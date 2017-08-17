«К Шведу нужно найти подход». Гомельский – о защитниках сборной России

Пока сборная России продолжает подготовку к Евробаскету, наш эксперт Владимир Гомельский анализирует предварительный состав команды. Сегодня он рассуждает о защитниках.

ЗАЩИТНИКИ

Дмитрий ХВОСТОВ





Родился: 21 августа 1989 года (27 лет)

Рост: 190 см

Амплуа: разыгрывающий

Сезон 2016-2017: «Локомотив-Кубань»

Сезон 2017-2018: «Локомотив-Кубань»

Мы помним, как два года назад Хвостов был безусловно лучшим игроком нашей команды на Евробаскете-2015. Он давно в сборной и до сих пор прибавляет. Да, у него был сезон лучше, чем предыдущий, но и последний год Дима провел на очень высоком уровне. Мне нравится такая динамика. Я ведь сам разыгрывающий и многих разыгрывающих видел – основная претензия к Хвостову еще лет шесть тому назад была в том, что он плохо раздавал передачи. Больше такой проблемы нет! Он раздает, и раздает стабильно – как на скорости, так и в позиционном нападении. В общем, Хвостов в настоящий момент – определенно стартовый разыгрывающий нашей команды.

Михаил КУЛАГИН





Родился: 4 августа 1994 года в Москве (23 года)

Рост: 191 см

Амплуа: разыгрывающий/атакующий защитник

Сезон 2016-2017: ЦСКА

Сезон 2017-2018: ЦСКА

Заметьте – старший из братьев Кулагиных предложение продлить контракт с ЦСКА в этом году не получил. А Миша в армейском клубе остался. Это о много говорит. О перспективах. О потенциале. На турнире в Казани в матче с немцами он забил четыре «трешки» подряд всего за полторы минуты. Против Исландии набрал 20 очков. Да, матчи – товарищеские, но такое выступление – тоже показатель готовности Кулагина к выступлению в сборной. Мне бы хотелось, чтобы Миша лучше руководил игрой как первый номер, но для этого нужен авторитет. Не может он пока поднять голос и сказать Мозгову и Шведу: «Ты идешь туда, ты туда, и ждите – получите мяч, когда я так решу!». Но Кулагин-младший к этому двигается. И в России, где давно есть проблемы с разыгрывающими, Миша – просто луч света в темном царстве.

Дмитрий КУЛАГИН





Родился: 1 июля 1992 года в Москве (25 лет)

Рост: 197 см

Амплуа: атакующий защитник

Сезон 2016-2017: ЦСКА

Сезон 2017-2018: пока без клуба

Сильные стороны Димы налицо. Атлетизм. Высочайшая техника – с мячом может сделать любой фокус не хуже Аарона Джексона. Не боится брать ответственность на себя – Кулагин-старший очень смелый парень. Но у него есть болезнь «имени Антона Понкрашова» - Дмитрий тратит слишком много времени на принятие решения. Выполняет эти решения быстро, а принимает -долго. В ЦСКА, зная о снайперских качествах Кулагина-старшего, хотели, чтобы он играл без мяча, открываясь на удобной позиции для передачи под «трешку» - но у Димы это слабое место. И еще важный момент – невысокая игровая дисциплина. Он слишком эмоционален, и постоянные стычки с соперниками на площадке Кулагина совсем не украшают. Это непростительный минус для защитника.

Виталий ФРИДЗОН





Родился: 14 октября 1985 года в Клинцах (31 год)

Рост: 195 см

Амплуа: атакующий защитник

Сезон 2016-2017: ЦСКА

Сезон 2017-2018: ЦСКА

Фридзон забил 18 очков финнам в Санкт-Петербурге. Он – снайпер, и одновременно при этом является одним из лучших в нашей сборной персональщиков. Ему можно поручить опеку любого игрока соперника, даже лидера, на позиции второго-третьего номера - и Виталий этого парня «сожрет». Что уже показывал неоднократно и в клубе, и в сборной. Несмотря на то, что Фридзон -не самый высокий защитник сборной, он остается лучшим в задней линии по игре на подборе – свою вою норму на обоих щитах он регулярно выполняет за счет настырности и того, что ему невозможно поставить спину. Наконец, Виталий – тот человек, который всех вокруг себя объединяет. От него такой драйв идет, такая доброжелательность! И еще важно – Фридзону все равно, когда начинать матч. Будет выходить в страте – отлично. Нет – он прекрасно усилит игру со скамейки. Это весьма редкое качество для баскетболиста.

