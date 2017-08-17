Легионеры отдыхают, болельщик молчит. «Зенит» идет навстречу дебютному сезону

Первые наблюдения за волейбольным «Зенитом», который проводит дебютные матчи в своей истории на предсезонном Мемориале Платонова.

Скромная активность

Новая волейбольная команда Петербурга существует всего несколько месяцев, а точную дату рождения назвать сложно. Можно говорить о начале мая, когда появилась первая новость о создании «Зенита». Второй вариант – начало июня: во время Петербургского международного экономического форума появление команды подтвердил пресс-секретарь Алексея Миллера, председателя правления «Газпрома», Сергей Куприянов.

Первая половина лета у «Зенита» получилась насыщенной. За июнь петербуржцы, особо не афишируя, сформировали состав и тренерский штаб, а 23 июня получили разрешение от Всероссийской федерации волейбола играть в Суперлиге. Новые профессиональные команды должны начинать свою жизнь в Высшей лиге Б, но всеобщая заинтересованность в появлении сильного клуба в Петербурге плюс финансовые проблемы краснодарского «Динамо» помогли сразу прыгнуть в элитный дивизион.

Уже в качестве участника Суперлиги зенитовцы скромно презентовали себя любимых на фестивале «ВКонтакте». Клуб представляли самые главные лица. Нет, не учредители в лице «Газпрома», а главный тренер Александр Климкин и чемпион Олимпийских игр в Лондоне Александр Волков. После дебютного выхода на публику команда пропала на месяц, чтобы провести в Петербурге предсезонный сбор.

Борьба за болельщика

Неофициальный дебют «Зенита» пришелся на предсезонный Мемориал Платонова, который каждый август проходит в Академии имени легендарного тренера в Петербурге. Здесь же зенитовцы сыграют первые официальные матчи. Сначала это будут игры предварительного этапа Кубка России с нижегородским АСК, «Динамо-ЛО» и казанским «Зенитом». Противостояния с одноклубниками из Татарстана ждут особенно. В ноябре 2016-го приезд лучшей команды России в Петербург на матч с «Динамо-ЛО» привлек настолько много внимания, что за 40 минут до начала матча Академию Платонова закрыли на вход из-за отсутствия каких-либо свободных мест. Арена вмещает всего-то 1500 зрителей.

Чтобы такой проблемы не возникло, «Зенит» заявил второй домашней площадкой семитысячную «Сибур Арену». Все матчи провести там не получится: конец сентября и конец января-начало февраля заняты под теннисные турниры, а еще арена принимает другие развлекательные мероприятия. В июне гендиректор клуба Владимир Самсонов говорил «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», что первый матч на «Сибур Арене» команда сыграет не раньше октября, а до этого соперников примут в Академии Платонова. Повезло, что на старте сезона «Зенит-Казань» не приедет в Петербург. Владимира Алекно и компанию «Динамо-ЛО» и «Зенит» ждут в гости 18 и 22 ноября соответственно.

Эти игры должны собрать аншлаги, а пока болельщик только присматривается к петербургскому дебютанту. Дерби с «Динамо-ЛО» и матч с «Белогорье» Дмитрия Мусэрского в будние дни не заполнили зал на 100 процентов, но несколько сотен человек предпочли волейбол финалу турнира имени Пучкова с участием СКА. Правда, активной поддержки у «Зенита» еще нет, и шум в зале больше организуют сами участники матча.

Легионеры налегке

Первое выигранное очко в истории «Зенита» заработал швед Маркус Нильссон. До переезда в Петербург он играл за три российских клуба: «Динамо-Янтарь», «Локомотив» и «Кузбасс». С железнодорожниками Нильссон застал шикарный отрезок в карьере: победа в Лиге чемпионов и приз MVP Финала четырех. Во второй предсезонной игре с «Белогорьем» первым результативное действие совершил кубинец Ореоль Камехо. В его карьере также был «Локомотив», и правами на него новосибирский клуб владел до конца прошлого сезона. Только два последних года Камехо играл не в России, а в Южной Корее и Китае на правах аренды.

Швед и кубинец – единственные игроки-легионеры в «Зените», и пока их не перегружают на предсезонке. Камехо вообще прилетел в Петербург только 7 августа. Иностранцы в играх с «Динамо-ЛО» и «Белогорьем» отыграли по первой партии, а потом досматривали волейбол со скамейки – если не из раздевалки. Александр Волков тоже не такой частый гость на площадке, но внимание к себе привлекает: постоянная улыбка и желание чуть поспорить с соперником. В игре с «Белогорьем» это не помогло: первый топ-соперник «Зенита» добился победы за три партии.

Мемориал Платонова продлится до 20 августа, а официальный дебют зенитовцев – 28 числа в дерби с «Динамо-ЛО» в Кубке России.