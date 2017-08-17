Зачем «Спартаку» каскадер, который не забивает? Что нужно знать о Ньянге

От 18-ти до 20-ти миллионов евро – именно с такими деньгами, если верить прессе, готов расстаться московский «Спартак» в обмен на французского нападающего сенегальского происхождения М’Байе Ньянга, права на которого принадлежат итальянскому «Милану».

«Готов работать, как собака»

Цена, стоит отметить, хоть и кажется высокой, вполне отвечает запросам рынка. Примерно за 18 млн евро его готов был приобрести английский «Уотфорд», за который француз выступал последние полгода на правах аренды. В 16-ти матчах в Англии нападающий забил 2 гола и отдал столько же результативных передач. Сумма в 18 млн евро была прописана в контракте игрока в качестве отступных. Однако сам футболист отказался подписывать с «Уотфордом» контракт.

- Я благодарен «Уотфорду» за то, что они дали мне возможность играть. Я это очень ценю. Но «Уотфорд» - это не то место, где я хотел бы остаться на постоянной основе. Подчеркиваю, что это решение я принял исходя исключительно из личных мотивов. Мне нужно двигаться дальше и я готов работать как собака, чтобы вновь попасть в топ-клуб, - признался тогда футболист.

Честность игрока похвальна. Но перед «Миланом» вновь встала проблема поиска нового покупателя на игрока. В середине июля поползли слухи, что футболистом заинтересовался «Эвертон», который ставит себе цель играть в Лиге чемпионов на следующий сезон. Якобы команда из Ливерпуля предлагала «Милану» все те же 18 млн евро. Вскоре начали писать, что в гонку за футболистом включился и лондонский «Арсенал» с его французским менеджером Асреном Венгером, который хотел бы видеть 22-летнего соотечественника у себя в команде.

С тех пор, правда, Ньянг никуда так и не перешел. Почему? Ответа на этот вопрос, конечно, ни у «Эвертона», ни у «Арсенала» не добьешься. Они вообще вряд ли признаются, что были какие-то предложения по футболисту.

Мы попытались сами выяснить, что за птица этот Ньянг. теперь делимся информацией с вами.

Быстро бегает, но мало забивает

Ньянг родился во Франции в семье выходцев из Сенегала. В 13 лет его заметили скауты из «Кана». С тех пор рослый форвард играл за местные юношеские команды и выделялся высоким ростом и невиданной скоростью. В 16 лет он подписал свой первый профессиональный контракт – все с тем же «Каном», где играл то центрального нападающего, то инсайда.

Еще раньше его начали привлекать в национальные сборные Франции – до 16-ти и до 17-ти лет. В составе юношеской сборной Франции Ньянг должен был отправиться на чемпионат мира в 2011 году, однако, поссорившись с главным тренером, больше вызова в его команду не получал. Из-за чего произошла ссора, не уточняется.

После этого молодой футболист задумался над тем, чтобы принять предложение от национальной команды Сенегала, которая его тогда осаждала по всем фронтам. Начали появляться публикации в СМИ – на молодого игрока оказывалось большое давление. В конце концов он выбрал Францию. Скорее всего, это произошло потому, что его пригласили в молодежную сборную Франции – он даже перепрыгнул юношескую сборную до 19-ти лет – настолько французы хотели сохранить себе этого футболиста.

Через некоторое время игрока приобрел «Милан» - всего за 3 млн евро. Вскоре он дебютировал в клубе и даже забил свой первый гол. Кстати, этот мяч вошел в историю итальянского клуба. Ньянг до сих пор остается самым молодым футболистом, забивавшим в основе «россонери» - тогда Ньянгу было всего 17 лет и 350 дней.

Однако дальнейшая карьера М’Байе в «Милане не задалась. Он много ездил по арендам – «Монпелье», Дженоа, «Уотфорд». Француз немного забивал для нападающего: 5 голов в 30-ти матчах за «Кан», 8 мячей в 68-ми встречах за «Милан», 4 гола в 19-ти играх за «Монпелье», 5 голов в 14-ти играх за «Дженоа» и лишь 2 гола в 16-ти встречах за «Уотфорд». Не сказать, чтобы он отличался огромным количеством результативных передач. Их у него на счету даже меньше чем голов.

Сумасшедший гонщик

Чем Ньянг точно запомнился везде, где появлялся – так это своим сумасшедшим стилем вождения автомобиля и безумными поступками.

Началось все в «Милане», когда парню было всего 17 лет и у него не было водительских прав. Он одолжил автомобиль у своего партнера по команде и друга малийца Бакая Траое. Когда же парня с кем-то из родственников на переднем сиденье остановила полиция, он представился Траоре. Но обман был раскрыт и игрок получил штраф.

Примерно в то же время футболиста отстранили от выступлений за сборную Франции. Выяснилось, что накануне важной игры против сборной Норвегии за свою молодежку Ньянг и его приятели отправились в ночной клуб. Игрок был наказан годом без игр за национальную команду.

Позже, когда он все-таки получил права, Ньянг разбил свой «Феррари». Это произошло в «Монпелье». Футболист не справился с управлением и врезался в несколько припаркованных автомобилей. Были даже пострадавшие. Что сделал 19-летний футболист? Он сделал ноги – скрылся с места преступления. Но его узнали и сообщили в полицию. Игрок рисковал получить 5 лет тюрьмы, но в итоге отделался условным 18-месячным сроком, мизерным штрафом в размере 700 евро, исправительными работами на 170 часов и лишением прав на два года.

Ровно через два года игрок вернул права и… вновь попал в аварию. Это произошло в марте 2016 года. В результате аварии футболист получил травму колена, от которой восстанавливался более двух месяцев.

В июне 2016 года, только восстановившись от травмы, Ньянг выложил в социальные сети видео того, как он развлекается у себя дома. В частности, он похвастался тем, как с крыши собственного особняка прыгает в бассейн. Это вызвало сумасшедшую критику со стороны болельщиков, которые и так долго ждали, пока он залечит свою глупую травму.

В общем, если вдруг этот футболист вдруг перейдет в «Спартак», руководству клуба просто необходимо прописать в контракте игрока полный запрет на вождение автомобиля и занятие любой рискованной для здоровья формой деятельности, включая и прыжки в бассейн с крыши. Ах да – и про ночные клубы не забудьте!