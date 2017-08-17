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Вам тоже будет страшно играть против СКА. Вот три причины, кроме мощного состава

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Вам тоже будет страшно играть против СКА. Вот три причины, кроме мощного состава
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Армейцы обыграли Канаду, выиграли репетиционный предсезонный турнир и снова доказали, что они – главные фавориты вообще всего.

Кто забивает больше Ковальчука с Дацюком?

Сильный состав – на самом деле неочевидное преимущество СКА, у ЦСКА набор игроков точно не слабее, и москвичи еще добирают. Главное, в чем СКА точно сильнее как минимум к первой личной встрече – в сыгранности сочетаний. У Олега Знарка увели Шипачева с Дадоновым, распалась главная тройка, но за предсезонку штаб СКА успел соорудить четыре новых, причем только одно целиком повторяет чемпионский сезон.

Искать добра от Ковальчука-Дацюка-Плотникова в СКА не стали, но даже в статусе единственного сохраненного и самого звездного больше всех забивают не они. За счет турнира в Сочи значительно впереди Широков-Коскиранта-Барабанов, один только петербургский крайний форвард забил там пять. А в сумме за лето у Александра уже семь, в том числе шикарный кистевой под штангу в финале домашнего турнира имени Пучкова.

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Многое сразу же получается у собранной летом тройки Гусев-Прохоркин-Карпов. Пока никто не станет обещать настолько же крутых комбинаций, как с Шипачевым и Дадоновым, и пока, например, Максиму Карпову не очень удается реализовывать моменты, он впервые забил только «Йокериту», в последний предсезонный момент. Но важнее, что эти шансы вообще регулярно появляются.

Состав СКА стал значительно ровнее, нападающие не так четко разделены на тех, кто должен делать результат, в том числе в большинстве, и кого ориентируют в первую очередь на монотонную работу и атаку

Кого в СКА волнует порядок звеньев?

Кроме Барабанова, который точно заслужил продвижение прошлым клубным сезоном и чемпионатом мира, на старте точно больше шансов у Виктора Тихонова. Он дважды выиграл в СКА Кубок Гагарина, но все равно в первую очередь ассоциируется с удачным чемпионатом мира в Минске, который был до обеих клубных побед.

В победные сезоны Тихонов оставался в сумраке, в прошлом плей-офф он вообще провел всего 13 минут. Все тренеры любят универсализм Тихонова, и этим летом тоже его сначала тестировали в центре – с Гусевым и Карповым, потом на краю – с Кетовым и Каблуковым, уже в четвертом звене.

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Кстати, порядок звеньев в протоколе, что бы тренеры ни говорили про равенство всех сочетаний в СКА, что-то для хоккеистов значит: когда Максиму Карпову задали вопрос про взаимодействие с Гусевым и по привычке назвали тройку с Никитой второй – новичок СКА сразу же среагировал и поправил, он в третьем.

Логично предполагать, что именно в четвертом звене собраны те, кто ближе всех к постоянной ротации. Виктор Тихонов завершал предсезонку как раз там, во втором периоде финала турнира имени Пучкова именно Каблуков, Тихонов и Кетов ввязались в параллельную драку с мощными ребятами из «Йокерита». Они не тафгаи, но все с опцией побиться и на кулаках тоже.

В чем нападающие СКА проигрывают защитникам?

Защитникам в СКА как будто скучно: они и в победном плей-офф много забивали, особенно в финале с «Магниткой», и теперь продолжают соревноваться с форвардами по сумме голов. Их меньше, они дальше от атаки, идут вперед на досуге – но все равно, например, в финале турнира имени Пучкова именно игроки обороны забросили три шайбы из пяти. В самом статусном матче предсезонки, против сборной Канады, забивал Патрик Херсли, перед этим сочинцам – тот же швед и Динар Хафизуллин.

Теперь в СКА есть еще один шведский защитник – Давид Рундблад, но он совсем не похож на мощнейшего Херсли. Это в первую очередь умный и техничный игрок, который вместо стыка скорее сначала откинет шайбу своему, а потом уйдет от столкновения.

Единственная линия, где у СКА нет новичков – вратари, и так уже который сезон подряд, если не считать перемещений третьего номера Евгения Иванникова. Микко Коскинен и Игорь Шестеркин – пара, в которой вообще никаких сомнений. И теперь вообще никакой уверенности, что у финна стартовое преимущество. В прошлом сезоне еще было так, а теперь Рашит Давыдов – самый уверенный в своем комплекте тренер голкиперов в лиге.

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