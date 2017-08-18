Евгений Ловчев: Может сборной лучше сыграть с «Утрехтом»?

28 августа сборная России начнет сбор в Новогорске, на который тренерский штаб пригласил 14 новичков, а 3 сентября в Химках проведет контрольный матч с «Динамо».

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отвечает на три актуальных вопроса в связи с эти событием.

1. КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ СБОРНОЙ НЕ СМОГЛИ ПОДОБРАТЬ СИЛЬНОГО СОПЕРНИКА?

Виновата сам наша сборная, которая находится в рейтинге ФИФА в седьмом десятке. И потом, финансовая ситуация в РФС сейчас не самая лучшая. Мы не можем позволить себе приглашать команды уровня Бразилии, Аргентины или Испании. Это очень большие деньги. Да и сами эти сборные не горят желанием с нами играть.

Времена изменились. Это когда-то к нам с удовольствием приезжали сильнейшие команды мира. Помню, как летом 1973 года мы провели товарищеские матчи в «Лужниках» со сборными Бразилии, Англии и ФРГ. Это сильнейшие команды мирового футбола того времени. Да, мы проиграли с минимальным счетом всем, но зато сыграли с лучшими футболистами мира. Это неоценимый опыт.

2. ЧТО СБОРНОЙ ДАЕТ МАТЧ С «ДИНАМО»?

Для «Динамо» точно этот матч полезен. Команда только вернулась в премьер-лигу, в ней фактически нет сборников, команда не играет в еврокубках. А для сборной в нынешних условиях не просто было подобрать соперника. У лидеров нашего футбола – «Спартака», «Зенита», ЦСКА практически вся основа разъедется по разным национальным сборным. А тут московская команда, у нее пауза в чемпионате, понятно, что динамовцы будут готовиться к этой игре.

И есть еще один момент: сейчас важен положительный результат даже в таких матчах, чтобы не было негативного фона. Все-таки с «Динамо» результата будет достичь легче, чем с какой-то крепкой европейской сборной. Хотя можно было договориться с каким-нибудь европейским клубом. Например, с тем же «Утрехтом», который обыграл «Зенит».

Кстати, хочу напомнить, что такие матчи и в советские времена проводились. Помню, как накануне чемпионата мира 1982 года первая и вторая сборные СССР сыграли матч в «Лужниках».

3. ЗАЧЕМ НА СБОР ПРИГЛАСИЛИ СТОЛЬКО НОВИЧКОВ?

Тренерский штаб решил посмотреть в деле ближайший резерв. Это логично. Зачем сейчас приглашать Глушакова, Дзагоева или Головина? Во-первых, на них и так выпала большая нагрузка, а во-вторых, их возможности хорошо известны. Приглашение новичков дает этим футболистам некую надежду: Черчесов как бы этим говорит – мы за вами следим. К тому же это хороший ответ всем советчикам, которых немало. Ведь называются разные фамилии, возникают вопросы к тренерскому штабу: мол, почему того или этого футболиста не приглашают? Сейчас пригласили всех, поэтому лишние вопросы отпадут.

Хотя понятно, что костяк сборной уже сложился – это те игроки, которые выступали на Кубке Конфедерации. Наша команда уже обросла мясом.

Состав сборной России

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).











