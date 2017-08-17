Передача, штанга. ждем гол… Как ЦСКА обыграл «Витязь»

ЦСКА не без труда сохранил победный счет. Новичок армейцев Кирилл Капризов опять не забил. Но был близок к голу.

Богатству состава ЦСКА дивишься всякий раз. Когда красно-синие возвращались со сбора из Швейцарии, причем не чартером, а обычным рейсом, борт перед взлетом под тяжестью их багажа накренился. Пришлось в срочном порядке перемещать баулы и прочее хоккейное снаряжение.

…Как и ожидалось, главный тренер армейцев Игорь Никитин бросил на «Витязь» свежие силы. Спрятал сборников Андронова, Ничушкина, Телегина, Киселевича, Сорокина, а также Бурдасова, Попова и Петрова. Их заменили честолюбивые дублеры – Окулов, Светлаков, Кузьменко. Некоторые из них уже стучатся в двери сборной. Не претерпело изменений звено под Пхенчхан, в котором сибирскую связку Шумаков – Шалунов дополняет-украшает Капризов. Пора бы приме Европы-молодой открыть личный счет голам на предсезонке. Пока же в шести матчах (трех за ЦСКА и трех за олимпийскую сборную) – у новичка красно-синих по нулям.

Счет в начале второго периода открыл Шумаков, с ленточки протолкнув шайбу в пустые ворота. Интересно, где в этот момент гулял новый вратарь «Витязя» Бирюков? Через несколько минут Капризов заставил звенеть штангу, с ходу бросив после роскошной поперечной передачи. И тут же диктор внес ремарку: «Гол Шумаков забил с подачи не только защитника Блажиевского, а еще и Капризова». Уже горячо!

Но забросил опять не он, а экс-сибиряк Окулов, добив шайбу после дерзкого рейда из-за ворота на пятачок самого ценного игрока Кубка Харламова-2017 Кузьменко.

Самым заметным у «Витязя» был Бирюков, между прочим, бывший армеец. Правда, его стаж в ЦСКА исчисляется тремя матчам в конце регулярного сезона-2013/14. Сыграли их вратарь ярко, пропустил всего четырежды. Но в плей-офф тренер Джон Торчетти сделал ставку на канадца Гласса. Тот не выручил, а обиженный Бирюков покинул ЦСКА.

Вообще-то его, двукратного чемпиона мира, считают голкипером фартовым. Правда, удачу он приносил, сидя на скамейке запасных. Вот и в прошлом плей-офф Бирюков и его «Торпедо» стали жертвами щелчка с центра поля московского динамовца Кутейкина.

После гола Окулова интрига, казалось, умерла. Ведь в атаке команда Валерия Белова запомнилась разве что смелым рейдом к воротам защитника-новичка Бурстрема. Но бросил швед прямо в грудь своего соотечественника Юханссона.

Тем удивительнее стал успех подмосковной команды перед вторым перерывом (в штрафном боксе в этот момент коротал время Светлаков). Шайба после щелчка чешского защитника Мозика, мечтающего сыграть на Олимпиаде в Корее, проделала пусть в ворота по извилистой траектории. После двух рикошетов – от армейца Пивцакина и капитана-гренадера гостей Семенова. С ростом 198 сантиметров и весом 116 килограммов хоккейный бог наказал ему столбить вражеский пятачок.

Это Сорокин сушит один сухарь за другим. Вратарю же из Швеции, как и его предтече Фасту, пока не особенно везет. Хотя победитель Лиги чемионов-2016 очень старается.

В перерыве болельщики «Витязя» мечтательно вспоминали камбэк их команды в домашнем матче с ЦСКА прошлого сезона. Тогда тоже были беспросветные 0:2, но подмосковная команда в третьем периоде сравняла счет и выгрызла победу по буллитам.

Вот и теперь «витязи» добавили оборотов и несколько раз серьезно потревожили Ларссона. Но не более того.

– Мы провалили начало второго периода, но в целом я доволен матчем с таким соперником, – признался наставник «Витязя» Валерий Белов.

– В третьем периоде мы многое позволяли сопернику, – отметил Никитин. – Но победа есть победа. Когда покажем Марченко? В матче с «Динамо». Ему нужна игровая практика. Ведь предсезонку Алексей проходил не с командой. Однако тесты показывают, что он в неплохой форме.