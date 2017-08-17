Константин Окулов: Я главный бомбардир команды? Не знал...
Форвард-новичок ЦСКА Константин Окулов, перешедший из «Сибири», рассказал о своей команде и планах на сезон.
– Вы забили очередной
гол и лидируете в бомбардирской гонке
ЦСКА в межсезонье.
– Серьезно? Я и не знал. Главное ведь успех команды, а не мои голы. Тем более на предсезонке.
– Вы часто забрасываете
шайбы изысканно. А в матче с «Витязем»
получилось буднично, с добивания.
– И пусть. Спасибо Андрею Кузьменко. Он смело полез на ворота. Мне же оставалось добить шайбу.
– Вас поставили в
звено с молодыми...
– Да и я вроде бы не старый... Мы хорошо понимаем друг друга. Общаемся.
– Ветераны молодым
в ЦСКА пихают?
– Да нет. У нас демократия. Да и ветеранов почти нет. Разве что Сан Саныч (Попов – прим. ред.).
– До сих пор болельщики
восхищаются вашим голом, забитым вратарю
Андрею Карееву прямо с вбрасывания.
– Было дело. Я долго вынашивал этот план, и вот он осуществился.
– Это было в «Сибири»,
а во втором матче с «Сибирью» уже в
форме ЦСКА приятно удивили еще одной
необычной шайбой.
– Забил, как в гольфе. Самому Салаку!
– Как живется в
Москве молодому человеку из Новосибирска?
– Толком еще не пожил. Но жене нравится. Пока у меня шли сборы, к ней приехала подруга. Они много чего успели в Москве посмотреть
– В сборную попасть
мечтаете?
– Вопрос с заранее известным ответом. Все хотят в нее попасть. Я же не сыграл на молодежном чемпионате мира в Канаде. Сам в этом виноват. Теперь буду умнее.