Ад в Барселоне перед стартом футбольного сезона. Версия полиции – теракт

В центре Барселоны, на главной туристической улице Рамбла, фургон врезался в толпу прохожих. Есть погибшие…

Сегодня в Барселоне случился страшный теракт... Как это связано со спортом?

Во-первых, завтра в Испании стартует чемпионат страны по футболу. В воскресенье «Барселона» должна была сыграть дома с «Бетисом». Теперь есть вероятность, что матч отменят.

Во-вторых, в эти дни в Барселоне традиционно отдыхает много россиян, в том числе болельщиков. Берегите себя и держитесь подальше от шумных мест.

В-третьих, пару недель назад произошла история, когда четверо людей в масках атаковали открытый туристический автобус рядом с «Камп Ноу», где выступает «Барселона». Потом выяснилось, что это была акция протеста против засилья туристов в городе.

Итак, что же произошло в четверг 17 августа?

В центре Барселоны, на главной туристической улице Рамбла, фургон врезался в толпу прохожих. Водитель скрылся. Полиция официально признала происшествие терактом. После наезда фургона двое вооруженных людей проникли в один из турецких ресторанов города. Захвачены заложники.

Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что всего пострадали 32 человека, десять из них находятся в критическом состоянии. Есть погибшие…

Подобный теракт произошел в Париже 13 ноября 2015 года, когда один из крупнейших городов Европы подвергся нескольким атакам. Взрывы в том числе прогремели возле стадиона «Стад де Франс», во время товарищеского матча между Францией и Германией.

P.S. «Мы опечалены терактом, который произошел в городе. Все наши мысли сейчас с жертвами, их семьями и жителями города», – выразила соболезнования «Барселона» в официальном твиттере.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona.