбасс»
102. «Строитель» - «Енисей»
103. «Водник» - «Старт»
104. «Зоркий» - «Родина»
11 января 2018 г. (четверг)
105. «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»
106. «Енисей» - «Родина»
107. «Кузбасс» - «Старт»
108. «Уральский Трубник» - «Зоркий»
109. «Сибсельмаш» – «Водник»
110. «Волга» - «Динамо»
111. «Динамо-Казань» - «Строитель»
14 января 2018 г. (воскресенье)
112. «Енисей» - «Старт»
113. «Кузбасс» - «Родина»
114. «Уральский Трубник» - «Водник»
115. «Сибсельмаш» - «Зоркий»
116. «Динамо» - «Динамо-Казань»
117. «Строитель» - «Волга»
18 января 2018 г. (четверг)
118. «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс»
119. «Байкал-Энергия» - «Енисей»
120. «Волга» – «Уральский Трубник»
121. «Динамо-Казань» - «Сибсельмаш»
122. «Родина» - «Строитель»
123. «Старт» - «Динамо»
21 января 2018 г. (воскресенье)
124. «СКА-Нефтяник» - «Енисей»
125. «Байкал-Энергия» - «Кузбасс»
126. «Волга» – «Сибсельмаш»
127. «Динамо-Казань» - «Уральский Трубник»
128. «Водник» - «Зоркий»
129. «Динамо» - «Старт»
130. «Строитель» - «Родина»
8 февраля 2018 г. (четверг)
131. «СКА-Нефтяник» - «Зоркий»
132. «Байкал-Энергия» - «Водник»
133. «Енисей» - «Волга»
134. «Кузбасс» - «Динамо-Казань»
135. «Родина» – «Уральский Трубник»
136. «Старт» - «Сибсельмаш»
11 февраля 2018 г. (воскресенье)
137. «Динамо» - «Строитель»
138. «СКА-Нефтяник» - «Водник»
139. «Байкал-Энергия» - «Зоркий»
140. «Енисей» - «Динамо-Казань»
141. «Кузбасс» - «Волга»
142. «Родина» - «Сибсельмаш»
143. «Старт» - «Уральский Трубник»
14 февраля 2018 г. (среда)
144. «Кузбасс» - «Сибсельмаш»
145. «Уральский Трубник» – «Енисей»
146. «Волга» - «СКА-Нефтяник»
147. «Динамо-Казань» - «Байкал-Энергия»
148. «Зоркий» - «Строитель»
149. «Водник» - «Динамо»
150. «Старт» - «Родина»
17 февраля 2018 г. (суббота)
151. «Уральский Трубник» - «Кузбасс»
152. «Сибсельмаш» – «Енисей»
153. «Волга» - «Байкал-Энергия»
154. «Динамо-Казань» - «СКА-Нефтяник»
155. «Динамо» - «Зоркий»
156. «Строитель» - «Водник»
20 февраля 2018 г. (вторник)
157. «Енисей» - «Кузбасс»
158. «Уральский Трубник» - «Динамо»
159. «Сибсельмаш» - «Строитель»
160. «Зоркий» - «Волга»
161. «Динамо-Казань» - «Водник»
21 февраля 2018 г. (среда)
162. «СКА-Нефтяник» - «Родина»
163. «Байкал-Энергия» - «Старт»