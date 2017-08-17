Фернандо просится на лавку. Как «Спартак» готовится к «Локомотиву»

Корреспондент «Советского спорта» передает атмосферу Тарасовки, где «Спартак» продолжает подготовку к субботней игре с «Локомотивом».

«СПАРТАК» НА ЕВРОПЕЙСКИХ РЕЛЬСАХ

«Спартаку» надо отдать должное. В том, что касается работы с прессой, клуб пошел по европейскому пути. Это довольно редкая история, когда российская команда с большими амбициями, обнаружив себя на девятом месте в турнирной таблице, не застегивается на все пуговицы, а приглашает журналистов на базу, открывает часть тренировочного занятия, а потом собирает пресс-конференцию, в которой участвуют главный тренер и один из ведущих игроков команды.

И, надо сказать, это разумный подход. После чувствительных поражений от «Зенита» и ЦСКА у болельщиков могли возникнуть опасения, что командой овладеют упаднические настроения, Массимо Каррера на нервах разругается с лидерами и далее по списку стандартных вещей, которые ведут к апокалипсису.

В реальности же на такой расклад нет ни малейшего намека. Напротив, «Спартак» перед субботней игрой с «Локомотивом» выглядит местами чересчур расслабленно. Как резинка на тренировочных шортах Луиса Адриано. Универсальные для футбольных команд шутеечки-подколочки на разминке, игра «на олЕ» в квадрате и очень спокойное поведение тренеров во время занятия. Будни чемпионов, которые находятся под всеобщим давлением, представляются совсем не так.

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ ВРАТАРИ

Самыми сосредоточенными и собранными на тренировочном поле в Тарасовке выглядели вратари. Александр Селихов и Артем Ребров ответственно отрабатывали игру на выходах. Их тренер Джанлука Риомми разнообразил направление верховых передач, хитро подкручивая мяч, но оба голкипера не допускали ошибок. Наблюдая за занятием, разницу между Ребровым и Селиховым непрофессионал может уловить, разве что, на каком-то чисто интуитивном уровне. Да что говорить, сам Массимо Каррера пока еще не определился с первым номером на матч против «Локомотива».

Некоторые болельщики «Спартака» долго ждали, когда свой шанс получит Селихов, но, дождавшись, кажется, не очень рады. В эпизоде с голом Витиньо он действительно сыграл не лучшим образом, но защитников красно-белых в этом эпизоде можно смело причислять к соучастникам преступления. Да и не стоит забывать, что за все время в премьер-лиге Селихов допустил считанное количество ошибок. С точки зрения психологической устойчивости он своего напарника совершенно точно превосходит.

БРАЗИЛЬСКАЯ ПАРОЧКА

Единственный негативный момент, который бросился в глаза за время открытой части тренировки, – это довольно прохладное отношение к работе двух бразильцев – Адриано и Фернандо. Разминку они проводили очень расслабленно, разбавляя упражнения непринужденной болтовней на португальском. После этого удивляться постоянными мышечным травмам у одного и слабым функциональным состоянием другого не приходится.

Собственно, по форме Фернандо жестко проехался на пресс-конференции Каррера, заявив, что бразилец не на сто процентов отдавался игре в матче с ЦСКА. Любой российский специалист в такой ситуации попытался бы «пролечить» игрока скамейкой, но есть ощущение, что тренер красно-белых будет до последнего надеяться на профессионализм игрока.

Некая отстраненность Карреры, которая бросается в глаза во время тренировочных занятий, - продолжение истории про европейский подход. Всю «полевую» работу выполняют помощники, главный тренер смотрит, анализирует и обобщает информацию. Из этого рождается план на игру и установка.

НУТРИЦИОНИСТ, А НЕ ДИЕТОЛОГ

На пресс-конференции Массимо вполне прогнозируемо никаких секретов по этой части не раскрыл. Он видел игру «Локомотива» против «Тосно» и знает, что характер игры «железнодорожников» претерпел изменения по сравнению с очной встречей за Суперкубок. Каррера знает, что команда Юрия Семина провела последние игры без нападающего, но должен держать в уме возможное появление Джефферсона Фарфана – в пресс-службе «Локомотива» уже проговорились на тему того, что к субботе он будет готов.

Зато тренер красно-белых не на шутку завелся, услышав вопрос про диетолога. Журналистам пришлось выслушать целую лекцию о том, чем нитриционист отличается от диетолога, кто именно работает в штабе «Спартака» и для чего он нужен. А также подчеркнул, что не может контролировать рацион футболистов за пределами базы, но надеется на их профессионализм. Что-то мне подсказывает, что некоторые игроки красно-белых, покушав «правильную пищу», выезжая за ворота Тарасовки, едут догоняться в бургерную Тимати.

Но самое важное для болельщиков «Спартака» прозвучало в середине пресс-конференции. Каррера опроверг слухи о его конфликте с руководством и наконец-то подвел черту под историей с увольнением водителя клубного автобуса. Итальянец ни в чем не виноват, никого из клуба не убирал, напротив, сам узнал обо всем из новостей. Произнес все это Каррера довольно эмоционально, так что лишних вопросов никто не задавал. На все остальное ответит субботняя игра.

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