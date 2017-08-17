Что не так с «Барселоной»? Почему она так слаба?

Итог борьбы за Суперкубок показал, что на сегодняшний день в Испании есть «Реал» и есть все остальные. А «Барселона» застряла в воспоминаниях о былых победах и не сделала с 2015 года ни одного шага вперед в своем развитии. Матчи с мадридцами обнажили все накопившиеся проблемы каталонцев. Их настолько много, что следует их разобрать по пунктам.

Отсутствие плана игры в защите

Стоило «Реалу» включить скорости, как оборона соперника сыпалась, как карточный домик. И дело даже не в действиях конкретных защитников, а в неумении всей команды организованно отходить назад и грамотно держать позиции. «Барселона» с мячом и без мяча – это две абсолютно разные по уровню команды, не имеющие друг с другом ничего общего. Если при контроле мяча эпизодами «сине-гранатовые» напоминали самих себя лучших образцов, то без мяча нет. В этом смысле не нужно разделять прошлый и наступивший сезоны. Вспомните провальные матчи с ПСЖ и «Ювентусом» в Лиге чемпионов. В обоих случаях «Барсу» заставили играть под давлением. Соперники предлагали высокие скорости при переходе в атаку. И всякий раз каталонцы оказывались к этому не готовы. Парижский матч был еще примечателен тем, что, помимо провальной игры в защите, «Барса» ничего не создала в нападении. Уязвимость у своих ворот сделала команду очень хрупкой, сделала ее командой, не любящей, когда ей диктуют свои условия. Играя с условными «Леванте» и «Хетафе», «Барса» была по-прежнему феноменальна, и выдавала концерты. Но если в соперниках был «Атлетико», который не боялся диктовать свою волю, такого не было и в помине. Нет, эпизодами «Барса» могла разрывать кого угодно, но на все 90 минут её не хватало. И она играла с заметными перепадами. Если бы можно было компенсировать все недостатки коллективной игры гением Месси – это было бы слишком романтично. В командных видах спорта слишком жесткие правила.

Слабый состав

Здесь и сейчас у «Барсы» есть проблемы чуть ли не на каждой позиции. Самое время их разобрать, задав самим себе несколько вопросов.

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Начнем с флангов защиты. Кто-нибудь считает, что после сезона, в котором «Барса» оформила «требл», Жорди Альба прогрессировал? А Алейш Видаль оправдал свой трансфер? Переходим к центру обороны. Что представляют себе любители футбола, когда речь заходит о Жераре Пике? Правильно – словесную перепалку с Серхио Рамосом. В последнее время в биографии Жерара всё больше громких высказываний и всё меньше хороших матчей. Полузащита. По Ракитичу актуален тот же вопрос, что и по Жорди Альбе. Какой Андре Гомеш вам нравится больше – тот, что был в «Валенсии» или тот, что играет в «Барселоне»? Арда Туран – это игрок уровня «Барселоны»?

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Провальная селекция

Нельзя пройти мимо приобретений, которые были сделаны за последние пару сезонов. Арда Туран, Андре Гомеш, Пако Алькасер, Жереми Матьё (уже команду покинул), Алейш Видаль, Люка Динь – ни один по-настоящему не усилил игру «Барсы». Считать чужие деньги некрасиво, но для «Барсы сделаем исключение. 130 миллионов были потрачены на трансферы вышеперечисленных футболистов. 130 миллионов и ни одного попадания в цель.

Перестройка в команде

Когда Эрнесто Вальверде согласился возглавить один из лучших клубов мира, он, конечно же, понимал, что его ждет. Разбирать слабые стороны нынешней «Барсы» ему приходилось, тренируя «Атлетик». Безусловно, опытный специалист понимал, что перемены назрели, и был морально готов бороться со всеми трудностями. Но вряд ли предполагал, что в его составе не будет Неймара, и лучшая тройка нападения в современном футболе распадется. Но когда это случилось и когда были вчистую проиграны два класико, Вальверде наверняка осознал, что процесс перестройки в команде, который был неминуем, нужно начать намного раньше, чем планировалось.