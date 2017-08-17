«Тренер разозлился, хотел выкинуть меня!» Самая глупая проблема новичка «Зенита»

Кристиан Нобоа ответил на вопросы болельщиков «Зенита» и рассказал, за что зенитовцев штрафуют и почему он не кричит в раздевалке, а еще назвал самую странную тактику, по которой ему приходилось играть, и вспомнил случай, когда чуть не вылетел из «Динамо».

«Если тренер говорит быстро – просто киваю»

– На каком языке вы разговариваете с тренерским штабом?

– На итальянском. Я понимаю этот язык, но не умею на нем разговаривать. Иногда тренер со мной разговаривает очень быстро. Тогда я просто киваю, но не понимаю. А если речь спокойная – я все понимаю. А вообще я говорю по-английски, по-испански и по-португальски. Русский – так себе.

– Чем для вас был «Зенит» в детстве?

– Это такой клуб, который во всем мире знают. И клуб, которому невозможно отказать. Смотришь из других клубов, на другие клубы и понимаешь, что «Зенит» – такой клуб, каких очень мало в мире.

– Ваш любимый фильм – «Гарри Поттер»?

– Да, «Гарри Поттер»!

– Все части или какая-то конкретная?

– Все, конечно!

– Ваш папа – главнокомандующий флота Эквадора. Какие у него впечатления от Петербурга?

– Мы гуляли по городу, смотрели на корабли, в том числе на военные корабли. Он чувствует себя здесь как дома! Он ведь начинал заниматься этим в 18 лет, а теперь стал главнокомандующим. Я смотрю на него и горжусь.

– Хорошо ли вы плаваете?

– Конечно! Как я могу иначе? Меня отец в три года бросил в воду, уже тогда я научился.

– Вы успели покататься по рекам и каналам?

– Очень холодно, невозможно же! Для меня – очень холодно.

– Кто был вашим кумиром, на кого ровнялись в детстве?

– Поначалу мне нравились эквадорские игроки, но когда я начал смотреть и европейский футбол – Зидан.

– Самая странная тактика, по которой вы играли?

– О, это легко. Откуда мы приехали?

– Из Ростова.

– По какой тактике мы играли? 5-3-2. Первый раз я играл в этой схеме. Получилось хорошо, супер! Ничего плохого не могу сказать. Но все говорили только об обороне, и для меня это было странно.

– Было ли такое, что вы ни разу не переходили через центральную линию?

– Много, много раз! Но это приносило результат, так что ничего плохого не скажу.

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«Ничего плохого про «Зенит» говорить нельзя. Будет штраф»

– Что из русской кухни вы любите больше всего?

– Борщ.

– Со сметаной?

– Без, сметану не люблю. А еще есть такая еда, постоянно кушаю, как же ее имя…

– Щи? Блины?

– Нет, блины – это же не только русское. Но я люблю блины со сгущенкой. И с нутеллой.

– Болельщица спрашивает, какие качества нужно развить в себе, чтобы понравиться футболисту?

– Я так вижу: она не должна знать про футбол – это самое главное! Потому что когда девушка говорит «футболист? Какой футболист? Я ничего не знаю про футбол» – так лучше. Для меня.

– Кто сейчас самый заводной в «Зените», кто постоянно кричит «камон»?

– Лодыгин, наверное. Да, Юра. Все время кричит! На русском, на английском, на греческом – и все понимают. И я бывал в этой роли, много раз. Но в «Зените» я пока новый человек, не могу кричать. Только начинаю знакомиться. А в «Ростове» кричали я, Сесар, Калачев, Гацкан – ну, потому что мы старые, можно сказать так. В «Рубине» то же самое было. А в «Зените» я пока не могу кричать. На меня посмотрят и скажут: кто ты, подожди, что это?

– В «Зенит» приехали четыре аргентинца и четыре игрока «Ростова». Они держатся вместе, а вы?

– Да, мы тоже, на тренировках мы часто вместе. Хотя я где-то посередине: есть аргентинцы, русские, а я – между.

– Жесткая ли дисциплина у Манчини?

– Очень. Если что-то нарушаешь – штраф. Это пусть все знают: большой штраф. За опоздание на тренировку или на сбор.

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– С кем-то уже бывало? Можно без фамилий.

– Да-да, бывало.

– Что еще под запретом?

– Ничего плохого про «Зенит» говорить нельзя – за это штраф. Так что не могу больше ничего рассказать.

– Вы думали, чем будете заниматься в 50 лет?

– Я в футбол буду играть до 36 лет, больше не хочу. Мне чуть-чуть осталось. И буду делать, что хочу, где хочу, как хочу.

– Помните свой самый ужасный отпуск?

– Однажды, когда я играл в «Динамо», мы катались на корабле, все было спокойно. И я потерял свой паспорт. А в «Динамо» не верили, что я потерял паспорт. Хотели штрафовать меня, в итоге b оштрафовали. Тренер был очень зол, хотел выкинуть меня. Это был огромный стресс.

– Что вы делаете в свободные дни и часы? Юрий Лодыгин, например, недавно катался на велосипеде по Крестовскому острову.

– Он не устал, наверное. У нас вообще тренировки тяжелые: после них едешь домой – и сразу спать.

– Кто ваш главный соперник?

– Мы же выиграли уже у него 5:1, можно даже не говорить.