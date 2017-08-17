Реймисон Бруно: Шаматава, готовься увидеть то, чего ты никогда еще не видел

Бразильский боец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра прибыл в Краснодар на бой за титул чемпиона мира против российского бойца Гоги Шаматавы. О отношении к сопернику и российским бойцам, о значении своего прозвища рассказал бразилец в предматчевом интервью.

- Что ты думаешь о своем российском сопернике?

- Я еще никогда не испытывал к сопернику такого огромного уважения, как к Гоге. За его спиной огромное число побед. Вообще уровень российских бойцов очень высокий. В общепризнанных бойцовских искусствах, таких как борьба самбо, выросло новое поколение сильных бойцов, и они сейчас одни из из лучших в мире. Я очень расстроился, когда узнал два месяца назад, что Гога попал в больницу, и переживал за него. Мы, профессиональные бойцы не боимся боев, но не защищены от болезней. Это ведь может случиться с каждым. Главное, что он поправился и, у нас сейчас возможность продолжать начатое.

- Что считаешь своим преимуществом?

- Думаю, что не открою секрет, мы, выходцы из бразильского джиу-джитсу, сильны в борьбе. Помимо этого я очень много внимания уделяю работе над ударной техникой. Я воздержусь от ответа о своих коронных навыках - это будет моим маленьким секретом, но могу сказать, что нахожусь сейчас в хорошей физической форме, и это будет одно из моих преимуществ.

- Твое прозвище «муравей», за что получил его?

- Муравьи несмотря на свои маленькие размеры очень сильные и могут поднимать вес, который в 50 раз превышает их собственного. Так называют меня мои друзья, что это характеризует мои бойцовские качества.

- У тебя есть возможность обратиться к сопернику, что скажешь?

- Гога, готовься узнать и увидеть то, чего ты никогда ещё не видел.

Бой титул чемпиона мира пройдет 18 августа в Краснодаре и станет главным событием турнира Prime Selection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ.