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Ловчев: «Зенит» играет в современный футбол? В такой футбол играет «Утрехт»!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ловчев: «Зенит» играет в современный футбол? В такой футбол играет «Утрехт»!
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о прошедших матчах ЦСКА и «Зенита» в еврокубках.

– Мы многие годы живем с одной мыслью: что надо попасть в еврокубок, а лучше – в Лигу чемпионов. Когда попали, начинаем думать, как бы нам попасть не на «Интер», а на условный «Янг Бойз».

Но прежде хочу оценить наш чемпионат. Недавно было дерби ЦСКА – «Спартак». Но многие специалисты говорят о том, что уровень футбола был не очень высокий. И я с этим согласен. Моментов почти не было, комбинаций не было. Была только борьба.

Разница восприятия футбола, когда мы сморим наш чемпионат и еврокубки, заключается в том, что матчи РФПЛ мы смотрим сквозь призму результата. Условно говоря, победил «Спартак» и все отлично, болельщики радуются. Или выиграл ЦСКА – тоже радости болельщиков нет предела. А в еврокубках мы еще смотрим не только на результат, но и на уровень футбола.

Ведь в последнее время только и слышны разговоры, что Манчини прививает команде европейский футбола, поэтому «Зенит» старается играть в быстрый современный футбол. Команда растет на глазах и т.д.

Возьмем матч «Утрехт» – «Зенит». В чем было преимущество «Зенита»? Его не было. А вот «Утрехт» играет в современный футбол: сильный быстрые передачи в ногу, быстрые перемещения.

А питерцы, в которой несколько новичков, новый передовой тренер, играли по старинке. Да, они пройдут дальше, но о каком выигрыше Кубка Европы может идти речь с такой игрой?

Та же самая история была в матче «Янг Бойз» – ЦСКА. Не игра, а мучение. Но ведь эти соперники даже не из второго ряда европейского футбола.

Мне кажется, мы приглашаем тренеров с громкими именами, а не покупаем современный футбол. Яркий пример – Капелло. Уж имя – так имя. Он должен был научить нас современному футболу. Что у него получилось в России, мы все знаем. Поэтому у нас идет охота за именами.

Вернемся к матчам. Ну пройдет ЦСКА в групповой этап, а что армейцы там покажут? Резервов для усиления у Гончаренко нет совсем. У него в распоряжении ограниченный выбор игроков, – сказал Ловчев.

Напомним, ЦСКА обыграл швейцарский «Янг Бойз» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0. Ответный поединок пройдет в Москве 23 августа.

«Зенит» проиграл на выезде голландскому «Утрехту» со счетом 0:1 в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

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Евгений Ловчев
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