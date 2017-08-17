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Константин Окулов: Я главный бомбардир команды? Не знал...

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Константин Окулов (слева).
Константин Окулов (слева).Фото: ПХК ЦСКА

Форвард-новичок ЦСКА Константин Окулов, перешедший из «Сибири», рассказал о своей команде и планах на сезон.

– Вы забили очередной гол и лидируете в бомбардирской гонке ЦСКА в межсезонье.
– Серьезно? Я и не знал. Главное ведь успех команды, а не мои голы. Тем более на предсезонке.

– Вы часто забрасываете шайбы изысканно. А в матче с «Витязем» получилось буднично, с добивания. 
– И пусть. Спасибо Андрею Кузьменко. Он смело полез на ворота. Мне же оставалось добить шайбу.

– Вас поставили в звено с молодыми...
– Да и я вроде бы не старый... Мы хорошо понимаем друг друга. Общаемся.

– Ветераны молодым в ЦСКА пихают?
– Да нет. У нас демократия. Да и ветеранов почти нет. Разве что Сан Саныч (Попов – прим. ред.).

– До сих пор болельщики восхищаются вашим голом, забитым вратарю Андрею Карееву прямо с вбрасывания.
– Было дело. Я долго вынашивал этот план, и вот он осуществился.

– Это было в «Сибири», а во втором матче с «Сибирью» уже в форме ЦСКА приятно удивили еще одной необычной шайбой.
– Забил, как в гольфе. Самому Салаку!

– Как живется в Москве молодому человеку из Новосибирска?
– Толком еще не пожил. Но жене нравится. Пока у меня шли сборы, к ней приехала подруга. Они много чего успели в Москве посмотреть

– В сборную попасть мечтаете?
– Вопрос с заранее известным ответом. Все хотят в нее попасть. Я же не сыграл на молодежном чемпионате мира в Канаде. Сам в этом виноват. Теперь буду умнее.

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