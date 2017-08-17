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Александр Мостовой: Пока у «Барсы» есть Месси, им нечего бояться

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лионель Месси
Лионель МессиФото: Gettyimages.ru

Экс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился своим мнением относительно Суперкубка Испании и рассказал о многом другом.

- Результат матча «Реал» - «Барселона» стал неожиданным для вас?
- Я думаю, что после первой игры процентов на 80 было уже ясно, чем все закончится. Другое дело, что мы ведь говорим о «Барселоне», в которой есть Лионель Месси и которому не чужды камбэки, в том числе, и с «Реалом». Так что минимальная надежда присутствовала. Удивление было не по результату, а по игре. Мадридские футболисты смотрелись намного уверенней, чем «Барселона». А «Барса», видимо, ждала чуда от Месси, поэтому я не возлагал особой надежды на каталонцев, тем более против такого «Реала». И уже в первые 10 минут я в этом убедился: «Реал» начал прессинговать, бегать, ну и в итоге забил этот сумасшедший гол. И все стало на свои места. 

Хотелось, конечно, интриги. Если бы «Барса» забила, было бы хоть что-то неожиданное, но, к сожалению, этого не произошло. Но после первого гола я понял, что «Реал» кубок не отдаст.

- По сумме двух встреч 3 гола в ворота Тер Штегена были в девятку. Многие сетуют на плохую игру. Вы согласны с этим?
- Во вчерашнем сумасшедшем ударе Ассенсио я бы не стал винить вратаря «Барселоны», потому что там мяч полетел по совершенно непонятной траектории, при повторе это было хорошо видно.

В первой игре, может быть, в какой-то степени можно винить вратаря: если бы он сместился немного, сумел бы парировать. Но опять же, там такой сумасшедшей силы полет мяча, и я сомневаюсь, что его можно было взять. Помните, как бил Роберто Карлос? 

- Как же не помнить…
- Ну вот это примерно из этой серии. Хотел бы еще добавить, что в первом матче результат был не совсем по счету. У «Барсы» были моменты, особенно при счете 1:1. Я думал, наоборот, «Барса» дожмет. Но в итоге не вышло.

- Не было опасения, что без Роналду «Реал» будет выглядеть не так хорошо?
- Игра показала, что «сливочные» и без португальца себя нормально чувствуют. Но я думаю, что одну-две игры без Роналду можно провести, а 10-15 – это уже большой вопрос. Роналду на 5 минут вышел в первой игре и какой гол забил, и таких мячей он положил за каждый сезон по 50, если не больше. А играть можно без любого футболиста, только результат будет иной.

- Можно сказать, что «Реал» показывает безупречный футбол, и в ближайший год уж точно – равных им не будет?
- Я бы сказал, что это основной кандидат на первенство в Лиге чемпионов, и победа будет историческая - три раза подряд этот турнир еще никто не выигрывал. И я думаю, что будет начинаться чемпионат, а в головах футболистов это будет. 

Хотел бы отдельно высказаться о Зидане. Многие говорили: «Да что там Зидан! У него нет тренерского опыта, лицензии не было, когда он Кастилью тренировал…». Какого опыта? Человек 30 лет в футбол играл, и не нужен никакой тренерский опыт, когда у тебя в команде такие футболисты.

- В том то и дело, что у него есть в команде исполнители экстра-класса. Если поставить его тренировать условно «Валенсию», смог бы он добиться высоких результатов…
- Я это все время и говорю, и про Моуриньо, которого возвели до небес. Дайте ему какую-нибудь «Осасуну» или «Кальяри» и посмотрим, что он с ними сделает.

- Позволю себе с вами не согласиться: Моуриньо выигрывал Лигу чемпионов с «Интером», который 45 лет не имел этот кубок и с «Порту» также…
- С «Интером» он потратил 300 млн, с «Порту» израсходовал 400 млн, сейчас с «МЮ» он освоил 500 млн, заняв при этом шестое место.

- Но ведь выиграл Лигу Европы?
- Ну конечно. Но вот пусть он с «Осасуной» добьется таких результатов.

- То же самое можно сказать и о Гвардиоле, верно?
- Конечно, и когда Пеп пришел на пост тренера «Барсы» и выиграл почти все что можно. Так он же сам тогда говорил, что, мол, нечего меня хвалить, у меня играют суперисполнители: Хави, Месси, я-то здесь причем. И сколько он потратил в «Манчестер Сити»? Говорят, что 500 млн.

- На ваш взгляд, «Барселона» сколько еще будет дрейфовать?
- Я думаю, как только они найдут достойную замену Неймару, игра у них наладится. Тот же Коутиньо если придет, то все будет в порядке. А по мне пока есть Месси – у «Барселоны все будет ок.

Матч

Реал - Барселона - 2:0 (2:0)

Голы

Асенсио 4 (1:0). Бензема 39 (2:0).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Асенсио (Эрнандес, 75), Ковачич (Каземиро, 63), Васкес, Кроос (Себальос, 81), Модрич, Бензема

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 76), Пике (Семеду, 51), Маскерано, Ракитич, Гомеш (Деулофеу, 72), Роберто, Бускетс, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

нет - Суарес Л., 89; Маскерано, 90

Место и дата

16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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