Арбитр, разуй глаза! «Краснодар» победил «Црвену Звезду», а судья начудил
«Краснодар» дома не без труда обыграл белградскую «Црвену Звезду» (3:2) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. А счет на табло мог быть и другим, если бы не судья.
С РОТАЦИЕЙ У «КРАСНОДАРА» ТЯЖЕЛО
В последних турах РФПЛ «Краснодар» смотрелся блекло и невнятно. Упущенные победы, отскоки на последних минутах – все это было в матчах с закоренелыми середняками – «Уралом» и «Амкаром». Сложилось ощущение, будто главный тренер «быков» Игорь Шалимов не знал, как же грамотно проводить ротацию при столь насыщенном календаре (9 игр за 27 дней) без потери качества. Оказалось, что никак.
В основном составе «Краснодара» на матч против «Црвены Звезды» не вышел Жоаозиньо, зато появился Мамаев, по качеству футбола пока не напоминающий даже тень прошлогоднего себя. Кроме того, в заявку попал Смолов, только набирающий оптимальные кондиции после травмы бедра. Кстати, привычнее всего в этот вечер было Ристичу, который до «Краснодара» выступал как раз за «Звезду» – со многими оппонентами он еще совсем недавно преследовал одни и те же цели. В итоге Михайло стал одним из лучших игроков матча.
Интересно, что в составе «Црвены» – сразу несколько футболистов, ранее выступавших в РФПЛ. Это и Канга, и Дональд, и Ле Таллек, и Анджелкович, кстати, игравший за «Краснодар». Дональд тоже красавец – недавно он стал первым в истории белградского клуба капитаном-легионером.
БОЛЬШЕ СКОРОСТИ И МОБИЛЬНОСТИ, НО…
В первом тайме передвижения «Краснодара» в финальной трети поля вселяли оптимизм. По крайней мере, команда не встала, как в матче с «Амкаром» (1:1), а неслась вперед, растягивая оборону соперника то слева, то справа. К этому «Црвена» определенно не была готова, В моменте с голевой контратакой, когда по воротам издали пробил Ристич, а Игнатьев отлично сыграл на добивании, центральная зона сербов серьезно просела – там не хватило насыщения. Позже стало ясно, что эти же болезнетворные симптомы были и у нашей команды.
После перерыва атаковать «Краснодару» стало еще проще: «Звезда» раскрывалась, то и дело оставляя сзади свободные зоны. Этим с удовольствием пользовались Вандерсон, Классон и остальные.
…ОШИБКИ В ОБОРОНЕ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ
Все-таки эмоции в игре «Краснодара» преобладали над здравым смыслом. Зачастую, потратив всю энергию на авантюрную атаку, прервать контрвыпад соперника – что в центре, что с фланга – у «быков» физически не получалось. Газинский часто не добегал, Мамаев – рассматривал татуировки на своем теле, а не опекал оппонентов. Да и в обороне «Краснодару» иногда было так тяжело, что нападающий Игнатьев вынужденно опускался в центральную зону, дабы помочь партнерам без потери мяча выйти из-под прессинга.
Сколько же проблем у «Краснодара» в центре поля! Ну на каком пляже отдыхали центральные хавбеки в этот вечер? Канга и Дональд разыгрывали мяч перед штрафной и постоянно искали впереди Боачи. Спасибо футбольному богу, что ганец так и не забил, ведь Мартыновича он обгонял на одной ноге, не забывая пританцовывать. Большой привет белорусу в моменте со вторым голом гостей.
Вообще, нужно сказать спасибо Синицыну, который совершил парочку действительно эффектных и невероятно важных сейвов во втором тайме. Только заметив, что сербы раскрылись, «быки» позабыли о защите и понеслись забивать еще. Благо, получилось. Порядка сзади это не прибавило, и «Краснодар» по обыкновению забыл, что футбол – это еще и оборона. Потому и пропустил второй.
ИГНАТЬЕВ НЕ ХУЖЕ СМОЛОВА?
Не то что молодой, а, можно сказать, юный Игнатьев в очередной раз достойно смотрелся на позиции страйкера. Иван был заряжен на борьбу, интеллектуально висел на линии офсайда, караулил отскоки и вообще заставлял забыть об отсутствии Смолова. Да, Федор во много раз круче – за него говорят реализация и умение распорядится моментом – но в таком ослабленном и разобранном «Краснодаре» Игнатьев выделялся. Молодой, горячий. Если в академии у Сергея Галицкого все такие проворные – давайте скинемся всей страной на памятник бизнесмену при жизни.
В итоге Игнатьев отыграл 65 минут, после чего уступил место клубному герою последних лет – Смолову. И голевая магия Федора тут же сработала! Забил, правда, не он, а Петров, но как же красиво! Явно наигранная комбинация «быков» реализована на пятерку: навес с углового аккурат на ногу Сергею, и тот прямым ударом уложил мяч в ворота, а вратаря Боряна – чутка отдохнуть.
Смолов все-таки имел возможность забить первый гол в сезоне, но уж в больно сложных положениях он получал мяч: растренированным и пока не набравшим форму всегда сложно забивать из неудобных положений, думать быстрее привычного и как можно точнее пасовать на партнеров.
ВЕРНИТЕ «КРАСНОДАРУ» ЧИСТЫЙ ГОЛ!
Тема видеоповторов и всевозможных систем фиксации гола не раз поднималась мировой прессой. Первые опробовали на Кубке конфедераций, а остальные новшества уже испытали в топовых европейских чемпионатах. Но это все, знаете ли, мало волнует «Краснодар», который забил третий гол в ворота «Црвены» абсолютно легитимно. Незасчитанный мяч Ристича напомнил момент из далекого 2010 года, когда в 1/8 финала ЧМ в ЮАР Лэмпард забил чистейший гол в ворота сборной Германии, но его тогда не заметили. Помнится, после той встречи о видеоповторах заговорили всерьез. Но футбольный мир пришел к ним только спустя семь лет.
Если абстрагироваться от судейской близорукости и сконцентрироваться на «Краснодаре», команда Шалимова отлично проявила себя в атаке и ужасно – в обороне. Домашний счет 3:2 невозможно считать комфортным, ведь в Сербии «быков» ждет мощнейшее давление местных фанатов, адский пресс ответственности за результат и разъяренный соперник, никогда прежде не пробиравшийся в Лигу Европы столь изощренным способом.
Крепись, «Краснодар». Молись на Смолова. И сделай работу над ошибками.
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция