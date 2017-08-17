Эраст Палкин: На Crossfit Games русских будет больше с каждым годом!

Кроссфит-атлет из Архангельска Эраст Палкин занял 8-е место на Crossfit Games-2017 в категории «мастера 35-39 лет». До последнего момента его поездка на Games оставалась под вопросом: деньги на билет и проживание в Соединенных Штатах 35-летнему Эрасту собирали всем российским кроссфит-сообществом.

В результате Палкин показал лучший результат среди россиян. В этом году их приехало на игры пятеро - в разных возрастных категориях. Палкин уверен: с каждым годом русских на Crossfit Games будет больше, и их победы не за горами.

Все. Последние штрихи. Сегодня утром вылет. Спасибо @evgever за поддержку от#reebokrussia #reebok #большойкубок2017 Публикация от Палкин Эраст (@palkin_erast) Май 30 2017 в 4:24 PDT

- Эраст, в первую очередь – каковы впечатления от Games?

- Cловами это передать сложно. Я попал на Игры впервые, это мечта каждого кроссфитера оказаться здесь. Организация, уровень атлетов, судейство – все было просто ошеломительно, уровень очень высокий.

Мне повезло: в этом году ввели больше возрастных категорий, и мне удалось попасть в одну из них. В противном случае, пришлось бы дожидаться 40 лет, чтобы «влезть» к мастерам. Еще одно нововведение Crossfit Games-2017: и возрастные спортсмены, и тинейджеры и основная группа индивидуальных спортсменов – все мы выступали в одни дни. Раньше всех разводили по разным датам. Теперь мы существовали вместе: вместе разминались, вместе отдыхали – бок о бок с элитой кроссфита. Это было настоящее кроссфит-братство! И это очень заряжало!

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- В этом году испытания Games вновь уделили много внимания бегу и плаванию. Какие из соревновательных комплексов дались вам тяжелее всего?

-​ Бег и плавание – это было ожидаемо. Не могу сказать, что какие-то испытания Игр особенно удивили или дались тяжело. Больше всего трудностей было в тех комплексах, где давали нагрузку на ноги. Я приехал на Игры не в лучше форме, к сожалению: буквально за месяц сильно повредил колено. Поэтому там, где были приседания, бег в жителе с утяжелителями я отставал. Из-за травмы накануне соревнований нагрузки ногам давал мало, и это сказалось.





- Что-то теперь поменяете в своих тренировках?

- Радикальных изменений не будет. Возможно, добавлю плавания в тренинг – судя по тому, что увидел на Games, там все плавают очень хорошо. Еще дам себе побольше гимнастики, она у меня отстает. А в остальном – все та же штанга, она со мной всегда.

- Опыт участия в Crossfit Games дал вам какое-то принципиальное новое знание?

- Понял, что надо больше беречь себя, строить тренировки более грамотно, давать отдых. В целом ощущения от Games остались такие: мог бы выступить намного лучше, если бы берег себя в течение года.

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- Вопрос, который мы задаем всем нашим кроссфит-атлетам: что не хватает россиянам, чтобы занимать первые места на международных соревнованиях?

- Нашим атлетам не хватает опыта. У всех американцев минимальный стаж тренировок в кроссфите – 6-7 лет. Большинство из участников нашей «мастерской» категории уже были на Играх, выступали в основной группе индивидуалов – у них банально больше практики. Не хватает нас пока и в количественном плане: в этом году на Games в индивидуальных зачетах отобрались пять человек из России – это уже хорошо, есть поддержка, мотивация. Это совсем не то, когда приезжаешь в другую страну в одиночку. Со временем нас будет больше. На следующих Играх, и потом еще на следующих. И победы придут!



