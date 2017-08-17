«ЦСКА нужна длинная лавка. А вдруг травмы?» Семь актуальных вопросов Павлу Буре

Перед стартом сезона КХЛ обозреватель «Советского спорта» задал семь вопросов президенту Лиги легенд мирового хоккея Павлу Буре.

Павел Буре – легендарная «Русская ракета», заслуженный мастер спорта СССР и России. Хоккеист, вошедший в сотню лучших игроков в истории НХЛ.

«ЦСКА – моя родная организация, я там с шести лет начал играть в хоккей. Сегодня я – член Наблюдательного совета клуба. Встречаемся с руководством и тренерами, обсуждаем стратегию и ставим цели», - рассказывает Буре.

1. Зачем ЦСКА нужно столько игроков в составе?

– Если в ряде команд могут сделать заявление «мы ставим перед собой высокие цели», то в ЦСКА говорят прямо – нам нужен Кубок Гагарина. Все остальное воспринимается так, что цель не выполнена.

В последние годы ЦСКА выигрывал регулярный чемпионат, даже брал золото чемпионата страны. Но вот Кубка Гагарина пока не было.

По поводу количества хоккеистов в составе – наверняка будут изменения. Пока идет предсезонная подготовка. Тренеры смотрят, кто в какой форме, как подойдет команде. Не исключаю, что кому-то потом придется перейти в другие клубы. К сожалению, еще бывают травмы. Не получается их избежать, кто-то из состава вылетает. Поэтому нужна длинная лавка.

2. СКА победил сборную Канады (3:0) в Санкт-Петербурге, и тренер гостей Дэйв Кинг заявил: «Мы играли почти против сборной России». Вы согласитесь с такой формулировкой?

– СКА – очень мощная команда. Все время, что существует КХЛ, это один из главных фаворитов, дважды брал Кубок Гагарина. Там сбалансированный состав, где хватает мастеров.

Не знаю, можно ли назвать СКА сборной России. У нас есть и другие клубы, где выступают сборники. Но силу СКА мы все представляем.

У меня однажды спросили: «Похож ли чемпионат КХЛ на футбольное первенство Испании, где выделяются «Барселона» и «Реал»?» Я ответил так: «Понятно, что все ждут финал конференции ЦСКА – СКА. По факту так и должно быть. Но в спорте может случиться все, что угодно. И оба этих клуба не сыграют в финале плей-офф. На Востоке конкуренцию в борьбе за Кубок Гагарина составят Магнитогорск, Казань, Уфа, да и другие. Ведь в чемпионате Испании еще есть «Атлетико», «Севилья», «Вильярреал»… Так что интрига существует. Ну да, выделяются суперфавориты – ЦСКА и СКА. Но это во многих лигах есть».

3. Кирилл Капризов решил остаться в ЦСКА еще на три года. Он не распрощается с мечтой об НХЛ?

– Это большой плюс для российского болельщика, потому что Капризов – очень талантливый парень. Верю, что он будет отличным бомбардиром. И на него пойдут люди. Во все времена и в разных странах всегда любили исполнителей, ходили на конкретных игроков. Да и на НХЛ посмотрите, лига держится на таких молодых звездах, как Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюз…

Не думаю, что Капризов в 23 года опоздает в НХЛ, если вообще захочет туда поехать. Кто-то и в 30 лет приезжал в Северную Америку, успешно там играл. Например, Александр Радулов. Тут все индивидуально, и Кирилла никто в 19 лет в «Миннесоту» не гонит. Что делать со своей карьерой – решает он сам.

4. В чем секрет вечной молодости Сергея Мозякина? Сможет ли он дальше играть на таком уровне?

– Мозякин уже сделал то, что сложно повторить. Стал рекордсменом отечественного хоккея. Забивать в 36 лет больше всех – это уникально. Надеюсь, Сергей сохранит уровень. Время будет брать свое, и это нормально. Но Мозякин уже всем всё доказал.

Я не буду объяснять, как надо режимить и держать себя в форме, чтобы творить такое. Это талант, помноженный на труд. Очень редко так бывает. Нет, даже Яромир Ягр в 45 лет хочет продолжить карьеру. Но он давно уже не претендует на «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир НХЛ. А вот Мозякин за титулом охотится постоянно, забивает больше всех голов. Невероятный форвард, конечно.

5. Чего добьется Майк Кинэн с «Куньлунем»?

– Кинэн – очень сильный профи, и доказывал это еще в 80-х. Он может хорошо тренировать команду, приводить ее к чемпионству. Вспомните победы канадской сборной на Кубке Канады, или как «Рейнджерс» завоевал Кубок Стэнли в 1994 году.

Другой вопрос, что позволит Кинэну делать руководство «Куньлуня». Любому профессионалу нужен хороший материал. А без него как ты построишь команду, как добьешься высокого результата? Но в каждом клубе своя позиция на этот счет, и свои цели.

Мог ли я вообразить, когда играл с Кинэном во «Флориде», что он однажды возглавит клуб и сборную из Китая? Тогда, в нулевых, я не мог даже представить Железного Майка в России! А он стал первым иностранным тренером, кто завоевал Кубок Гагарина. Жизнь – непредсказуемая штука. И как мне часто говорил Кинэн, «главное – не то, что случилось, а как ты будешь реагировать».

6. Что вы думаете о ситуации с Данисом Зариповым, которого в КХЛ дисквалифицировали на два года?

– Завершать карьеру? Ну что вы, Зарипов – взрослый человек, и сам знает, что ему делать. Но это большая потеря для нашего хоккея. Данис – один из лучших игроков КХЛ, что и доказал в последнем плей-офф. Сумасшедший результат – 18 матчей и 15 голов.

Пропустить два сезона в 36 лет – вернуться после такого будет очень сложно. Да, все возможно. Но без игровой практики очень трудно.

Как вариант – поехать в НХЛ. Ягр старше на 10 лет, а хочет получить новый контракт. Почему на это не способен Зарипов? Все зависит от интересов клуба. А по-человечески пожелаю удачи Данису. Я читал в прессе, Зарипов утверждает, что не делал ничего плохого. Значит, нужно бороться, отстаивать свои права. Защищать доброе имя.

7. Вы согласны с догмой, что сборная России – главный фаворит Олимпиады в Пхенчхане?

– Сборная СССР и России являлась фаворитом на любых соревнованиях. Без разницы, приезжали игроки НХЛ на Олимпиаду или нет. Но традиционно так сложилось, что и канадцы считаются всегда сильными, даже если за них играет одна молодежь.

Не сомневаюсь, что Россия соберет очень хорошую команду. Будем ли мы главными фаворитами – надо посмотреть на составы других сборных. Без игроков НХЛ для меня много непонятного, кто сыграет в Пхенчхане.

Да, наша сборная может рассчитывать на Илью Ковальчука, Павла Дацюка, Андрея Маркова. Это большие мастера. Хотя они давно в хоккее, им сложнее угнаться за молодыми, но парни обладают большим опытом.

В команде важен сплав молодежи и ветеранов. Думаю, у нас с этим будет все в порядке. Но обидно, что международный хоккей отброшен в начало 90-х. Тогда тоже НХЛ игнорировала Олимпиаду.