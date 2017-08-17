Вам тоже будет страшно играть против СКА. Вот три причины, кроме мощного состава
Армейцы обыграли
Канаду, выиграли репетиционный предсезонный турнир и снова доказали, что они – главные
фавориты вообще всего.
Кто забивает больше Ковальчука с Дацюком?
Сильный состав – на самом деле неочевидное преимущество СКА,
у ЦСКА набор игроков точно не слабее, и москвичи еще добирают. Главное, в чем
СКА точно сильнее как минимум к первой личной встрече – в сыгранности
сочетаний. У Олега Знарка увели Шипачева с Дадоновым, распалась главная тройка,
но за предсезонку штаб СКА успел соорудить четыре новых, причем только одно
целиком повторяет чемпионский сезон.
Искать добра от Ковальчука-Дацюка-Плотникова в СКА не стали, но даже в статусе единственного сохраненного и самого звездного больше всех забивают не они. За счет турнира в Сочи значительно впереди Широков-Коскиранта-Барабанов, один только петербургский крайний форвард забил там пять. А в сумме за лето у Александра уже семь, в том числе шикарный кистевой под штангу в финале домашнего турнира имени Пучкова.
Историческая победа Знарка: теперь он знает, как обыгрывать канадцев!
Многое сразу же получается у собранной летом тройки Гусев-Прохоркин-Карпов.
Пока никто не станет обещать настолько же крутых комбинаций, как с Шипачевым и
Дадоновым, и пока, например, Максиму Карпову не очень удается реализовывать
моменты, он впервые забил только «Йокериту», в последний предсезонный момент.
Но важнее, что эти шансы вообще регулярно появляются.
Состав СКА стал значительно ровнее, нападающие не так четко
разделены на тех, кто должен делать результат, в том числе в большинстве, и кого
ориентируют в первую очередь на монотонную работу и атаку
Кого в СКА волнует порядок звеньев?
Кроме Барабанова, который точно заслужил продвижение прошлым
клубным сезоном и чемпионатом мира, на старте точно больше шансов у Виктора
Тихонова. Он дважды выиграл в СКА Кубок Гагарина, но все равно в первую очередь
ассоциируется с удачным чемпионатом мира в Минске, который был до обеих клубных
побед.
В победные сезоны Тихонов оставался в сумраке, в прошлом плей-офф он вообще провел всего 13 минут. Все тренеры любят универсализм Тихонова, и этим летом тоже его сначала тестировали в центре – с Гусевым и Карповым, потом на краю – с Кетовым и Каблуковым, уже в четвертом звене.
Максим Карпов: Влиться в СКА не было проблемы, в сборной со многими пересекался
Кстати, порядок звеньев в протоколе, что бы тренеры ни
говорили про равенство всех сочетаний в СКА, что-то для хоккеистов значит: когда
Максиму Карпову задали вопрос про взаимодействие с Гусевым и по привычке
назвали тройку с Никитой второй – новичок СКА сразу же среагировал и поправил,
он в третьем.
Логично предполагать, что именно в четвертом звене собраны
те, кто ближе всех к постоянной ротации. Виктор Тихонов завершал предсезонку
как раз там, во втором периоде финала турнира имени Пучкова именно Каблуков,
Тихонов и Кетов ввязались в параллельную драку с мощными ребятами из «Йокерита».
Они не тафгаи, но все с опцией побиться и на кулаках тоже.
В чем нападающие СКА проигрывают защитникам?
Защитникам в СКА как будто скучно: они и в победном плей-офф
много забивали, особенно в финале с «Магниткой», и теперь продолжают соревноваться
с форвардами по сумме голов. Их меньше, они дальше от атаки, идут вперед на
досуге – но все равно, например, в финале турнира имени Пучкова именно игроки
обороны забросили три шайбы из пяти. В самом статусном матче предсезонки, против
сборной Канады, забивал Патрик Херсли, перед этим сочинцам – тот же швед и
Динар Хафизуллин.
Теперь в СКА есть еще один шведский защитник – Давид
Рундблад, но он совсем не похож на мощнейшего Херсли. Это в первую очередь
умный и техничный игрок, который вместо стыка скорее сначала откинет шайбу
своему, а потом уйдет от столкновения.
Единственная линия, где у СКА нет новичков – вратари, и так
уже который сезон подряд, если не считать перемещений третьего номера Евгения
Иванникова. Микко Коскинен и Игорь Шестеркин – пара, в которой вообще никаких
сомнений. И теперь вообще никакой уверенности, что у финна стартовое
преимущество. В прошлом сезоне еще было так, а теперь Рашит Давыдов – самый уверенный
в своем комплекте тренер голкиперов в лиге.