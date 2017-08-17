Не терзайте Знарка! Отсутствие игроков НХЛ не делает Россию фаворитом на ОИ

Обозреватель «Советского спорта» опровергает устоявшееся мнение, что без энхаэловцев наша сборная на Олимпиаде-2018 обречена на успех.

Меня уже давно коробит подобная постановка вопроса, но вот вчера у главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка после победы над канадцами опять спросили: «Сборной России на руку запрет НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду?».

Знарок от ответа ушел. И, наверное, правильно сделал. Потому что тут как в суде – все, что вы скажете, будет использовано против вас. Любое слово – камень в свой огород.

Но меня скребет по нервам в данной ситуации не скрытность Знарка, а сама постановка вопроса. Ведь из нее создается впечатление, что все сборные лишатся звезд из НХЛ и только наша команда выступит на Играх в привычном оптимальном составе. То есть все резко ослабнут, а мы – нет.

Но давайте будем, наконец, объективны. Разве по составу нашей сборной отсутствие игроков НХЛ не ударит? Не ослабит ее?

Вот давайте просто навскидку перечислим фамилии, которые на слуху. Назовем российских игроков, которые наверняка сыграли бы на Олимпиаде. Но не сыграют. Потому что выступают в НХЛ.

Вратари: Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Семен Варламов.

Тут один Бобровский чего стоит. Просто так «Везина Трофи» в НХЛ не дают.

Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Виктор Антипин, Алексей Емелин, Андрей Миронов, Дмитрий Куликов.

Нападающие: Евгений Малкин, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Евгений Дадонов, Вадим Шипчев, Владимир Тарасенко, Артем Анисимов, Николай Кулемин, Александр Радулов…

И я ведь не всех еще перечислил. Да, возможно, Радулов бы на Олимпиаду не попал по личным причинам. Но Овечкин, по-прежнему, лучший снайпер НХЛ. Малкин набрал больше всех очков в последнем Кубке Стэнли, Панарин – лучший бомбардир ЧМ-2017. Связка Шипачев-Дадонов – была ударной в сборной на протяжении последних трех лет. Кучеров стремительно прогрессирует, выходя на пик своей карьеры…

Разве все это не потери для сборной России? Или потери менее весомые, чем для других команд?

Или КХЛ так сильна, что может запросто выставить из своих рядов адекватные замены этим игрокам?

Возможно, что и так, если вы готовы это признать. Но тогда надо напомнить, что КХЛ – интернациональная лига. И я сейчас говорю вовсе не об участии в ней иностранных клубов. А о легионерах, которые есть во всех ведущих российских командах.

Да у нас есть жесткий лимит – пять полевых иностранных игроков в заявке на матч. Но именно он и стимулирует руководителей клубов приглашать на эти позиции известных и сильных варягов. Это, как правило, мастера, которые курсируют между КХЛ и НХЛ. Хоккеисты уровня национальных сборных. И мы их у себя в лиге готовим даже лучше, чем собственных игроков. Потому что именно сильные легионеры получают у нас много игрового времени. Иначе, зачем их вообще приглашать?

Простой пример. Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2017 стал чех Ян Коварж. Лучшими бомбардирами- защитниками канадец Крис Ли и швед Патрик Херсли. Самым надежным вратарем – финн Микко Коскинен.

Убедительно?

А ведь у шведов, финнов и чехов есть еще собственные национальные чемпионаты. И вот там вы россиян, если и найдете, то с огромным трудом.

У североамериканцев есть АХЛ и, на худой конец, довольно крепкая студенческая лига, поставляющая кадры в НХЛ.

Так почему все говорят, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде – на руку России?

Искренне не понимаю! Скорее, это дает шанс выступить более достойно сборным Японии и Кореи. А швейцарцам – побороться за медали. Вот с этим спорить, действительно, трудно.

А Россия, Канада, Швеция, Финляндия, США, Чехия… Все в равных условиях. Все много потеряли из-за решения НХЛ. Так откуда взялся нелепый миф о непобедимости нашей сборной на ОИ-2018?