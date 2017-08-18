Пять гаджетов, которые упростят бег

Часы с GPS, пульсометр и обычная поясная сумка. Какие аксессуары способны упростить жизнь бегуну, и для чего нужен каждый, «Советскому спорту» рассказал эксперт бегового клуба Wake&Run Владимир Ширяев.



Владимир Ширяев, легкоатлет, эксперт бегового клуба Wake&Run



Поясная сумка

«Поясная сумка – аксессуар, понимание важности которого приходит примерно через неделю регулярного бега, - говорит Владимир Ширяев. – В один момент вы осознаете, что бежать, держа в одной руке телефон, а в другой ключи от дома – не очень удобно. А сверх этого возникает необходимость в других мелких вещах: многие берут с собой воду, плеер, мелкую наличность, чтобы порадовать себя чем-нибудь вкусным после пробежки. Выход простой: поясная сумка».

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Для бегунов-новичков подойдут компактные варианты поясных сумок. Чем больше стаж бега, тем больше требуется вещей – вплоть до дополнительного комплекта одежды на случай плохой погоды. Присмотритесь к поясным сумкам со специальными отсеками для фляг с водой и еды. Перекусы во время тренировки станут необходимы, когда вы опробуете длинные дистанции. «Наконец, когда вы задумаетесь о покорении марафона или соревнований по триатлону, на помощь придут уже вместительные рюкзаки и жилеты с питьевой системой», - добавляет эксперт «Советского спорта».

Чехол для телефона





«Чехол на руку для телефона – простое, но вместе с тем очень функциональное устройство. Обычно чехол крепится на плечо или на кисть, что очень удобно: руки свободны, ничто не стесняет движений. При входящем звонке достаточно просто чуть повернуть руку, чтобы ответить.

Хорошим бонусом к телефонному чехлу будут беспроводные наушники. Тогда ни сам телефон, ни провода не смогут помешать вашему тренингу. Бег – это свобода. Поэтому подготовьтесь к бегу правильно», - говорит Владимир Ширяев.

Фонарик





«Световой день неумолимо уменьшается. Те бегуны, которые предпочитают тренироваться вечером, просто обязаны иметь фонарики. Компактный налобный фонарь – это гарантия безопасности ночного или вечернего бега. Он освещает покрытие, позволяет заранее видеть неровности и ямы. Вы не споткнетесь и не подвернете голеностоп.

Поначалу будет казаться, что бег с фонарем на лбу неудобен: все-таки фонарь добавляет веса. Но очень скоро это ощущение проходит. Покупая фонарь, примерьте его: выберите наиболее подходящий для себя по весу, типу крепления и аккумуляторов».

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Пульсометр

«Пульсометр – штука незаменимая для бегунов, которая позволяет просчитать правильно ли вы бежите, не наносите ли вы вред слишком большими нагрузками. Два распространенных вида устройств – браслеты со встроенным датчиком и пульсометры с нагрудными датчиками. Последние – наиболее точные и, возможно, удобные. Они могут передавать информацию на часы или на телефон. Некоторые пульсометры можно настроить на звуковые, цветовые или вибро-сообщения о том, в какой пульсовой зоне вы тренируетесь. Это удобно, поскольку позволяет не отвлекаться на его показатели: сигнал сам даст вам знак, что нужно замедлиться или ускориться. Плюс ко всему обычный пульсометр, как правило, несет в себе ряд дополнительных полезных функций: шагомер, альтиметр, компас», - говорит Владимир Ширяев.

Часы с GPS





«Как правило, часы с функцией GPS-навигацией выбирают продвинутые бегуны, которые знают свои пульсовые зоны, пробежали несколько соревнований. Им хочется более детально записывать тренировки, анализировать их и отмечать свой прогресс.

Самые простые часы показывают скорость, темп, пройденное расстояние, время. Более продвинутые могут считывать пульс как встроенным датчиком, так и нагрудным. С помощью некоторых часов можно настраивать интенсивность тренировок: например, 2 километра с темпом 6:00, 5 километров с темпом 4:30 и потом снова 2 километра с темпом 6:00. Часы сами дадут сигнал о начале того или иного этапа тренировки. Это очень полезная функция, особенно если вы готовитесь к соревнованию. Часы спокойно синхронизируются с компьютером, а некоторые даже со смартфоном, и тренировки можно смотреть в одном из многих приложений по анализу тренировок.

Часы – это миникомпьютер бегуна. Многие бегуны, начав тренироваться с часами, вскоре удивляются – как раньше они могли бегать без них?»