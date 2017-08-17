Дальше – без Кличко. Каким будет мир тяжелого веса? Взгляд Александра Беленького

Эра Кличко закончилась. Вслед за Виталием, успевшим после ухода из бокса стать мэром Киева, ринг покинул Владимир. Каким теперь будет мир тяжелого веса без двух легендарных братьев, рассуждает обозреватель Александр Беленький.

И ЧЕПЧИК ЛЕТИТ

Мы ожидали, что небосклон после этой новости потемнеет от всех брошенных в воздух кличкофобских чепчиков, но их оказалось на удивление мало. Вот один взлетел, вот в километре от него другой, а вот какой-то гражданин, уже собравшийся запустить свой стародевий головной убор в атмосферу, оглянулся вокруг и стыдливо спрятал его в карман.

Образованных попрошу помолчать. Я в курсе, что выражение «бросать в воздух чепчик» изначально имело другое значение и даже звучало иначе: «Забросить чепец за мельницу». Означало оно – пуститься во все тяжкие. Обычно так говорили о крепко загулявших женщинах, которые вместе с чепцом сняли с себя и все остальное. Однако уже давно это выражение стало означать просто безграничную радость. Так вот, мы ожидали, что кличкофобские чепчиками закроют от нас солнце, но этого не произошло. Радость в родном отечестве есть, но она не безграничная. Да и радость ли это?

Во-первых, кличкофобов оказалось меньше, чем многие думали. Те, кто громко орут, всегда кажутся более многочисленными, чем на самом деле. Во-вторых, и в имеющихся товарищах единства не наблюдается.

Сейчас кличкофобы разделились на две группы. Первая просто тихо радуется, что младший Кличко ушел. Им этого достаточно. А вот другим мало того, что Кличко ушли. Они не могут простить братьям, что они вообще пришли на этот свет. Вот они празднуют. Только праздник получился у них какой-то сиротский. Даже не поймешь, свадьба это или поминки. Наверное, поминки. Потому что ненависть для этих людей – их пища, а тут объект ненависти от них ушел.

НЕЛЮБОВЬ

Владимир Кличко против Александра Поветкина Фото: «Советский спорт»

Братья Кличко – это явление настолько далеко вышедшее за рамки спорта, что, в конце концов, бокс стал как для тех, кто их любит, так и для тех, кто ненавидит, далеко не главным. Люди, которые тысячу лет не были в Киеве, рассказывают, какой Виталий – плохой мэр, а те, кто к Володе и близко не подходил, выдают удивительные подробности якобы из его личной жизни. А самое для них обидное, что братья этого не замечают…

Как-то в сети я прочел мысль, которая глубоко меня потрясла. Автор не был указан. Может, кто-то знаменитый, а может, просто умный. Она гласила: неразделенная любовь – это не самое страшное, самое страшное – это неразделенная ненависть, потому что когда на твою ненависть не отвечают ничем, ты чувствуешь себя полным ничтожеством. Братья очень-очень многим дали роскошную возможность почувствовать себя ничтожествами.

Лет восемь-десять назад в наших СМИ прошел какой-то очередной слух о Кличко. Сейчас уже не помню, чего он касался. Надо было его опровергнуть, но я хотел сделать это, сославшись на самих братьев. Позвонил старшему Кличко и сказал:

– Виталий, тут пишут…

– Саша! – как-то тяжело ответил Виталий. – Пишут много чего. Тут про Володю написали, что он голубой, так мне что теперь – к брату спиной не поворачиваться?!

Между тем нелюбовь к братьям, которая в своем чистом виде характерна только для России, произрастает из вполне невинного корня. Невинного в том смысле, что эта черта присуща абсолютно всем народам.

То, что богат сосед, пережить гораздо труднее, чем то, что богат Абрамович, даже если фамилия соседа Иванов. И тем более, если его фамилия Бойко или Прокопенко. О том ужасном случае, когда фамилия богатого соседа – Рабинович, я просто промолчу. Люди часто бывают ревнивы и завистливы независимо от национальности, и едва ли не самую сильную ревность и зависть вызывают те, кто ближе всего по крови и по месту жительства. Послушайте английские анекдоты о шотландцах или ирландцах, причем в последнем случае огромную роль играет еще колоссальная историческая вина Великобритании по отношению к Ирландии. Люди никому не прощают своей вины перед ними. Если же говорить о чистом спорте, то посмотрите, как мексиканцы болеют против пуэрториканцев и наоборот.

