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Я устал, но я не ухожу. Как опозорился Дик Адвокат в Турции

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дик Адвокат
Дик АдвокатФото: Gettyimages.ru

Заслуженный тренер России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, 69-летний Дик Адвокат в начале лета в третий раз возглавил сборную Нидерландов. Эта новость поразила многих, особенно тех, кто следил за последним походом «маленького генерала» – в Турции. «Советский спорт» рассказывает.

Дик Адвокат был приглашен в Стамбул после вылета «Фенербахче» от «Монако» на стадии квалификации прошлой Лиги чемпионов. Президент клуба Азиз Йылдырым только спустя полгода понял, что совершил самую большую ошибку в своей карьере. Но на тот момент он полностью доверился победителю Кубка УЕФА 2008.

В первом же туре «Фенер» Адвоката проиграл. А по итогам трех – шел на предпоследнем месте. Реакция голландского тренера была эмоциональной. Он говорил, что не готовил команду к сезону и что физически она готова отвратительно (не по его вине, разумеется). И всё это правда, и со всем можно согласиться, кроме одного – Адвокат категорически отказывался находить причины неудач в себе.

Постепенно голландский специалист освоился на новом месте, и команда выдала блестящую серию из 10 побед в 14 матчах в Суперлиге и Лиге Европы, в рамках которой были обыграны МЮ, «Галатасарай» и дважды «Фейеноорд». Правда, футбол, в который играла команда Адвоката – прагматичный и контратакующий – не совсем подходил под философию клуба. Но пока был результат, об этом не говорили.

Вне зависимости от того, что происходило на поле, многих поражала манера работы «маленького генерала». Он раз в месяц уезжал к семье в Голландию и скидывал всю ответственность за тренировочный процесс на помощников – Корнелиуса Пота и Марио Бина. Даже в свой первый месяц работы в клубе, на паузу, связанную с матчами сборных, Адвокат уехал в Голландию. Хотя в тот момент можно было остаться и познакомиться поближе с командой. Но вместо него этим занимался тренерский штаб. Ситуация дошла до абсурда, когда на каждой пресс-конференции Адвокату говорили о том, что он плохо знает возможности своих игроков, потому что все время отлучается о работы. На что голландец отвечал резко и прямо: «У меня есть контракт, в котором всё прописано. Если я руководству не нравлюсь, меня можно уволить».

Но однажды «пофигизм» Адвоката все-таки стал достоянием общественности. На пресс-конференции перед игрой с МЮ турецкий журналист задал вопрос: «Кем вы собираетесь заменить Аатифа Шешу в предстоящем матче?» На что тренер ответил: «Почему вы всё время учите меня тренировать? Откуда вы знаете, что я оставлю его в запасе? Я еще не решил – выйдет он в старте или нет. Зал был шокирован ответом голландца. А журналист ему ответил: «Господин Адвокат, Аатиф не заявлен на Лигу Европы».

Еще один такой случай произошел весной. Когда, казалось бы, тренер обязан был знать не только свою команду, но и всех соперников наизусть. Адвокат долго пытался вспомнить фамилию полузащитника «Фенера» Александра Караваева, а когда понял, что это вряд ли у него получится, просто назвал его «украинским парнем». Если бы это произошло на тренировке, никто бы ничего не заметил. Но – вот незадача! – это опять была пресс-конференция.

Во второй части сезона, ко всему прочему, «Фенер» перестал выигрывать и позабыл о чемпионской гонке. Адвокату нужно было как-то оправдаться. Он и оправдывался: говорил о том, что, дескать, слабые у него игроки. Говорил об этом публично каждые выходные. В максимально жесткой форме. А искать проблемы в себе и не думал. Как итог – «Фенер» не попал в зону Лиги чемпионов, вылетел в полуфинале кубка страны, а Адвокат… пошел на повышение. В третий раз в карьере возглавил сборную Нидерландов. Судя по настрою «маленького генерала» длительные и изнуряющие походы (клубная работа) его не интересуют. А вот сборная – самое то. Только что из этого получится?

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