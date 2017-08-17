7 признаков того, что «Зенит» – не топ-клуб и рискует никогда им не стать

Юрий Жирков (слева) пытается угнаться за голландским игроком "Утрехта" Фото: Gettyimages.ru

Никогда такого не было, и вот опять… «Зенит» на ранних стадиях Лиги Европы терпит поражение от середняка чемпионата Голландии «Утрехта».

Нам «Зенит» позиционируют, если не как европейский топ-клуб, то уж точно, как команду, которая в ближайшие пару-тройку лет уж точно войдет в список топ-клубов Старого света. Ничего удивительного – так «Зенит» позиционируют с тех пор, как он выиграл уже даже не существующий Кубок УЕФА – в 2008 году.

С тех пор мы все ждем, когда же «Зенит» войдет хотя бы в топ-8 команд старого света, выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов. Пока не дождались.

Сейчас клубом руководит дорогой итальянский тренер – Роберто Манчини. Сине-бело-голубые входят шестерку команд, у которых больше всего бюджетных денег ушло на приобретение новых футболистов. «Зенит» лидирует во внутреннем чемпионате. Но чего-то не хватает…

«Советский спорт» решил понять, чего же не хватает и собрал сразу семь признаков того, что «Зенит» - не европейский топ-клуб и рискует никогда им не стать.

1. Жалобы на судей

Вспомните прошлый сезон, когда «Зенит» не стал чемпионом страны. Что преподносилось, как главная причина неудачи? Правильно – судьи тянули «Спартак» и топили «Зенит» как могли. Во всяком случае, именно такое впечатление складывается, если послушать экс-главного тренера сине-бело-голубых Мирчу Луческу, после каждой игры жаловавшегося на судей.

А теперь посмотрите на европейские топ-клубы. Если они и называют причиной своих неудач работу арбитра, то крайне редко – в каких-то совсем уж вопиющих случаях. Еще реже они это делают во внутреннем чемпионате. И что уж совершенно диковинная вещь – не обвиняют весь судейский корпус в заговоре против себя. В Европе в первую очередь пытаются найти причину неудач внутри клуба, а не тыкать пальцами по сторонам, обвиняя всех вокруг.

2. Жалобы на усталость

Читали, как объяснил поражение «Зенита» от «Утрехта» генеральный директор команды Сергей Фурсенко? По его версии во всем виновата усталость клуба, которому приходится играть через два дня на третий.

Неудобно разочаровывать такого опытного футбольного управленца, но европейские топ-клубы проводят в лучшем случае на треть больше матчей в сезоне, чем «Зенит». Если взять топа из чемпионата Англии, то эта цифра может оказаться и в два раза больше: чемпионат из 38-ми туров, Кубок Англии из шести стадий, Кубок лиги из шести стадий, Лига чемпионов или Лига Европы – 13-15 матчей с финалом.

Один только «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне провел 62 официальных поединка. Жаловалось ли руководство команды хоть раз на усталость футболистов? У «Зенита» жалобы на усталость начинаются уже 16 августа, когда во внутреннем чемпионате не сыграно и 20% матчей, а еврокубки по большому счету еще даже и не начинались.

3. Цели

К какой цели стремится любой европейский топ-клуб? Правильно – к победе в Лиге чемпионов. Иногда топ-клубы, как в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед», стремятся к победе в Лиге Европы. Но выиграть этот еврокубок они хотят лишь для того, чтобы на следующий сезон принять участие в Лиге чемпионов и попытаться выиграть уже ее.

Какая цель стоит у «Зенита»? В этом сезоне – выиграть Лигу Европы. Но выиграть ее клуб хочет не для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов – с этой задачей команда справится по итогам чемпионата страны. Нет – «Зениту» нужен сам трофей, на который европейские топы смотрят с некоторым снисхождением.

Какие задачи ставят «Зениту» в Лиге чемпионов? Уж точно не победить. Максимум – дойти до полуфинала. Ну хотя бы до четвертьфинала, чтобы ЦСКА уже перестал упиваться тем, что они – единственный российский клуб, прошедший хотя бы одну стадию плей-офф в Лиге чемпионов.

4. Нет спроса на игроков

Европейский топ-клуб отличает то, что купить игрока основы у него можно только за баснословные деньги. Но даже футболисты, протирающие скамейку или играющие в арендах, у топ-клубов расходятся, как горячие пирожки в холодный осенний день. А какой же ты топ, когда твои футболисты никому не нужны?