Будь братья россиянами, с ними бы носились как с писаной торбой, и все, начиная с первых лиц государства, сочли бы за счастье потусоваться рядом с ними. Но они – соседские, а среди своих таких не нашлось. Как тут не возненавидеть?

ЛЮБОВЬ

Владимир Кличко (справа) против Алекса Лепаи Фото: Gettyimages.ru

Представьте себе всю ненависть, которая обращена была к братьям Кличко, в виде горы. Тогда любовь к ним покажется вам горой раз в десять выше.

Они стали кумирами в двух странах: Украине и Германии. Первое – естественно. Второе – может быть, тоже естественно, но все-таки необычно. Каким бы политкорректным ни было европейское общество, любят там все-таки, как и везде, прежде всего своих. Национализм не слишком силен, поэтому ты можешь быть по происхождению кем угодно, но ты все-таки должен говорить без акцента.

Братья Кличко приехали в Германию уже очень взрослыми людьми. Язык изучали на месте. От акцента, естественно, не избавились, но своими стали. В отличие, скажем, от Александра Поветкина, который, когда выступал в Германии, немецкий так и не выучил ни в каком объеме. И все же не знаю, как им это удалось.. Нынешние немцы доброжелательны, толерантны, но где-то в глубине души забор у них все-таки стоит. И перелезть через этот душевный забор среди приезжих смогли единицы, и братья – одни из них.

Когда-то у них возник идеологический спор с их промоутером Клаусом-Петером Колем: кто кого сделал, он их или они его. Жизнь ответила на этот вопрос однозначно. После ухода от него братьев у Коля на контракте в какой-то момент было 57 боксеров, но они все вместе взятые не спасли его от краха.

Наверное, объяснение популярности братьев очень простое. Настолько простое, что, как это часто бывает, трудно поддается пониманию. От них исходит обаяние огромной и при этом доброй силы, которая в случае необходимости поможет слабому. В этом не самом уютном мире многие чувствуют себя незащищенными, и такие герои всегда нужны.

БОКС

Братья пришли в профессиональный бокс больше двадцати лет назад – в 1996 году. Вдумайтесь, как давно это было, и оцените то, что младший из них покинул ринг буквально на днях, а старший – всего пять лет назад. И почти все это время они были на первых ролях.

Конец 90-х был подлинным серебряным веком тяжелого веса. Золотым было, конечно, начало 70-х, когда одновременно выступали Али, Фрезер, Формен, Нортон и еще чуть ли не десяток ярких бойцов. А в 90-х были Тайсон, Холифилд и Льюис, которые только начали выяснять свои непростые отношения между собой. Начинавшие тогда карьеру братья достигли максимума возможного в таких условиях – их заметили.

И это при том, что их промоутер Клаус-Петер Коль вел их настолько осторожно, что у многих, и у меня в том числе, сложилось тогда мнение, что он знает о них что-то такое, чего не знаем мы. Когда в 1998 году Владимир неожиданно проиграл в Киеве Россу Пьюритти, многие решили, что это и была та тайна, которую скрывал Коль. На самом деле, Кличко просто не рассчитал силы, вымахался, и у него кончился бензин. Тогда это показалось большей бедой, чем это было на деле.

Свой первый титул – по версии WBO – Владимир завоевал в октябре 2000 года, победив Криса Берда. Мало кто тогда признал его полноценным чемпионом. Дело даже не в том, что WBO тогда еще не сравнялась по влиянию с тремя другими боксерскими организациями, а в том, что двумя из остальных трех титулов владел тогда Леннокс Льюис, и только его и считали чемпионом мира в тяжелом весе.

В 2003 году Владимир потерял свой титул, проиграв нокаутом во втором раунде Корри Сандерсу, и тогда ему пришлось во второй раз услышать по себе отходняк, а через год, в 2004 году, в третий – после загадочного поражения от Леймона Брюстера, когда Кличко стало плохо во время боя, по причинам не связанным с пропущенными ударами.

В истории был только один тяжеловес, который после таких поражений нашел в себе силы стать чемпионом мира – Джимми Брэддок, владевший этим титулом в 1935-1937 годах. Кличко стал вторым. Владимир сделал то, во что никто тогда не верил. В 2005 году, трижды встав с пола, он все-таки победил Сэма Питера по кличке Нигерийский Кошмар, а 22 апреля 2006 года он нокаутировал в седьмом раунде Криса Берда и завоевал титул IBF. Теперь его чемпионство никто не оспаривал.

