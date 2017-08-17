Массимо Каррера: Спросите сами, что мешает Глушакову показывать лучшую игру

Перед субботней игрой с «Локомотивом» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал эмоциональную пресс-конференцию, на которой рассказал об атмосфере в команде, лидерских качествах Дениса Глушакова, чем отличается диетолог от нутрициониста, а также прокомментировал слухи о конфликте с руководством и поставил точку в истории с увольнением водителя клубного автобуса.

«СЕЙЧАС НЕПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ФОТО ИЗ РАЗДЕВАЛКИ»

- Массимо, как вы чувствуете себя в данный момент с точки зрения психологии? Можно ли сказать, что это самый сложный период для вас за время работы в «Спартаке»?

- Да, безусловно, это особенный момент, когда нам не удается проявить себя наилучшим образом. Но мы продолжаем работать, стараемся убирать ошибки, работаем-работаем-работаем.

- Какое настроение у команды перед игрой с «Локомотивом»? Все ли здоровы?

- Все игроки в хорошем состоянии, поэтому у меня большой выбор.

- Месяц назад «Спартак» обыграл «Локомотив» - 2:1 в матче за Суперкубок, а недавно вы посетили их матч с «Тосно». Какие изменения в игре соперника вы заметили?

- Да, я был на игре с «Тосно». Я увидел, что они играют по-другому без Ари. Мы готовимся к игре с учетом этого.

- Судя по фотографиям в инстаграме Квинси Промеса, команда проходила очередной медосмотр. Что показало это обследование? Хорошо ли игроки готовы физически на данный момент?

- Да, все хорошо. Медосмотр - это рутина, которая предстоит нам каждые полтора месяца, для того, чтобы понять кому из игроков что нужно. В настоящий момент у всех все позитивно, все себя хорошо чувствуют.

- На прошлой пресс-конференции Денису Глушакову задавали вопрос о том, почему нет фотографий из раздевалки, как в прошлом сезоне, и Денис ответил, что они будут, но их по-прежнему нет. Расскажите, какая сейчас психологическая обстановка в команде? Кажется, что былого единения уже нет.

- Я думаю, что сейчас не самый подходящий момент для фото. Потом, это решаю не я, сами игроки решают – фотографироваться им после матча или нет.

- Мы видели, что Роман Зобнин сегодня тренировался по индивидуальной программе, бегал вокруг поля. Насколько быстро идет его восстановление? Есть ли шанс, что он поправится раньше срока?

- Он хорошо работает и восстанавливается, но это не быстрый процесс.

«ФЕРНАНДО В ИГРЕ С ЦСКА НЕ ОТДАВАЛСЯ НА 100%»

- Статистика InStat по матчу с ЦСКА указывает на низкий процент спринтов и маленький набег у Фернандо. Это связано с его позицией на поле или он не до конца восстановился?

- Судя по статистике, он не отдался игре на все 100%. Он провел не лучший свой матч. Я не думаю, что здесь суть в позиции. Но я не всегда смотрю на статистику. Пока еще я доверяю своему глазу и своим ощущениям, и могу делать выводы, исходя из того, что я вижу. Если смотреть на цифры, то мы не можем сказать, что команда устала. Мы бегаем больше, чем соперники. В матче с ЦСКА у нас были голевые моменты, мы много владели мячом. Но факты опровергают статистику.

- После «Зенита» вы провели обширную ротацию в составе на матч с «Арсеналом» Можно ли ждать столь масштабных изменений в игре с «Локомотивом»?

- В игре с «Арсеналом» была серьезная ротация, потому что мы играли на третий день после встречи с «Зенитом». Я считаю, что на данном этапе нам не нужна серьезная ротация.

- На тренировке к основному составу присоединились ребята из дубля. Можно ли ждать их в составе, учитывая травмы в линии атаки?

- Нет, у меня есть Мельгарехо, Бакаев, Давыдов.

- Как вы оцените физическое состояние команды? Не считаете ли вы ошибкой то, что не перевели Промеса в нападение после травмы Зе Луиша в матче с ЦСКА, как вы делали в прошлом сезоне?

- Я поставил нападающего. Мельгарехо – нападающий, а не полузащитник. Вы знаете, потом, когда уже что-то произошло, все правы. Все после матча говорят: «было бы лучше вот так». Я поставил нападающего на место нападающего. Что касается физической готовности, то вы можете посмотреть, сколько мы пробегали за матч в прошлом году и сколько в этом. В нашей подготовке ничего не поменялось. Перед этом сезоном мы готовились точно также, как и зимой.

- Вас не раздражает то, что у вашей команды есть два качественных форварда, но они часто страдают от мышечных травм? Можно ли как-то этого избегать?

- Мы стараемся делать все, чтобы игроки получали как можно меньше травм, работаем над этим. Но, увы, этого нелегко избежать, в футболе случаются повреждения. Травмы не привязаны только к физподготовке. Многое зависит от того, как человек отдыхает, как питается и от других факторов. Не только от того, как он тренируется.

«ЗАБУДЬТЕ ПРО ДИЕТОЛОГА»

- Насколько известно, в «Спартаке» есть диетолог…

- У нас нет диетолога! Диетолог существует для людей, которые хотят похудеть. У нас нутриционист – это немножко другое. Диетолог помогает вам сбросить вес, а нутриционист в индивидуальном порядке подсказывает футболистам, что именно нужно для организма. Помогает спортсмену правильно питаться. Ни одного спортсмена нельзя сравнить с обычным человеком. Спортсмен должен питаться определенным образом. Так что забудьте про диетолога!