Кому нужны резервисты «Зенита»? Кому-то, может, и нужны, но платить за них много никто не готов.

Даже вчерашний игрок основного состава уходит всего за 1,5 млн евро, хотя покупали его за 16,5 млн. Если не считать Халка и Витселя, отчаливших в Китай, единственная победа «Зенита» на трансферном рынке – продажа купленного за 6 млн евро Гарая– в Испанию за 24 млн. Да и то, первую сделку едва ли не в суде разбирали, подозревая, что сумма покупки игрока была сильно занижена.

5. Игроки бегут при первой возможности

Мы уже выяснили, что спроса на игроков «Зенита» в топ-клубах Европы практически нет. Но мы понимаем, что, как только этот интерес появляется, футболист с радостью готов променять сине-бело-голубых на другую команду.

Даже Анатолий Тимощук, выступая в составе «Зенита», никогда не скрывал, что мечтает играть в «Баварии», чего и добился. Помните, как бежал из Санкт-Петербурга Аршавин – в лондонский «Арсенал»? Даже Гарая «Зенит» вынужден был отпустить. И куда? В «Валенсию»! Историю с Халком и Витселем мы не берем – их переезд в Китай – совершенно нерыночная тема.

Думаете, молодые аргентинцы едут в Питер, чтобы до конца своей карьеры быть преданными «Зениту»? В лучшем случае российская команда для них – трамплин в Европу. В худшем – они просто хотят заработать как можно больше денег.

6. Нет выгодных контрактов со стороны

Посмотрите, что написано у футболистов «Зенита» на груди. «Газпром». Главным спонсором команды является ее же владелец. На сайте клуба в первой строке, в которой обычно представляют самых щедрых спонсоров, – 10 названий, связанных с «Газпромом» - либо «дочки», либо аффилированные компании. Лишь четыре спонсора на первый взгляд не имеют никакого отношения к «Газпрому».

Что же у нас происходит с европейскими топ-клубами? Есть пара исключений – «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые принадлежат арабским шейхам – их спонсируют арабские компании, как может показаться со стороны, на абсолютно нерыночных условиях.

У остальных – совершенно рыночные отношения со своими спонсорами. У «МЮ» и «Ювентуса» - с автопроизводителями, у «Баварии» - с телеоператором, у «Барселоны» и «Реала» - с авиакомпаниями. Даже у «Челси» главный спонсор не имеет никакого отношения к структурам Романа Абрамовича.

7. Не умеют выигрывать важные матчи у слабых соперников

Согласитесь, если бы условный «Арсенал» выбыл на стадии раунда плей-офф в Лиге чемпионов, это была бы сенсация. Если бы совершенно не условный «МЮ» не смог бы выйти в четвертьфинал Лиги Европы – это был бы шок, при том условии, что Лига Европы «МЮ» нужна, как в прошлом сезоне.

Да, у этих команд есть единичные поражения от совершенно неожиданных соперников. Но в матчах, в которых необходимо победить, они побеждают и делают необходимый результат – в 99% случаев.

Стала ли шоком для нас неудача «Зенита» в матче с «Утрехтом»? Нет. Вся страна посмотрела на это и сказала: «Ну вот, опять». Будем ли мы шокированы, если «Зенит» в ответном матче не сумеет обеспечить необходимый результат? Нет. Почему? Потому что так уже бывало раньше. И не раз. И не два.

Это вообще свойственно нашим клубам – недооценивать соперников, непрофессионально подходить к матчам, проигрывать слабым командам важные встречи. Кто бы клубом ни руководил… Хоть Манчини, хоть Спаллетти, хоть Капелло, не говоря уже об отечественных специалистах.

Конечно, вы сейчас можете начать выискивать топ-клубы из Европы, к которым подойдет один-два из этих семи признаков. Такие наверняка найдутся. Но ни один из европейских топов не сможет сочетать в себе все семь признаков.

Зачем мы все это написали? Чтобы в очередной раз пнуть «Зенит»? Нет. Мы просто предлагаем перестать относиться к сине-бело-голубым, как к европейскому топу и ждать от них каких-то свершений в Европе. Хватит истерик вокруг поражения от «Утрехта». Это нормально. команда не готова стать европейским топом ни материально, ни морально. Может быть когда-нибудь, в далеком будущем…

