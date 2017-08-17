Арбитр, разуй глаза! «Краснодар» победил «Црвену Звезду», а судья начудил

«Краснодар» дома не без труда обыграл белградскую «Црвену Звезду» (3:2) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. А счет на табло мог быть и другим, если бы не судья.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

С РОТАЦИЕЙ У «КРАСНОДАРА» ТЯЖЕЛО

В последних турах РФПЛ «Краснодар» смотрелся блекло и невнятно. Упущенные победы, отскоки на последних минутах – все это было в матчах с закоренелыми середняками – «Уралом» и «Амкаром». Сложилось ощущение, будто главный тренер «быков» Игорь Шалимов не знал, как же грамотно проводить ротацию при столь насыщенном календаре (9 игр за 27 дней) без потери качества. Оказалось, что никак.

В основном составе «Краснодара» на матч против «Црвены Звезды» не вышел Жоаозиньо, зато появился Мамаев, по качеству футбола пока не напоминающий даже тень прошлогоднего себя. Кроме того, в заявку попал Смолов, только набирающий оптимальные кондиции после травмы бедра. Кстати, привычнее всего в этот вечер было Ристичу, который до «Краснодара» выступал как раз за «Звезду» – со многими оппонентами он еще совсем недавно преследовал одни и те же цели. В итоге Михайло стал одним из лучших игроков матча.

Интересно, что в составе «Црвены» – сразу несколько футболистов, ранее выступавших в РФПЛ. Это и Канга, и Дональд, и Ле Таллек, и Анджелкович, кстати, игравший за «Краснодар». Дональд тоже красавец – недавно он стал первым в истории белградского клуба капитаном-легионером.

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ И МОБИЛЬНОСТИ, НО…

В первом тайме передвижения «Краснодара» в финальной трети поля вселяли оптимизм. По крайней мере, команда не встала, как в матче с «Амкаром» (1:1), а неслась вперед, растягивая оборону соперника то слева, то справа. К этому «Црвена» определенно не была готова, В моменте с голевой контратакой, когда по воротам издали пробил Ристич, а Игнатьев отлично сыграл на добивании, центральная зона сербов серьезно просела – там не хватило насыщения. Позже стало ясно, что эти же болезнетворные симптомы были и у нашей команды.

После перерыва атаковать «Краснодару» стало еще проще: «Звезда» раскрывалась, то и дело оставляя сзади свободные зоны. Этим с удовольствием пользовались Вандерсон, Классон и остальные.

…ОШИБКИ В ОБОРОНЕ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ

Все-таки эмоции в игре «Краснодара» преобладали над здравым смыслом. Зачастую, потратив всю энергию на авантюрную атаку, прервать контрвыпад соперника – что в центре, что с фланга – у «быков» физически не получалось. Газинский часто не добегал, Мамаев – рассматривал татуировки на своем теле, а не опекал оппонентов. Да и в обороне «Краснодару» иногда было так тяжело, что нападающий Игнатьев вынужденно опускался в центральную зону, дабы помочь партнерам без потери мяча выйти из-под прессинга.

Сколько же проблем у «Краснодара» в центре поля! Ну на каком пляже отдыхали центральные хавбеки в этот вечер? Канга и Дональд разыгрывали мяч перед штрафной и постоянно искали впереди Боачи. Спасибо футбольному богу, что ганец так и не забил, ведь Мартыновича он обгонял на одной ноге, не забывая пританцовывать. Большой привет белорусу в моменте со вторым голом гостей.

Вообще, нужно сказать спасибо Синицыну, который совершил парочку действительно эффектных и невероятно важных сейвов во втором тайме. Только заметив, что сербы раскрылись, «быки» позабыли о защите и понеслись забивать еще. Благо, получилось. Порядка сзади это не прибавило, и «Краснодар» по обыкновению забыл, что футбол – это еще и оборона. Потому и пропустил второй.

ИГНАТЬЕВ НЕ ХУЖЕ СМОЛОВА?

Не то что молодой, а, можно сказать, юный Игнатьев в очередной раз достойно смотрелся на позиции страйкера. Иван был заряжен на борьбу, интеллектуально висел на линии офсайда, караулил отскоки и вообще заставлял забыть об отсутствии Смолова. Да, Федор во много раз круче – за него говорят реализация и умение распорядится моментом – но в таком ослабленном и разобранном «Краснодаре» Игнатьев выделялся. Молодой, горячий. Если в академии у Сергея Галицкого все такие проворные – давайте скинемся всей страной на памятник бизнесмену при жизни.

В итоге Игнатьев отыграл 65 минут, после чего уступил место клубному герою последних лет – Смолову. И голевая магия Федора тут же сработала! Забил, правда, не он, а Петров, но как же красиво! Явно наигранная комбинация «быков» реализована на пятерку: навес с углового аккурат на ногу Сергею, и тот прямым ударом уложил мяч в ворота, а вратаря Боряна – чутка отдохнуть.

Смолов все-таки имел возможность забить первый гол в сезоне, но уж в больно сложных положениях он получал мяч: растренированным и пока не набравшим форму всегда сложно забивать из неудобных положений, думать быстрее привычного и как можно точнее пасовать на партнеров.

ВЕРНИТЕ «КРАСНОДАРУ» ЧИСТЫЙ ГОЛ!

Тема видеоповторов и всевозможных систем фиксации гола не раз поднималась мировой прессой. Первые опробовали на Кубке конфедераций, а остальные новшества уже испытали в топовых европейских чемпионатах. Но это все, знаете ли, мало волнует «Краснодар», который забил третий гол в ворота «Црвены» абсолютно легитимно. Незасчитанный мяч Ристича напомнил момент из далекого 2010 года, когда в 1/8 финала ЧМ в ЮАР Лэмпард забил чистейший гол в ворота сборной Германии, но его тогда не заметили. Помнится, после той встречи о видеоповторах заговорили всерьез. Но футбольный мир пришел к ним только спустя семь лет.

Если абстрагироваться от судейской близорукости и сконцентрироваться на «Краснодаре», команда Шалимова отлично проявила себя в атаке и ужасно – в обороне. Домашний счет 3:2 невозможно считать комфортным, ведь в Сербии «быков» ждет мощнейшее давление местных фанатов, адский пресс ответственности за результат и разъяренный соперник, никогда прежде не пробиравшийся в Лигу Европы столь изощренным способом.

Крепись, «Краснодар». Молись на Смолова. И сделай работу над ошибками.