- Понятно, что в Тарасовке игроки питаются правильно. Можно ли в таком случае контролировать, что футболисты едят за пределами базы?

- Я, конечно, не могу это проконтролировать. Когда мы питаемся вместе, мы стараемся подсказывать игрокам, как правильно питаться. Когда футболист уезжает с базы, я не могу контролировать, что он ест. Каждый должен быть профессионалом и серьезно относиться к этому.

- Вокруг вас сейчас много слухов, но фанаты вас поддерживают. Не хотите ли вы дать интервью, в котором бы объяснили многие вещи? Например, почему пригласил конкретных помощников в штаб? Почему кто-то ушел из клуба? По сути, за полтора года мы практически ничего не узнали о вас и поэтому вокруг вашей персоны возникает неоднозначное информационное поле.

- Какие слухи?

- Разные. Например, о том, что у вас есть конфликт с руководством. О том, что вы перестраиваете внутреннюю структуру клуба, увольняете часть старых сотрудников, вплоть до водителя автобуса и нанимаете своих людей.

- Отвечаю раз и навсегда. Проблем с руководством у меня нет. Я не менял штаб, я просто позвал людей, чтобы работать лучше. Я никого не увольнял. В том числе и водителя, я сам узнал об этом в новостях. Я не знаю, кто это сделал. Я привел двух новых людей, потому что в прошлом году нас было трое и этого маловато. Я всегда стараюсь сделать как можно лучше для команды и руководства. Это не потому, что я капризный. Я хочу, чтобы у игроков было что-то большее, чтобы они могли выступать хорошо. Естественно, поддержка болельщиков мне очень приятна.

- Вы смотрели матчи «Зенита» и ЦСКА в еврокубках? С чем связано неубедительное выступление этих команд? С низким уровнем чемпионата России или чем-то другим?

- Я думаю, этот вопрос вы должны задать тренерам «Зенита» и ЦСКА. Европейский футбол, конечно же, отличается. С любой командой сложно играть. Также и в российском чемпионате, – когда встречаешься с клубом из середины таблицы, это тоже нелегко. В Европе играть сложнее, там более организованный футбол.

- В чем, на ваш взгляд, причины потери очков в матчах с «Динамо» и ЦСКА?

- Я допускаю, что на результат игры с «Динамо» повлияла физическая усталость, ведь до этого мы провели 120 минут с «Локомотивом». В матче с ЦСКА, как и в игре с «Динамо», у нас было много индивидуальных ошибок. Оба раза мы вели, но в одном матче сыграли вничью, а в другом случае проиграли. Все очки мы потеряли из-за индивидуальных ошибок. Я думаю, мы должны работать над тем, как контролировать игру, когда мы ведем в счете.

- Эти ошибки в игре с ЦСКА вызваны нехваткой индивидуального мастерства или усталостью?

- В футболе бывают такие ошибки. В том году мы также ошибались. Порой, после ошибок в футболе, мяч может вылететь просто в аут, а иногда, после каких-то ошибок он залетает в ворота. Также с «Краснодаром», - были моменты, когда мы ошиблись, но там либо выручил вратарь, либо мяч попал в перекладину. Бывает по-разному.

«С ВРАТАРЕМ ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ»

- Денис Глушаков на предыдущей пресс-конференции сказал, что после каждого матча находится в тройке лучших по пробегу, но болельщики продолжают его критиковать. Как вы оцените состояние Дениса? Он в порядке?

- С Глушаковым все хорошо. Физически с ним все отлично.

- Что тогда мешает ему показывать такую же игру, как в прошлом году?

- Это вы должны спросить у него. Тренировки он проводит хорошо. Я думаю, что физически он готов. В предыдущей игре он хорошо двигался.

- Проводились ли встречи с командой после игры с ЦСКА?

- Мы разговаривали с командой. В принципе, как и после всех матчей, проанализировали ошибки, саму игру, чтобы в дальнейшем демонстрировать свои лучшие качества на поле.

- Существует мнение, что сейчас «Спартаку» не хватает такого лидера, каким в прошлом году был Глушаков. Насколько важным вы считаете наличие вот такого лидера на поле? Есть ли сейчас в команде игрок, способный играть такую роль, и кто он?

- Фигура лидера очень важна в команде. Но это может быть и молчаливый лидер. Чтобы им быть, не надо кричать. В этой команде не один лидер. Безусловно, Глушаков, будучи капитаном, один из их.

- Но он же должен демонстрировать это своей игрой. Не только на словах.

- Я не считаю, что Глушаков не показывает лидерских качеств. Я вижу, как он тренируется. В игре каждый может совершить ошибку, но главное то, какой у него подход к этому.

- Как вы оцените игру Петковича в матче с ЦСКА? У многих болельщиков возникают сомнения в его уровне.

- Я никогда не говорю в прессе про игроков. Я предпочитаю напрямую общаться с ними.

- Вы говорили о лидерах команды. Продолжает ли к ним относиться вице-капитн Артем Ребров? Вы уже определились с вратарем на дерби?

- Нет, с вратарем я еще не определился. Ребров является вице-капитаном и нашим лидером, безусловно.