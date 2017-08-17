«Вендел нам бы помог». В ЦСКА снова отправляют дорогого бразильца

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел

GloboEsporte сообщает, что ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Флуминенсе» Венделе. Торги за игрока начинаются от 10 миллионов евро.

Провал в «Бенфике» и предложение «Порту»

На днях в Бразилии сообщили, что ЦСКА обратился к «Флуминенсе» по поводу возможного трансфера 19-летнего полузащитника Вендела. Официального предложения от армейцев пока не последовало. И будет ли оно вообще, большой вопрос. Дело в том, что Вендел стоит недешево. Портал Transfermarkt с оценкой игрока вообще не определился, зато в клубе его считают одним из самых ценных активов. Месяцем ранее на Вендела претендовал «Порту». И предлагал около 10 миллионов евро. «Флуминенсе» посчитал сумму слишком низкой. Ведь Вендел стал открытием этого сезона и постепенно становится незаменимым в команде.

19-летний полузащитник всего за три месяца влюбил в себя болельщиков. И поразил тренерский штаб стремительным прогрессом в мастерстве, а потому быстро стал игроком стартового состава.

Хотя еще в 2015 году Вендела забраковала «Бенфика». В 17 лет полузащитник отправился на просмотр в Португалию, но в академию «Бенфики» его не взяли. Вероятно потому, что он довольно поздно попал большой футбол. Нет, играл-то Вендел в детства, но все время в каких-то местных футбольных школах, где уровень тренеров и соперников намного ниже, чем в клубных академиях.

Итак, на данный момент бразильцы ждут от ЦСКА суммы, близкой к 15 миллионам евро. Руководство клуба и агент игрока, Карлос Энрике Бразил, пока отрицают факт переговоров, сообщая лишь об интересе российской команды.

«ЦСКА ищет игрока в полузащиту»

Одобрил выбор ЦСКА и нападающий Витиньо.

- Я видел, как играет Вендел. Он классный футболист, и еще очень молод. Знаю, что ЦСКА ищет игрока в полузащиту. У нас довольно ограниченные ресурсы, небольшой состав, а играть приходится сразу в нескольких турнирах. Если Вендел приедет, он очень поможет. Этот футболист может выступать сразу на нескольких позициях, - сказал Витиньо GloboEsporte.

Сейчас Вендел почти незаменим для «Флуминенсе». В 2017 году он забил пять голов в 38 матчах. Лишь в последних играх немного сдал, вероятно, просто из-за усталости. Отметим, что недавно клуб продлил контракт с Венделом до 2020 года и теперь владеет 90 процентами прав.

Кстати, сам полузащитник не проходит мимо информации о возможном переезде в Европу. И уже выложил в твиттере слова Витиньо о том, как бы полезен он был для ЦСКА. Но пока, как и в случае с «Порту», дальше слухов и интересов дело не идет.