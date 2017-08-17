Гвоздь в голове. Кто против конкуренции телеканалов

Главный редактор «Советского спорта» рассуждает о новости, которая неожиданно стала резонансной: матчи чемпионата страны по хоккею с мячом будет показывать телеканал «Спас».

Есть люди, которые на мир смотрят очень искривленно. Иногда со стороны это очень забавно наблюдать.Был у меня знакомый, который во всем видел заговор против своего любимого «Динамо». В один год, когда в РФПЛ решились на глазах у журналистов провести жеребьевку туров предстоящего чемпионата России, он увидел, что «Динамо» в каждом туре будет получать соперника, который туром ранее играл со «Спартаком». Сколько успел он излить гнева, что каждый клуб будет особенно биться с «Динамо», потому что будет туром ранее терять очки у сильного «Спартака». Когда же выяснилось, что в сетке он не разобрался и «Динамо» будет играть со всеми на один тур раньше, опять увидел заговор: все клубы будут обескровлены борьбой с бело-голубыми и «Спартаку» будут доставаться весь сезон легкие победы.

Слушать такие сетования всегда забавно. Но когда мы всей армией болельщиков превращаемся вот в такого горе-фаната – грустно. Ей-богу, грустно. А ведь именно это мы сейчас и наблюдаем. Сначала полтора года все дружно переживают о монополизации спортивных трансляций на одном-единственном федеральном телеканале. Нам это не нравится. Мы раньше на куче каналов могли видеть один-два матча футбольного тура – теперь нам на одном показывают порой пять-шесть, а нам все равно не нравится! Монополизация же! Ужас!

Покажет что-то не «Матч-ТВ», а Первый канал – мы опять недовольны. То комментатор нефартовый был, то гимн не показали. Все опять не так.

Когда мы уже начнем от спортивных трансляций получать удовольствие? Новость рутинная, новость, которая, в принципе, могла бы и незамеченной пройти – о том, что матчи чемпионата России по хоккею с мячом будет показывать православный телеканал «Спас».

Вызвала такое бурление в интернете, что мало кто и предвидеть мог. Потроллили все кто мог.

Но давайте себе признаем одну простую вещь. Спорт – это классно. Спорт – это здорово. Спорт – это смотрибельно. Если кто-то берется показывать спортивные состязания – это только приветствовать можно. Есть традиционный для нас вид спорта – один из телеканалов решил его популяризовать. Но повылезало огромное количество людей, прежде казавшихся адекватными, и от них только и слышно: «фи! Ужас! Хоккей с мячом – да на православном канале?»

Подвергать все происходящее сомнению – признак рефлексирующего человека. Но здесь мы имеем дело уже с чем-то иным. Это искривление мозгов. Или даже гвоздь, торчащий из головы. Гвоздь, который мешает этим же людям, потому что они им цепляются за все предметы, но вынуть так и не хотят.

А что до хоккея с мячом… В детстве, в 80-е, я всегда ходил на МСА «Динамо», где зимой играли в русский хоккей. Иногда – в СК «Олимпийский», где под крышей играли в любую погоду. Потом немного отошел от интереса к этому виду спорта – в Москве много развлечений появилось. А один раз попал в Кемерове на стадион, где местная команда «Кузбасс» в 25-гралусный мороз рубилась с «Енисеем». И вот представьте: в минус 25 – на стадионе больше 20 тысяч человек! Вы такое на любом футбольном матче встретите? То-то. Так вот давайте хотя бы порадуемся, сколько людей теперь получат возможность смотреть по ТВ за любимой игрой. Не так ли?