К тому моменту старший брат Виталий уже два года владел титулом WBC. В 2003 году он провел свой самый славный бой, проиграв из-за жуткого рассечения бой Ленноксу Льюису, но ведя в счете на момент остановки боя, после чего великий британец не дал ему матча-реванша, и в 2004 году Виталий завоевал титул, как и положено старшему брату, избив обидчика младшего – Корри Сандерса.

Таким образом, в 2006 году началась «Эра Кличко». Впрочем, многие тогда думали, что не эра, а пересменок, но они ошиблись. Виталий защитил свой титул WBC одиннадцать раз. Выдающееся достижение, о котором почему-то почти забыли. Свой последний бой он провел в 2012 году и ушел непобежденным.

К тому времени Владимир был уже в силах продолжать Эру Кличко и в одиночку. В 2008 году, одолев Султана Ибрагимова, он получил титул WBO, а в 2011-м, победив Дэвида Хэя, он завоевал титул WBA. Титул WBC, оставленный братом, он не получил только потому, что эта организация не дала ему возможность провести за него бой. Видимо, хотела сохранить за собой особую идентичность.

Всего, начиная с 2006 года он защитил свой чемпионский титул 18 раз подряд. Результат лучше был только у Джо Луиса – 25 защит.

Владимир Кличко против Тайсона Фьюри Фото: Gettyimages.ru

Все разговоры о том, что за все это время Владимир Кличко никому ничего не доказал, оставим закомплексованным личностям. Как и те, что он от кого-то бегал, так как на просьбу уточнить, от кого именно он бегал, те же самые личности только мечут сопли. Видимо, за неимением икры. Еще они любят называть парочку самых слабых соперников Владимира, вроде Жана Мормека или Фраческо Пьянетты, и делать вид, что таковыми были все оппоненты Владимира. Ничего подобного. И такие соперники были у всех. Посмотрите послужные списки Тайсона, Али или Джо Луиса и убедитесь сами. Я даже скажу, что у Тайсона и Луиса их было больше, чем у Кличко.

Многим не нравился прагматичный «скучный» стиль Владимира. Ну, во-первых, это дело вкуса, во-вторых, таких было много среди самых великих боксеров. Например, Пернелл Уитакер. В-третьих, этот стиль не помешал Владимиру стать идолом в чужой стране – в Германии. Значит, не так уж он и скучен.

Единственный аргумент против Кличко, который нельзя отмести – это то, что у него не было великих соперников, а с некоторыми из не самых великих он провел в свое время непростые бои. И что? Навсегда забытый низкорослый недотяж Даг Джонс едва не победил молодого Али. Его же перевернул во 2 раунде англичанин Генри Купер, и, если бы не мухлеж Анджело Данди, тренера Али, расковырявшего в перерыве крошечный разрыв на перчатке так, что ее пришлось менять, благодаря чему Али получил спасительную паузу, вполне возможно, Купер добил бы его. Кто-нибудь помнит, кто такой Роланд Ла Старца? Между тем, этот забытый боец проиграл Рокки Марчиано при разногласии судей, и очень многие тогда посчитали, что вообще не проиграл, а выиграл. О некоем Бастере Дагласе и о том, что он устроил находившемуся в зените славы Тайсону, я просто промолчу.

Нет, у Кличко был вполне нормальный уровень оппозиции, а великих соперников не досталось почти никому. Ни Джо Луису, ни Рокки Марчиано, а те великие, что достались Тайсону, его победили, и что? Будем говорить, что и Железный Майк ничего стоит? Глупо, барышни.

Владимир Кличко по-любому входит в десятку сильнейших тяжеловесов всех времен, а по моему скромного мнению, в еще более узкий круг. Он вовремя пришел в бокс и вовремя из него уходит: когда ему пошел пятый десяток и время уже поработало над ним, а ему на смену пришли молодые силы. Одолевший Владимира в последнем бою Энтони Джошуа выглядит на данный момент доминирующей фигурой. В отличие от многих, я не считаю, что без допинговой дозаправки кубинец Луис Ортис сможет составить ему серьезную конкуренцию, но он тоже достаточно сильный боец. Возможно, проявит себя еще и чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер. Есть и пара молодых львов, которые, если не сломают зубы в ближайший год, еще себя покажут. В общем, когда герой устал, смена пришла. Владимир Кличко оставляет тяжелый вес в состоянии никак не худшем, чем он был, когда только взошел на трон.

Что же касается наших «тяжей» и их перспектив после ухода Кличко, то это тема для отдельного большого разговора.