Евгений БАБУРИН





Родился: 4 июля 1987 года в Нижнем Новгороде (30 лет)

Рост: 190 см

Амплуа: разыгрывающий/атакующий защитник

Сезон 2016-2017: «Локомотив-Кубань»

Сезон 2017-2018: «Локомотив-Кубань»

У Бабурина – прекрасный бросок. Ему все равно, откуда угрожать кольцу – и с восьми, и с девяти метров он бьет и попадает. Я жду, когда Женя по-настоящему раскроется. Он может стать сюрпризом для любой команды, хотя соперники этого парня уже знают – и по Евролиге, где он играл за «Нижний Новгород», и по товарищеским матчам сборной. Плюс, как и Фридзон, Бабурин настолько жесткий защитник, что соперники его иногда побаиваются! Однако эта жесткость порой бьет через край, что приводит к обилию персональных замечаний.

Максим КОЛЮШКИН





Родился: 11 декабря 1990 года в Ростове-на-Дону (26 лет)

Рост: 192 см

Амплуа: разыгрывающий/атакующий защитник

Сезон 2016-2017: «Автодор»

Сезон 2017-2018: «Автодор»

Разочарован последним сезоном Максима – но понимаю, что его вины в этом нет. Скорее, он просто попал к тренеру, который ему не так доверял, как хотелось бы. А ведь мы помним Колюшкина по «Локомотиву-Кубани»! Наравне с Шведом он, возможно, наш самый прыгучий защитник – его данки всегда выглядят эффектно. Мне нравятся его скорость и решения, которые он на этой скорости принимает. В позиционном нападении Максим смотрится хуже – передачи в центр с позиции первого номера от него не дождешься. Но над этим еще можно работать – возраст позволяет.

Алексей ШВЕД





Родился: 16 декабря 1988 года в Белгороде (28 лет)

Рост: 198 см

Амплуа: разыгрывающий/атакующий защитник

Сезон 2016-2017: «Химки»

Сезон 2017-2018: «Химки»

Швед провел результативный и впечатляющий сезон. Его усилиями – хотя, конечно, тут и партнеры помогли, и тренер очень старался – «Химки» вернулись в Евролигу. Леша относится к той категории игроков, у которых если пошел бросок – держать их нереально. Швед легко, непринужденно, и, что хочется отметить отдельно, - красиво сам для себя создает моменты для атаки. Он одинаково опасен как при бросках с дальней дистанции, так и со средней, и в проходах. Индивидуально сильнейший баскетболист России! Однако Леша далеко не всегда остается командным игроком (несмотря на большое количество передач в «Химках»). Плюс сказывается характер: он может обидеться на кого угодно - судью, соперника, своего тренера – и в этом случае начинает на площадке выпендриваться, что его вовсе не красит. И тем не менее, сборной он очень нужен. Тут даже не к Алексею просьба, а к Сергею Базаревичу – чтобы нашел подход к этому игроку, правильно использовал его сильные качества и скрывал слабые. Из слабых главное – индивидуальные действия в обороне. Защищаться персонально Швед не любит и не умеет.

Вячеслав ЗАЙЦЕВ





Родился: 28 августа 1989 года в Санкт-Петербурге (27 лет)

Рост: 190 см

Амплуа: разыгрывающий

Сезон 2016-2017: «Химки»

Сезон 2017-2018: «Химки»

Если Швед и Дима Кулагин – комбогарды, которые могу играть как первого, так и второго номера, то Зайцев на позиции атакующего защитника выступать не может. Слава – чистый разыгрывающий. И в этом качестве к нему та же претензия, которая была когда-то к Хвостову: где передачи? Все, что Зайцев делает на скорости, он делает хорошо, надежно, стабильно – физические данные позволяют. Но как только начинается позиционное нападение, Вячеслав «прячется» - его руководства игрой здесь просто невидно! Это недопустимо. И мне понятные сомнения Базаревича на тот счет, стоит ли везти Зайцева на Евробаскет.