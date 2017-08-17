Александр Самедов: Что творится у «Локомотива» – не мое дело

В преддверии матча с «Локомотивом» Александр Самедов выступил на пресс-конференции на базе «Спартака» в Тарасовке и рассказал о том, как команда готовится к ответственной игре.

«КОМФОРТНО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НА ЛЮБЫХ ПОЗИЦИЯХ»

- Массимо Каррера уже рассказал о ситуации в команде после поражения от ЦСКА с точки зрения тренера. А с точки зрения игрока, как ребята общаются, как переживают эту неудачу?

- Ну, конечно, у нас есть переживание, что так выступили в последнем матче. Это был важный матч, дерби. Но прошло уже определенное время, впереди игра с «Локомотивом». Нам надо реабилитироваться, нужны очки, там что приложим максимум усилий, чтобы победить.

- В матче с ЦСКА вы сыграли более атакующую роль в схеме 4-3-3. Ваши функции как-то отличались от тех, которые вы выполняете, выступая на позиции флангового полузащитника?

- В матче с ЦСКА я выполнял роль инсайда, часто смещался в середину, старался заполнять зоны между линиями, освобождал фланг правому защитнику.

- Какая роль вам ближе – инсайда или флангового полузащитника?

- Для меня нет проблемы на какой позиции играть - инсайда или крайнего полузащитника. На обеих позициях я чувствую себя комфортно.

- После не самого удачного старта «Спартака» болельщики возмутились. Можно ли сказать, что давление общественности в «Спартаке» ощущается больше, чем когда вы играли в других командах?

- Давление ощущается, наверное, сильнее, чем в других командах. Но при этом мы все хотим выбраться из этой ситуации, как можно быстрее, для этого нужны победы. Нам нужно исправляться перед нашими болельщиками, которые нас поддерживают.

- Массимо Каррера сказал, что после игры с ЦСКА между тренерами и футболистами состоялся разговор. К каким-нибудь выводам пришли?

- Был нормальный командный разговор. То, что было в раздевалке, должно остаться внутри. Верю, что в ближайшей игре это пойдет на пользу.

«СПАРТАК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТДАВАТЬ ТАКИЕ МАТЧИ, КАК С ЦСКА»

- «Спартак» выигрывает дома, а в гостях не одержал ни одной победы. Есть ли в этом какая-то закономерность?

- Да, так получается, что сыграли две игры дома и одержали две победы. Но при этом провели четыре игры в гостях и не смогли выиграть. Единственное, что могу сказать, - следующая игра дома с «Локомотивом», нам очень хочется добиться победы. Дальше уже Хабаровск и надеюсь, что мы прервем эту тенденцию.

- В чем причины поражения от ЦСКА?

- Я думаю, что такая команда как «Спартак» не имеет права отдавать такие матчи – пропускать два гола за две минуты. На поле казалось, что мы держим игру под контролем, но видимо что-то случилось, появилась какая-то расслабленность. В любом случае, винить мы можем только себя. Нам нужно сделать правильные выводы из этого поражения.

- Месяц назад вы обыгрывали «Локомотив» в матче за Суперкубок. Это дает «Спартаку» какое-либо преимущество?

- Я думаю, что это будет совсем другой матч. Тогда мы играли за трофей, слава богу, удалось победить в дополнительно время. Но сейчас в чемпионате совсем другая история, и тот матч не имеет никакого значения.

- Как с тех пор изменился «Локомотив»?

- В принципе, никак не изменился, за исключением того, что они потеряли сильного нападающего. Наверное, для них это проблема. Обсуждать соперника я не готов, могу говорить о своей команде. Что у них там творится – не мое дело.

- После поражения от ЦСКА у игроков не было мыслей собраться и обсудить ситуацию в команде без тренерского штаба?

- Мы каждый день проводим много времени на базе. У нас было достаточно возможностей, чтобы обсудить эту ситуацию.