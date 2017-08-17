«Каспаров как опытный боксер, утративший силу удара»

Гарри Каспаров (справа)

В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам, в котором после 12-летнего перерыва сыграл Гарри Каспаров. 13-й чемпион мира выиграл только одну партию, проиграл три и поделил 8-10-е места среди десяти участников.

Мы попросили экспертов подвести итог выступления Каспарова.

Сергей СМАГИН, гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы

– Надо сказать спасибо Каспарову, что своим участием привлек внимание к турниру и к шахматам. В этом главный итог. Конкурировать с молодыми, которые привыкли к такой жесткой борьбе, которые просто быстрее считают, после такого большого перерыва тяжело. Так что, спортивный результат, показанный Гарри, закономерен. Для меня здесь только одно разочарование: что мы не увидели партию в фирменном каспаровском стиле со сложными комбинациями и красивыми атаками. Чем нас всех Гарри баловал на протяжении всей своей карьеры.

– Но, как отмечают эксперты, из дебюта Каспаров выходил с хорошими позициями. Но дальше не выдерживал напряжения и упускал выигрыш.

– Согласен с этим. Но было понятно, что, имея такой колоссальный багаж знаний, в дебюте у него проблем не будет. Но дебют лишь часть партии, а самое главное счет на табло, как говорят в футболе. Но турнир подтвердил, что если человек делает большой перерыв в практической игре, а тут следует еще учесть и возраст, то результата достичь тяжело. Поэтому результат Каспарова объективен. Жизнь не обманешь.

В блиц он сыграет лучше. Потому что в блице Гарри будет проще принимать решения, в блиц играют руками, а мы знаем, что у Каспарова рука чемпионская.

Сергей ШИПОВ, гроссмейстер, комментатор

– Турнир показал, что Каспаров не смог вернуть себе ту форму, которая необходима для выступления на турнире столь высокого уровня. Конечно, он готовился, проводил тренировочные партии, но никакие тренировочные партии не способны создать такого напряжения, как официальная партия.

Каспарову необходимо время, необходим опыт, как это ни странно звучит по отношению к Гарри. Потому что сейчас по сравнению с этими молодыми ребятами он шахматист не опытный. Если бы он сыграл пару-тройку таких турниров, возможно, мы увидели бы прежнего Каспарова. Другое дело, что вряд ли его амбиции позволят получать такие колотушки в каждом турнире. В общем, чуда не произошло. Каспаров напоминает опытного боксера, утратившего силу удара и потерявшего скорость. А молодые злые волки этим пользуются.

– Разговоры в кулуарах ходили, что если бы он выиграл турнир, то подумывал бы о возвращении.

– Гарри – человек эмоциональный. Если он радуется, то радуется бурно, если расстраивается, то так, что посуда бьется. Если бы он довел партию с Наварой до победы, потом принял ладью от Ле, то мог закончить турнир на совсем другой эмоциональной ноте. И тогда с ним можно было бы договариваться о следующем турнире. И если он в блиц хорошо сыграет, может у него будет совсем другое настроение. Он человек очень переменчивого настроения. Поэтому все может быть. А вообще, турнир в Сент-Луисе был уж больно сильный. Ему бы для разминки турнир полегче выбрать, но он же чемпион, ему подавай сильнейших, которых он должен сразу обыграть.

СТАТИСТИКА

Рапид

Результаты 7-го тура. Карякин – Аронян 0-1, Каспаров – Навара 0-1, Каруана – Непомнящий, Накамура – Домингес, Ле Куанг Льем – Ананд ничьи.

Результаты 8-го тура. Каспаров – Ле Куанг Льем 1-0, Навара – Домингес 0-1, Непомнящий – Карякин, Аронян – Накамура, Ананд – Каруана ничьи.

Результаты 9-го тура. Накамура – Непомнящий 1-0, Домингес – Аронян 0-1, Каруана – Каспаров 1-0, Ле Куанг Льем – Навара 0-1, Карякин – Ананд 1-0.

Итоги. 1. Аронян (Армения) – 12; 2-3. Каруана, Накамура (оба – США) – по 11; 4. Непомнящий (Россия) – 10; 5. Домингес (Куба) – 9; 6-7. Ле Куанг Льем (Вьетнам), Карякин (Россия) – по 8; 8-10. Каспаров (Россия), Ананд (Индия), Навара (Чехия) – по 7.

Теперь участники сыграют двухкруговой блиц-турнир, который пройдет 17-18 августа.

РЕГЛАМЕНТ

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка.



Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.